【夏休みの過ごし方】8/27出発 12名限定 STSゴルフキャンプ～全米女子アマチャンピオンを育てたコーチに教わろう！
株式会社リソー教育（本社：東京都豊島区、代表取締役：天坊真彦）の子会社である、株式会社プラスワン教育(本社：東京都豊島区、代表取締役：若目田壮志)は、２泊３日の「12名限定 STSゴルフキャンプ(https://ec.riso-plus1.co.jp/products/detail/1426)」を開催します。ティーチングプロで、キッズのコーチとしても実績のある藤井プロから本格的なレッスンを受けることができます。12名限定のレッスンのため、お早めにお申し込みください。
- おすすめポイント
■お子様に寄り添った指導に定評があるコーチから教わることができます！
ティーチングプロから教わる、本格的なゴルフキャンプです。キッズのコーチとして実績のある藤井プロがレッスンを行います。確かな実績があるからこそ、安心してお任せいただけます。
■コースに出てプレーします！
ゴルフのマナーなども基礎から勉強し、実際にコースに出てプレーもします。コースではプレーをしながらレッスンを受けることもできます。練習場では平らな打ちやすい環境で練習しますが、実際にコースにでると傾斜や芝の状況によって考えることが沢山あるため、とても勉強になります。
■検定試験でレベルチェックをします！
検定試験でお子様のレベルチェックをし、表彰式を行います。初めてゴルフに挑戦するお子様でも安心してご参加いただける検定基準となっているため、一人ひとりが目標を持って上達を目指します。
- コーチ紹介
【藤井 誠（ふじい・まこと）ティーチングプロ】全米女子アマチャンピオン育ての親
1958年東京生まれ。ザ・プレミアムバックステージＧＭ。
95年日本プロゴルフ協会入会。96年渡米、フロリダ州オーランドにてゴルフビジネス全般を学ぶ。
帰国後2000年春より在日米軍多摩ヒルズゴルフコースのヘッドプロに就任し、18年まで副支配人として勤務。
その間に、ジュニアレッスンプログラム“タマキッズ”を主宰。地域住民と米軍の掛け橋となりながら、世界に通用するゴルファー育成に貢献。07年オーランド観光局からオーランドゴルフ親善大使に任命され、米ツアーへの日本人プロアマ参加ツアーなどを実施。
雑誌で技術連載、YouTubeでの情報配信、FMラジオで自身の番組を手がけるなど、現在も多方面で積極的に活動中。
- 「12名限定 STSゴルフキャンプ」概要
・旅行契約形態：募集型企画旅行
・日程：2025年８月27日 (水)～2025年８月29日 (金) ２泊３日
(申し込み締切日：2025年８月17日(日))
・対象：小１～小６（男女）※ツアー出発日の学年です
・開催地：静岡県田方郡函南町「かんなみスプリングスカントリークラブ」
・宿泊：「ホテル函南」洋室（メゾネットタイプ：バス・トイレつき）
・食事：朝２回、昼３回、夕２回
・旅行代金：【小学生】149,600円(税込)
■旅行代金に含まれるもの：交通費・宿泊費・食事代・イベント体験料・旅行傷害保険料
※レンタル代別途：8,800円(税込)
・定員：12名(最少催行人員６名)
※添乗員が全行程同行
※引率スタッフは生徒５～８名につき1名同行
・交通手段：新幹線・普通列車利用（東京発）
・詳細URL：https://ec.riso-plus1.co.jp/products/detail/1426
- スケジュール
1日目
7：30～8：30 東京発（新幹線）熱海（普通列車）函南
・開校式
・ゴルフのルール説明やゴルフ場での注意などを教えてもらおう
・プロのゴルフレッスン
・英語を使ったゴルフレッスン ～ゴルフ用語などを教わろう～
・練習（ショット、バンカー、グリーン）
・ビデオでのフォームチェック
2日目
・基礎練習
・ラウンド中のレッスン
・トレーニング用具を使った体幹トレーニング
・屋外プールでのトレーニング、プール遊び
3日目
・基礎練習
・ラウンド中のレッスン
・ゴルフ検定 ～今のレベルをチェックしてもらおう～
・認定式 ～賞状をもらおう～
函南（普通列車）熱海（新幹線）東京着 17：30～18：30
- STS（スクールツアーシップ）とは
体験型教育プログラムを通じて、子どもたちの人格形成・情操教育をサポートする専門塾です。「子ども達が生きる上で本当に大切な音楽でも、スポーツでも、遊びでも、なんでもいい。何か好きなことをひとつ見つけ『夢中になれる力』を身につけてほしい」教科書では学べない一人ひとりの『プラスワン』をみつけるプログラムがここにあります。
■会社概要
株式会社プラスワン教育
所在地：東京都豊島区高田３丁目32番１号 大東ビル５F
代表者：代表取締役 若目田壮志
企業URL：https://riso-plus1.co.jp/
事業内容：子どもたちの人格形成・情操教育をサポートする体験型教育プログラムの提供。各種習い事スクールの運営、および学校向け教育旅行業
株式会社リソー教育
所在地：東京都豊島区目白３丁目１番40号
代表者：代表取締役社長 天坊真彦
企業URL：https://www.riso-kyoikugroup.com/
事業内容：「ＴＯＭＡＳ」をはじめとする進学個別指導塾のほか、６つのグループ会社を通じ、家庭教師派遣、幼児教育、学校法人向けの学習システムおよび教育プログラムの導入支援、教育旅行事業などを展開
