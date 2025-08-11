【株式会社Forest Dali】情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）認証「ISO/IEC 27001:2022」を取得

株式会社Forest Dali

SNSマーケティング事業やグロースコンサルティング事業を展開する株式会社Forest Dali（本社：東京都渋谷区、代表取締役：矢延 崚）は、2025年7月29日付で、情報セキュリティマネジメント（ISMS）の国際規格「ISO/ IEC 27001:2022」認証を取得しました（認証登録番号：GILP-1866-IC、認証機関：G-CERTI）。これにより、当社は顧客情報や機密情報を含むあらゆる情報資産の適切な管理体制を国際的な基準で確立したことが証明されました。

背景・目的

当社は、SNS広告運用やWeb制作、LINEナーチャリング設計など、企業のマーケティング活動を支援するサービスを提供しており、日々お客様の大切な情報資産を取り扱っています。

近年、個人情報や機密情報をめぐるリスクは高度化・多様化しており、企業にはより高いレベルでの情報管理体制が求められています。当社はお客様からの信頼を第一に考え、情報セキュリティ対策を組織的に強化するため、ISMS認証取得を推進してまいりました。

今後の展望

今回の認証取得を契機に、当社は情報セキュリティマネジメントシステムの継続的な改善に努め、より安全で信頼性の高いサービスを提供してまいります。今後も全社員が一丸となり、お客様に安心しておまかせいただけるパートナーであり続けることを目指します。

ISMS（情報セキュリティマネジメントシステム）について

ISMSは、組織が保有する情報資産を適切に保護し、リスクを管理するための仕組みです。ISO/IEC 27001は、その国際規格として世界的に広く認知されており、認証取得は第三者機関による厳格な審査を経て行われます。

認証概要

・認証規格：ISO/IEC 27001:2022

・登録番号：GIJP-1866-IC

・認証機関：G-CERTI

・認定機関：IAS（MSCB-113）

・認証日：2025年7月29日

会社概要

会社名：株式会社Forest Dali

所在地：〒150-0041 東京都市渋谷区神南一丁目9-10 番匠ビル6階

代表取締役：矢延 崚

設立：2023年6月

事業内容：SNSマーケティング事業、グロースコンサルティング事業、WEBクリエイティブ制作

URL：https://forestdali.co.jp/