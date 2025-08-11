淡路牛をパフェにしちゃいました！

株式会社うずのくに南あわじ椚座和牛 牛とろパフェ中は炙り和牛と香ばしいガーリックライス

株式会社うずのくに南あわじが運営する「淡路牛肉巻きハンバーグ 今日は肉の日」では、淡路牛の魅力を最大限に引き出したバラエティ豊かなオリジナルメニューを発信しております。この度、淡路島のブランド黒毛和牛「椚座牛（くぬぎざぎゅう）」を使用した「椚座和牛 牛とろパフェ2,500円（税込）」を2025年7月25日（金）より販売開始しました。炙り和牛を加えた特製ガーリックライスに、上質なローストビーフとふんわりメレンゲを巻き、淡路島産放し飼い卵を載せた絶品和牛パフェに仕上げております。ふんわりトロけていくような食感が特徴で、ガーリックの香りと新鮮な卵が椚座牛の旨みを引き立てる、当店でしか味わうことのできないオリジナルメニューです。

・市場に出回るのは、月に数頭のみ!希少和牛をパフェにしてPR！

椚座牛は、口どけの良い脂や甘味の強い肉質が特徴。市場に出回るのは、月換算で約10頭のみという希少なブランド黒毛和牛です。「この魅力やおいしさを、楽しみながら多くの方に知っていただくにはどうすれば良いのか？」担当スタッフが試行錯誤して作りあげたのが「椚座和牛 牛とろパフェ」です。全国的に畜産農家が減少していく中で、椚座牛をはじめとした淡路牛の認知度を向上させ、担い手不足解消や所得向上などの課題解決に微力ながら貢献していきたいという想いからこのプロジェクトは発足しました。

・畜産農家の現状（淡路島島内）

資料：淡路畜産農業共同組合連合会提供資料：淡路畜産農業共同組合連合会提供

淡路島島内では、和牛子牛頭数が14年間で2,000頭以上が減少し、5年間で肥育農家が4戸・飼育頭数が400頭以上が減少しています。生き物と対峙する畜産農家は、休みが取りづらい労働環境、生産者の高齢化、担い手不足など多くの課題を抱えながら畜産農家を営んでいます。

・椚座牛とは!?

椚座牛の生産者の椚座 真之佑さん独自ブレンドされた餌を使用するなど徹底管理して肥育している

椚座牛とは、淡路市にある大造畜産で育てられたブランド黒毛和牛です。ミシュラン獲得店など、島内外合わせ40以上の取引先を持ち、多数のメディアにも出演。さらに全日本牛枝肉コンクールで全国3位（優秀賞）に輝いたこともあります。大造畜産では、やわらかい肉質とサシを細かくするため、但馬系の雌牛のみを飼育。年齢や牛の状態で餌を変え、細かく管理しています。淡路島産の藁、湧水、オリジナルブレンドの餌等を与えるなど独自技術で肥育することで、口どけの良い脂や甘味の強い肉質の椚座牛へと成長させます。生産者の椚座さんが畜産を営む理由は、お客様へ本当の「おいしい」を届けたいから。「友達の結婚式や島外へ遊びに出かけた時でも、頭の片隅で牛たちのことを考えてしまいますね。そこまでしてこの仕事を続けられるのは、やっぱり「おいしかったで！」というお客様からの一言があるからです！」椚座さんが人生をかけて育てあげた魅了溢れる椚座牛を、当店では使用しております。

・提供する椚座牛メニューはすべてココだけのオリジナル！

「椚座和牛 牛とろパフェ」をはじめ、椚座牛を使用したメニューは、すべて当店スタッフが開発し、ココだけでしか味わうことのできないオリジナルです。また米、卵、玉ねぎなど淡路島産食材をふんだんに使用しています。椚座牛と島の魅力を堪能していただけるラインナップとなっております。

椚座牛を使用したメニュー

・絶景を目の前にしたテラス席で椚座牛料理を堪能！

椚座和牛 牛とろパフェ 2,500円（税込）淡路椚座 和牛串 1,500円（税込）淡路椚座 和牛炙り寿司 1,200円（税込）淡路和牛肉巻きおむすび(9月末まで販売予定) 1,500円（税込）

うずの丘 スカイテラス

「淡路牛肉巻きハンバーグ 今日は肉の日」は、屋外店舗となっております。鳴門海峡の絶景を目の前に、椚座牛料理など淡路牛を使用したオリジナルメニューを堪能していただけます（空調のある室内イートインスペースも完備・屋外席はペット同伴可能）。

・私たちは淡路島の魅力の発信、地域社会の発展への寄与を目指す観光施設です！

うずの丘 大鳴門橋記念館道の駅うずしお in うずまちテラス

株式会社うずのくに南あわじ( 所在地：兵庫県南あわじ市、代表取締役：宮地 勇次みやち ゆうじ) は、淡路島南インターチェンジから車で3 ～ 5 分の場所にある「道の駅うずしお」「うずの丘 大鳴門橋記念館」を運営しており、眼下に世界最大級のうず潮を見ることができます。また、名物「うにしゃぶ」や「島のたこのタタキ茶飯」、全国1 位、 2位を受賞した「あわじ島バーガー」、ここでしか買えないオリジナル商品など、淡路島を活かした商品を中心に販売しております。更に、玉ねぎの巨大オブジェ「おっ玉葱(R)」は鳴門海峡をバックに撮影できるフォトスポットとして、全国から多くの観光客が訪れております。2024年度には両施設で年間約73万人のお客様に来館していただきました。

最後に

「椚座和牛 牛とろパフェ」の開発に携わったスタッフからは、「肉質と旨さを追及した淡路島のブランド黒毛和牛「椚座牛」をぜひ一度お召し上がりください。そして味だけでなく生産者やそこに関わる人たちの魅力を感じていただきたいです」株式会社うずのくにでは、これからもお客様に楽しんでいただけるコンテンツやイベントを企画していきます。そして地域社会の発展に貢献し、誰もが目指す目的地になれるように努めていきます。ぜひ、貴番組・貴紙にて本件を取材の程、宜しくお願い致します。

