傾斜と曲面が指圧感を極めるコンパクト整体ツールで、自宅にセルフ整体習慣を！
[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=9t20NcMvmuI ]
[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=RuOxI-qVUeU ]
「mano2.0 rasen」は、使う人を選びません。
日常の気軽なケアから、プロアスリートの本格的なメンテナンスまで、使い方次第で幅広く対応し、長くご利用いただけます。
例えば足の裏で転がすと、手で包み込むようにほぐれる感覚を再現しました。
予期せぬ実店舗の立ち退きなどが重なり、開発からしばらく遠ざかってしまいましたが、ようやく開発に踏み切ることができました。今回、rasenを開発する上で特に意識したのは、継続してご愛用いただいている方々からの声で特に多かった「転がせて、痛すぎずに深くまで届く指圧代用器」事実、単体のボールやボールが連結したものは点の刺激になるため痛みを感じやすい傾向にあります。一方、小さめのフォームローラーでは物足りないし、竹踏みやツボ押しタイプは転がせません。このようなことを踏まえて試行錯誤を繰り返し完成したのが本デザインです。
‘より暮らしに寄り添うものを日本から生み出す’私たちは、作り手との関係を大切にし、信頼する職人さんの手作業によって『mano 2.0 rasen』は生産されています。細かなことでもすぐ連絡できる強みは、製品の品質維持に欠かせません。
【 社 名 】株式会社コパ・コーポレーション
使用例
使いこなせるか不安に感じている人は多い
どんなに優れた機能やこだわりがあっても、「実際どうやって使えばいいの？」と感じる方もいらっしゃると思います。
そこで、開発者自身がYouTube動画で使い方を丁寧に解説。
ご購入後も、安心して活用できるようサポートしていきます。
【 社 名 】株式会社コパ・コーポレーション
【 設 立 】1998年10月
【 資 本 金 】401百万円
【 代表取締役 】吉村 泰助
【 本 社 】〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南2-23-7 6F
【 主な事業内容 】実演販売を通じた商品の企画および卸・販売
【 企業サイト 】https://www.copa.co.jp/
【 運営サイト 】https://waku-tan.jp/