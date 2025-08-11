aim原宿店からファッション感度の高い花嫁様に向けたNew和装フォトをご提案。

有限会社三景スタジオcoordinate

クラシカルな白無垢に合わせたのは黒絞りの色掛下と黒無地の小物。

手元には胡蝶蘭に黒リボンをナチュラルにあしらったブーケを。

あえて差し色は入れず、シンプルで洗練されたモノトーンコーディネートに。

hair make

肌馴染みの良いオレンジベージュカラーをほんのりとチークとアイメイクにプラス。

アイメイクはギラっと光るシルバーグリッターでワンポイントを。

存在感のあるシルバーアクセを活かしてクラシカルでありながらエッジの効いたスタイルに。

こちらのシチュエーションはaim東京原宿店1st studioで

お選びいただける背景となります。

creative photo studio aim/aimme(エイム・エイミー) 東京原宿店・札幌店

記念写真を取り扱うフォトスタジオ。一般の方をプロモデル気分へといざなう、新感覚のシチュエーション提案とディティールにこだわったビジュアルセンス、ヘアメイク力、カウンセリング力を武器に常に最先端をいく。



creative photo studio aimme東京原宿店

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前４丁目３２－１２ ニューウェーブ原宿 7F

TEL 03-3497-0303



creative photo studio aimme札幌店

〒060-0808 札幌市北区北8条西3丁目32 8・3スクエア北ビル1F

TEL 011-788-3212



