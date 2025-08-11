ホリエモン主演、ミュージカル「ブルーサンタクロース2025」キャストオーディション開催！応募締切は2025年8月27日まで
堀江貴文主演＆プロデュース、ミュージカル「ブルーサンタクロース2025」が、2025年12月5日(金)～12月10日(水)に座・グラン東京にて上演いたします。
それに伴い、キャストオーディションを開催します。皆様のご応募お待ちしております。
作品概要
堀江貴文が主演・プロデューサーを務めるクリスマスミュージカル『ブルーサンタクロース2025』は、主人公・堀米貴文（堀江貴文）が自らの苦難の人生を乗り越え、クリスマスの喜びを取り戻していく感動の物語です。
裕福でない家庭に育ち、父の自殺や刑務所での経験からクリスマスを嫌う堀米が、サンタクロース予備校での訓練を通じて心を開き、少年・三太（ヒロイン）との交流を通じて自らの過去と向き合います。
主演・プロデュース：堀江貴文
脚本：鈴木おさむ
演出：ウチクリ内倉
公演概要
■公演日程
本公演：2025年12月5日(金)～10日(水)（全8公演予定）
ゲネプロ：2025年12月4日(木)
■公演場所
座・グラン東京 （東京都港区新橋2丁目8－5）
■稽古期間
2025年11月7日(金)～12月2日(火)まで （都内スタジオにて）
■主催
ブルーサンタクロース製作委員会
オーディション詳細
■応募資格
・2025年12月4日時点で20歳以上の男女。舞台経験者優遇。
・8月25日(月)、9月1日(月)に東京都内で開催される実技審査に参加出来る方。
・11月7日(金)から始まる稽古に優先的に参加できる方。本番期間中のNGはお受けできませんのでご了承ください。
・ご自身の都合で、降板や出演不可能な公演が出てきた場合、ギャランティをお支払いすることはできかねます。
■募集キャスト
主要キャスト数名およびパフォーマー複数名
■オーディション日程
・一次審査
応募締切：8月27日(水) 23:59まで
（結果：通過者のみ8月30日(土)までにメールにて連絡）
・二次審査(一次通過者のみ)
9月1日(月)10:00～15:00予定 @港区某所
※審査内容：歌唱・演技審査・ダンス審査・面接
・三次審査(二次通過者のみ)
9月10日(金)14:00～18:00予定 @港区某所
※審査内容：歌唱・演技審査・ダンス審査・面接
※三次審査には堀江貴文氏が参加予定
■費用
無料
※オーディション、稽古および本番期間中の交通費、滞在費等は全て自己負担となります。
■応募方法
下記Googleフォームよりご応募ください。
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYr7kOOn0M6T46E-0cyHVibULUXvDNnajljk8yr9pDgflAYQ/viewform?usp=dialog
【プロフィール要項】
・氏名
・年齢
・事務所名
・事務所または自宅住所
・電話番号
・送受信可能なメールアドレス
・身長
・体重
・芸歴またはレッスン歴
・写真（全身＆バストアップ）
※写真でのウィッグ・カラーコンタクト不可。
※アプリによる輪郭・体型の修正不可。
※体型を隠している服装はご遠慮ください。
■お問い合わせ
bluesanta.info@gmail.com