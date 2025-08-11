ホリエモン主演、ミュージカル「ブルーサンタクロース2025」キャストオーディション開催！応募締切は2025年8月27日まで

一般社団法人 ホリエモン祭実行委員会

堀江貴文主演＆プロデュース、ミュージカル「ブルーサンタクロース2025」が、2025年12月5日(金)～12月10日(水)に座・グラン東京にて上演いたします。

それに伴い、キャストオーディションを開催します。皆様のご応募お待ちしております。

作品概要

堀江貴文が主演・プロデューサーを務めるクリスマスミュージカル『ブルーサンタクロース2025』は、主人公・堀米貴文（堀江貴文）が自らの苦難の人生を乗り越え、クリスマスの喜びを取り戻していく感動の物語です。

裕福でない家庭に育ち、父の自殺や刑務所での経験からクリスマスを嫌う堀米が、サンタクロース予備校での訓練を通じて心を開き、少年・三太（ヒロイン）との交流を通じて自らの過去と向き合います。

主演・プロデュース：堀江貴文

脚本：鈴木おさむ

演出：ウチクリ内倉

公演概要

■公演日程

本公演：2025年12月5日(金)～10日(水)（全8公演予定）

ゲネプロ：2025年12月4日(木)

■公演場所

座・グラン東京 （東京都港区新橋2丁目8－5）

■稽古期間

2025年11月7日(金)～12月2日(火)まで （都内スタジオにて）

■主催

ブルーサンタクロース製作委員会

オーディション詳細

■応募資格

・2025年12月4日時点で20歳以上の男女。舞台経験者優遇。

・8月25日(月)、9月1日(月)に東京都内で開催される実技審査に参加出来る方。

・11月7日(金)から始まる稽古に優先的に参加できる方。本番期間中のNGはお受けできませんのでご了承ください。

・ご自身の都合で、降板や出演不可能な公演が出てきた場合、ギャランティをお支払いすることはできかねます。

■募集キャスト

主要キャスト数名およびパフォーマー複数名

■オーディション日程

・一次審査

応募締切：8月27日(水) 23:59まで

（結果：通過者のみ8月30日(土)までにメールにて連絡）

・二次審査(一次通過者のみ)

9月1日(月)10:00～15:00予定 @港区某所

※審査内容：歌唱・演技審査・ダンス審査・面接

・三次審査(二次通過者のみ)

9月10日(金)14:00～18:00予定 @港区某所

※審査内容：歌唱・演技審査・ダンス審査・面接

※三次審査には堀江貴文氏が参加予定

■費用

無料

※オーディション、稽古および本番期間中の交通費、滞在費等は全て自己負担となります。

■応募方法

下記Googleフォームよりご応募ください。

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYr7kOOn0M6T46E-0cyHVibULUXvDNnajljk8yr9pDgflAYQ/viewform?usp=dialog

【プロフィール要項】

・氏名

・年齢

・事務所名

・事務所または自宅住所

・電話番号

・送受信可能なメールアドレス

・身長

・体重

・芸歴またはレッスン歴

・写真（全身＆バストアップ）

※写真でのウィッグ・カラーコンタクト不可。

※アプリによる輪郭・体型の修正不可。

※体型を隠している服装はご遠慮ください。

■お問い合わせ

bluesanta.info@gmail.com