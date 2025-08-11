だれでも、簡単に、すぐ使える！災害時の「困った」にこたえる
株式会社綿清商店（総合衣料品店「堀出工房わたせい」・本社：三重県津市）は、防災備蓄品として重要な簡易トイレ『おうちで使う安心トイレ 20回分 個包装タイプ』を、全国向けに販売中です。
特長は、1回分ずつ完全個包装されており、誰でも、すぐに、迷わず使える設計であること。
防災の日（9月1日）を前に、家庭での備えの“スタンダード”として注目を集めています。
・・・・・・
【私たちが一番こだわったのは「個包装」】
「いざ使いたい時に箱をあけると全部がまとまって入っていて使えない」
「1回分を家族や皆んなに今すぐ渡したいのに…」
個包装になっていない事がどれだけピンチの時に困ることか！！
そんな多くの被災された方の声を受けて、『安心トイレ』は1回分ごとに完全密封された“個包装仕様”を採用。
スマホサイズの手のひらパックの中には、
●高性能吸水ポリマー入り凝固剤
●トイレ袋（ブラウン）
●処理用お片付け袋（ピンク）
が1セットずつ入っています。
お子さんやお年寄りまで どんな人でも手に取りやすいようなカラーで作られており、「すぐに正しく使える」ように工夫されています。
これが安全、安心に 必ずつながります！
・・・・・・
【商品概要】
●商品名：おうちで使う安心トイレ 20回分 個包装（Kitto Hotto わたせいオリジナル）
●内容：1回分個包装×20袋入り（凝固剤・トイレ袋・処理袋）
●特徴：
・10年保存対応
・スマホサイズで携帯もOK
●税込参考価格：1,799円
※販売方法により価格が異なる場合がございます。
・・・・・・
【使用シーン例】
●停電、断水など、災害時の緊急トイレとして
●お年寄りの夜間介護や、外出時の排泄ケアに
●子育て中のママが公園や車内で困ったときにも
●避難訓練、自治会の防災備蓄品としてもおすすめです
・・・・・・
【ご購入はオンラインで】
本商品は、わたせい公式オンラインショップ「STORES」でご購入いただけます。
▶︎ https://watasei.stores.jp
・・・・・・
【会社概要】
●社名：株式会社綿清商店（堀出工房わたせい）
●本社所在地：〒514-1254 三重県津市森町 2017-7
●代表取締役社長 : 曽我江里子
●事業内容： 衣料品・寝具・雑貨などの小売
●堀出工房わたせい ホームページ : https://watasei-syouten.com
・・・・・・
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社綿清商店（堀出工房わたせい）
TEL : 059-255-4400（月～金 9:00～17:00）
e-mail : horidashi@za.ztv.ne.jp