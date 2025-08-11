SES/Sler向け 生成AI活用SESマッチングシステム「SESAi(セスアイ)」リリース6か月を記念し、東京初開催「営業・マーケDXPO」に出展

NoConcept合同会社

NoConcept合同会社（本社：東京都、代表社員：大槻伸夫）は、AIを活用したSESマッチングシステム「SESAi (セスアイ)」（https://ses-ai.jp/）のリリース6か月を記念し、2025年8月21日（火）～8月22日（水）に東京ビッグサイトで初開催される「IT・情シスDXPO」（https://dxpo.jp/real/fox/tokyo/system/）に出展いたします。

SES/Sler向け・営業自動効率化ツール「SESAi」

独自開発した生成AIを活用し、SES案件のメールを自動で分析。ベストな人材・案件をマッチングする画期的なサービスです。SES営業の課題に対し、新規営業メール自動送信、生成AIを活用した自動マッチング、メール一斉送信、契約人材再提案営業の各種機能により、SES営業に関連する業務を横ぐしでサポートします。業務効率化だけでなく、売上最大化にも寄与する最先端サービスです。

特許を取得しておりますので、他社には真似できないオンリーワンシステムです。



■展示会でのお得な情報

当日は、実際に「SESAi (セスアイ)」をご体験いただけるデモ環境をご用意しております。また、展示会にて新たに追加された2つの新機能-「人材・案件登録機能」と「一斉送信機能」-を初公開いたします。これにより、システム開発企業やSES事業者の営業・マッチング業務が、これまで以上にスピーディかつ効率的に行えるようになります。

さらに、会場にお越しいただいた方限定で、「SESAi (セスアイ)」を特別価格にてご提供するキャンペーンも実施いたします。この機会に、最新のAIマッチング技術をぜひご体験ください。



【展示会 DXPOの詳細】

通年開催のオンライン展示会と、年複数回開催のリアル展示商談会をシームレスに融合したハイブリッド展示会。出展社にオンラインとリアルの垣根なく、商談機会を提供する、まったく新しい商談プラットフォームです。



＜SESAi の展示会ページはこちら＞

https://dxpo.jp/real/fox/tokyo25/sales/product.html?supplier_id=2795&company_name=NoConcept(%E5%90%8C)



＜来場者事前登録はこちら＞

https://dxpo.jp/u/fox/tokyo25/user/entry

＊事前登録いただくことで、参加費5,000円が無料になります。



【企業概要】

会社名：NoConcept合同会社

所在地：東京都港区浜松町

代表者：代表社員 大槻 伸夫

事業内容：生成AIを活用した業務改善サービスの企画・開発・販売

URL：https://ses-ai.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

NoConcept合同会社 広報担当

E-mail：info@ses-ai.jp

TEL：050-1809-3329