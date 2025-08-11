【AI猫動画が作れる】「Novi AI」に猫スタイル追加、料理猫はもちろんあらゆる猫動画を作成可能
（Novi AI新機能）
世界中の200以上の権威あるメディアで紹介されたソフトウェア開発会社iMyFoneは、2025年8月11日（月）より、人気のAI動画生成ツール「Novi AI」に最新機能を追加しました。今回のアップデートでは、トレンドに合わせた新しい「猫スタイル」を搭載し、初心者でも簡単に料理をする猫、話す猫、踊る猫など、さまざまなAI猫動画を生成できます。
【Novi AIの新機能詳細】↓↓↓
「猫スタイル」は、簡単なテキスト入力からストーリーを生成し、AIが自動的に動画化する最新機能です。例えば「猫が料理をしている」「猫が踊っている」「猫が話している」など、さまざまなシチュエーションの動画を自由に作成可能です。
また、AIの映像生成エンジンも改良されており、猫の毛並みや表情、動きの細部まで自然でリアルに再現します。これにより、短時間で高品質かつ魅力的な動画が完成します。
★従来の動画生成手順：モーションキャプチャで、喋ったり動いたりする猫を再現します。
★Novi AIなら：テキストをAIに入力するだけで、自動で演技する動画を生成できます（セリフやBGMも追加可能です）。
🎶「スマホだけ」でできるようになりました。
今すぐ無料体験 :
https://qrcd.org/93fc
▼Novi AIを使ったAI猫動画の制作手順
ステップ1. 上記のボタンからNovi AIをダウンロードして起動し、「新しい動画を作成」を選択します。
（Novi AIのホームページ）
ステップ2. 作成したい動画の内容をテキストで入力し、「続く」をクリックします。
（ストーリーを入力）
（※ストーリーのアイデアが浮かばない場合でも、言語やスタイルを選び、主人公やあらすじを入力するだけで「生成」ボタンから物語を自動作成可能）
ステップ3. 物語をアップロードすると、Novi AIがテキストを分析し、自動で脚本を作成します。シーン内容は自由に修正・追加・再生成できます。動画のサイズやスタイルも選べます。準備ができたら「開始」をクリックしましょう。
（AI猫動画を生成）
ステップ4. 数秒で動画が自動生成されます。BGMやナレーション音声の追加はもちろん、特定シーンの再生成やシナリオの差し替えも自在にできます。細かい演出の調整も可能です。
（AI猫動画を保存）
動画をPCに出力しても、プロジェクトはNoviAI内に残ります。後から開いて、BGMやシーンの編集など、いつでも自由に手直しできます。
今すぐAI猫動画を生成 :
https://qrcd.org/93fc
【Novi AIについて】↓↓↓1．Novi AIとは？
Novi AIは動画生成に特化したAIツールで、「ストーリー生成型AI動画ツール」として知られています。テキストを入力するだけで、子ども向けの物語アニメーションや、SNSで人気のショート動画など、多様な動画を簡単に作成できます。
特に、アイデアが浮かばない時でも、一言だけ入力すればNovi AIが自動的にストーリーを生成し、そのストーリーに合わせた動画を一括で制作できるため、手軽かつ便利に動画制作を行えます。
2．Novi AIの利用料金
Novi AIは無料トライアルを用意しており、まず試してみたい方や購入前にじっくり検討したい方に最適です。料金プランもコストパフォーマンスに優れています。
- 月間ライセンス：\2,980／毎月6,000コイン付与（\1 = 2コイン）
- 年間ライセンス：\11,980／毎月10,000コイン付与（\1 = 10コイン）
- 永久ライセンス：\14,980／毎月10,000コイン付与（長期利用でよりお得）
今すぐ購入 :
https://qrcd.org/93kW
3．Novi AIのユーザーレビュー
（Novi AIのユーザーレビュー）
4.使用シーン・活用例
- TikTokやYouTube Shortsなどの短編動画作成に最適
- ペットを飼っていないユーザーも、手軽に猫動画クリエイターに変身可能
- ブランドのマーケティング動画やSNS広告の制作に活用
- 誕生日メッセージや季節の挨拶動画の作成に利用可能
- 教育現場で子ども向けの物語動画作成に活用し、学習や読み聞かせの補助に
- 家族や友人へのオリジナルストーリー動画作成、思い出共有にも便利
- 動物愛好家向けのコミュニティ動画やイベントプロモーションにも応用可能
今すぐ無料体験 :
https://qrcd.org/93fc
◇iMyFoneについて
現在100カ国以上、200万人以上のユーザーにご愛用されているiMyFoneは2015年に設立し、日々、直面する複雑な問題をスペシャリストたちがチーム一丸で取り組んでいます。ユーザーの日常生活にあった差別化するニーズをITの力で解決できるソフトウェアを開発しています。
◇お問い合わせ
アイマイフォンテクノロジー
お問い合わせ先：https://jp.imyfone.com/support/
ホームページ：https://jp.imyfone.com/
Twitter: https://twitter.com/iMyFone_JP
YouTube: https://www.youtube.com/@iMyFoneJapan