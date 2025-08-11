【国内最大規模ポーカーイベント】『ポーカーチェイス』内で「JOPT 2025 Tokyo #03」の公式サテライト（予選）・Online Day 1（本選）を8/29～10/5に開催決定！

株式会社Skyfall

株式会社Skyfall（東京都港区 代表取締役社長：長谷川 智一、以下Skyfall）が運営するバトロワ式オンラインポーカーゲーム『ポーカーチェイス』は、ジャパンオープンポーカーツアー株式会社（東京都新宿区、代表: 亀井 翼、以下ジャパンオープンポーカーツアー）が開催する国内最大規模のポーカーイベント「JOPT 2025 Tokyo #03」にて、2025年8月29日（金） ～ 10月5日（日）の期間に、公式サテライト（予選）とJOPT 2025 Tokyo #03 Main Event Online Day 1（本選）を開催することが決定しました。

・開催期間：2025年8月29日（金） ～ 10月5日（日）

■開催概要

公式サテライト（予選）開催

１.【フリーロール】JOPT 2025 Tokyo #03 公式サテライト（予選）

２.【Mini/Turbo】JOPT 2025 Tokyo #03 公式サテライト（予選）

３.【DEEP】JOPT 2025 Tokyo #03 公式サテライト（予選）

JOPT 2025 Tokyo #03 Main Event Online Day 1（本選）開催

※詳細はゲーム内をご確認ください。

■公式サテライト（予選）開催

１.【フリーロール】JOPT 2025 Tokyo #03 公式サテライト（予選）

【概要】

開催期間：9月3日（水）～10月1日（水）までの毎週水曜日 各19:30～

参加費：無料（フリーロール）

開催形式：通常／リエントリー不可

参加締切：ブラインドレベル5終了時点

【トーナメント報酬】

1位：「JOPT 2025 Tokyo #03 PC Main Ticket」3枚

2位：「JOPT 2025 Tokyo #03 PC Main Ticket」2枚

3位～4位：「JOPT 2025 Tokyo #03 PC Main Ticket」1枚

1位～10位：テーブル【JOPT 2025】、トランプ【JOPT 2025】、チップ【JOPT 2025】

11位～50位：トランプ【JOPT 2025】、チップ【JOPT 2025】

２.【Mini/Turbo】JOPT 2025 Tokyo #03 公式サテライト（予選）

【概要】

開催期間：2025年8月29日（金） ～ 10月4日（土）各19:30～

※月・火・木・金・土・日曜日に開催

参加費：「JOPT 2025 Tokyo #03 PC Mini Satellite Ticket」1枚

開催形式：Turbo／リエントリー3回

参加締切：ブラインドレベル5終了時点

【トーナメント報酬】

1位：「JOPT 2025 Tokyo #03 PC Main Ticket」3枚

2位：「JOPT 2025 Tokyo #03 PC Main Ticket」2枚

3位～4位：「JOPT 2025 Tokyo #03 PC Main Ticket」1枚

1位～10位：テーブル【JOPT 2025】、トランプ【JOPT 2025】、チップ【JOPT 2025】

11位～50位：トランプ【JOPT 2025】、チップ【JOPT 2025】

３.【DEEP】JOPT 2025 Tokyo #03 公式サテライト（予選）

【概要】

通常開催期間：2025年8月29日（金） ～ 10月4日（土）各20:00～、21:00～、22:00～、23:00～

追加開催日時：24:00～（8月29日～10月4日の金・土・日曜日）、12:00～（9月20日～10月4日の土・日曜日）

参加費：「JOPT 2025 Tokyo #03 PC Satellite Ticket」1枚

開催形式：DEEP／リエントリー5回

参加締切：ブラインドレベル11終了時点

【トーナメント報酬】

1位～3位：「JOPT 2025 Tokyo #03 PC Main Ticket」3枚

4位～7位：「JOPT 2025 Tokyo #03 PC Main Ticket」2枚

8位～12位：「JOPT 2025 Tokyo #03 PC Main Ticket」1枚

1位～10位：テーブル【JOPT 2025】、トランプ【JOPT 2025】、チップ【JOPT 2025】

11位～50位：トランプ【JOPT 2025】、チップ【JOPT 2025】

【トーナメント報酬一覧】

■JOPT 2025 Tokyo #03 Main Event Online Day 1（本選）開催

公式サテライト（予選）で獲得した「JOPT 2025 Tokyo #03 PC Main Ticket」を3枚使用することで、9月20日（土）、9月21日（日）、9月27日（土）、9月28日（日）、10月5日（日）に開催される『JOPT 2025 Tokyo #03 Main Event Online Day 1（本選）』に参加する事ができます。

また、ブラインドレべル15終了時のラストハンドが終わった時点のチップ量を引き継いで、10月12日（日）にベルサール高田馬場にてジャパンオープンポーカーツアー株式会社が開催する『JOPT 2025 Tokyo #03 Main Event / Day 2』に参加する事が可能です。

※ブラインドレべル：トーナメントにおけるブラインド（強制ベット）の額を決めるレベルのことを指します。時間の経過とともにレベルが上昇し、ブラインドの額も大きくなります。

※ラストハンド：特定のブラインドレベルの最後のハンドのことを指します。

【開催日程】

Main Event Online Day 1V：9月20日（土）20:00

Main Event Online Day 1W：9月21日（日）20:00

Main Event Online Day 1X：9月27日（土）20:00

Main Event Online Day 1Y：9月28日（日）20:00

Main Event Online Day 1Z：10月5日（日）20:00

【開催概要】

参加費：「JOPT 2025 Tokyo #03 PC Main Ticket」3枚

開催形式：特殊ストラクチャー／リエントリー3回

参加締切：ブラインドレベル9終了時点

【参加報酬】

背景【JOPT 2025】

限定称号「最高峰へと挑む者」

【Day 2 進出条件】

通過者確定となるブラインドレべル終了時のラストハンドが終わった時点のチップ量を引き継いで、10月12日（日）にベルサール高田馬場にてジャパンオープンポーカーツアー株式会社が開催する『JOPT 2025 Tokyo #03 Main Event / Day 2』に参加する事が可能です。

【留意事項】

- アンティは全てのプレイヤーが支払います。- Day 2再開時のチップは1,000点単位で切り上げとなります。例）54,100点で通過した場合、再開チップは55,000点となる。- ブラインドレベル16に関しては、Day1通過者がすでに確定しており、早期にトーナメントを終了させるために、通過者確定後からブラインドやアンティが大きく変更されます。- 記載されている「公式サテライト（予選）」は「JOPT 2025 Tokyo #03 Main Event Online Day 1（本選）」に参加するための予選トーナメントのことを指します。

※ブラインド：ゲーム開始時に強制的にベットされるチップのことを指します。

※アンティ：すべてのプレイヤーが強制的に支払うチップのことを指します。

■「JOPT 2025 Tokyo #03」について

JOPT 2025 Tokyo #03 は5日間にかけて国内外の数多くのプレイヤーが集結し、栄光をかけた戦いが繰り広げられます。

【概要】

開催地：ベルサール高田馬場

開催日程：10月9日（木） ～ 10月13日（月）

【注目ポイント】

メインイベントプライズ 総額1億円！

高額トーナメントへの参加権を獲得できる公式サテライトが毎日開催！

トーナメントリストはこちら （詳細は順次公開）(https://japanopenpoker.com/tokyo/)

【お問い合わせ】

JOPT 2025 Tokyo #03 Main Eventについての問い合わせにつきましてはジャパンオープンポーカーツアー株式会社（customer@japanopenpoker.com）、または公式X（旧Twitter）(https://x.com/japanopenpoker)までお問い合わせください。

■ジャパンオープンポーカーツアー株式会社について

・会社名 ：ジャパンオープンポーカーツアー株式会社

・所在地 ：東京都新宿区市谷本村町2-21 市ヶ谷キャナルコート3階

・代表 ：亀井 翼

・ホームページ：https://japanopenpoker.com/

■『ポーカーチェイス』について

本作はテキサスホールデムポーカーを採用しており、プレイヤーに配られた2枚のカードとテーブル上に追加されていく5枚の共通カード（コミュニティカード）の、計7枚から5枚を使って手役を作り、その役の強さによって勝敗が決まります。

手持ちのチップがなくなった順番でそのゲームから脱落・順位が確定していくバトロワ式のルールとなっているため、相手からチップを総取りし、1位を目指していくゲームです。

・サイトURL ：https://poker-chase.com/

・ジャンル ：バトロワ式オンラインポーカー

・プラットフォーム：iOS / Android / PCブラウザ

・ダウンロード ：https://app.adjust.com/mxw8u3t

・利用料金 ：ダウンロード無料/一部課金

・権利表記 ：(C) Skyfall Inc. All Rights Reserved.

■Skyfallについて

Skyfallは「いいモノが広がっている世の中を創造する」と掲げ、ユーザー体験に寄り添ったリワードマーケティングプラットフォーム『SKYFLAG』を運営しております。

さらに、本格派オンラインポーカーゲームである『ポーカーチェイス』、好きなゲームを遊ぶだけでポイ活できるアプリ『ポケットプレイ』などの運営を行っております。

企業名 ：株式会社Skyfall

代表者 ：代表取締役社長 長谷川 智一

所在地 ：（東京オフィス）東京都港区赤坂9丁目7番1号 ミッドタウン・タワー19階

（新潟オフィス）新潟県新潟市中央区東大通2丁目4番10号 日本生命新潟ビル7階

事業内容 ：リワードマーケティングプラットフォーム事業・アプリメディア事業

設立 ：2017年10月

従業員数 ：190名（2025年3月末）

資本金 ：7,939万3,750円

ホームページ：https://skyfall.co.jp/