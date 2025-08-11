BuddyOpticalの人気モデル「gis」に、初のフレーム別注が登場URBAN RESEARCH KYOTOでしか買えない特別なモデルを販売

株式会社アーバンリサーチ

BuddyOpticalの人気モデル「gis」では初のフレーム別注が実現。

URBAN RESEARCH KYOTOのリニューアルをきっかけに、グレーを基調にしたコンクリートの店舗内装から着想を得た別注モデルが誕生しました。

フレームとレンズはグレーの調光レンズ仕様で統一。

光の変化に応じて表情を変えるレンズが、変化するURBAN RESEARCH KYOTOの空間と調和します。

テンプル内側には「UR」の刻印を施し、細部にもこだわりを込めました。

同じく「gis」のシルバー × ゴールドのツートーンフレームと、日差しに反応して色が変化する調光レンズを合わせたURBAN RESEARCHだけの別注モデルも登場。

別注アイテムの販売を記念して、URBAN RESEARCH KYOTOにて「BuddyOptical POP UP SHOP」を開催いたします。

今回のPOP UP SHOPでは、別注モデルに加え、BuddyOpticalの人気定番15型に、イエロー・グリーン・ブラウンなどのカラーレンズを組み合わせた特別仕様をご用意。これまでにないバリエーションで、BuddyOpticalの世界観をお楽しみいただけます。

さらに、会期最終日となる8月30日(土)には、デザイナー・池原氏が在店。

その場でフレーム調整をしていただけるスペシャルなサービスを直接受けていただける貴重な機会です。

独自の視点で“知的好奇心をくすぐるアイウェア”を提案するBuddyOpticalの繊細なデザインと、URBAN RESEARCHが独自の視点でアレンジを加えた唯一無二のコラボレーション。ぜひこの特別な機会に、URBAN RESEARCH KYOTOにてその世界観をご体感ください。

BuddyOptical gis 別注モデル

【発売日】

2025年8月15日(金)

BuddyOptical POP UP SHOP

【開催期間】

2025年8月15日(金)～8月30日(土)

※ 8月30日(土) デザイナー池原氏在店 フレーム調整サービス

【開催店舗】

URBAN RESEARCH KYOTO(https://www.urban-research.co.jp/shop/store1/1_8/)

〒604-8045 京都府京都市中京区寺町通円福寺前町285

電車：阪急京都線「京都河原町」駅 9番出口より 徒歩3分

バス：京都市バス 四条河原町停留所より 徒歩8分

営業時間：平日12:00～20:00、土日祝11:00～20:00

定休日：不定休

Instagram @ urbanresearch_kyoto(https://www.instagram.com/urbanresearch_kyoto/)

BuddyOptical

BuddyOptical（バディオプティカル）は、「気心の知れた仲間や相棒のような存在」、そして「ライフスタイルの中に自然とあるワードローブのような存在」をコンセプトにしたアイウェアブランドです。デザイナーの池原玄氏によって2011年に設立されました。

https://www.buddyoptical.com/

Instagram @ buddyoptical_official(https://www.instagram.com/buddyoptical_official/)

Designer

池原玄（イケハラ・ゲン）

BuddyOptical（バディオプティカル）は、池原玄氏が2011年に立ち上げたアイウェアブランドです。ブランド名は「気心の知れた仲間や、相棒のような存在」= “Buddy” に由来し、誰もが親しみやすく、ライフスタイルに自然と溶け込むような眼鏡を目指しています。池原氏は眼鏡の専門学校を卒業後、眼鏡店での勤務を経て、このブランドを設立しました。

Instagram @ gen.ikehara(https://www.instagram.com/gen.ikehara/)