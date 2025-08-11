【青森県初開催】全国のハンドメイド雑貨を集めたセレクトショップ「Azuki cafe」が複合商業施設THREEで10日間限定のPOPUP STOREを開催中！｜#THREEの夏2025

MiK株式会社※写真はイメージです。

複合商業施設THREE（スリー）では、2025年8月8日（金）～17日（日）の10日間限定で夏のハンドメイドイベント「HANDMADE SUMMER 2025」を開催中です。

イベントを主催する「Azuki cafe」は仙台に拠点を持ち、東北・関東の各地で期間限定ショップを開催しているハンドメイドアイテムのセレクトショップ。

青森県初開催となる今回は夏の日差しに映えるアクセサリーや、涼やかなインテリア雑貨、普段使いにぴったりのファッションアイテムまで、 手仕事ならではの温もりと、作り手の丁寧な想いが感じられる逸品を会場内に所狭しと集めています。

参加している作家さまはなんと40組以上！

ぜひ新たなお気に入りを見つけに、THREEへお越しくださいませ。

出品作家さま（抜粋）

■アクセサリー

水引Ori-i(https://www.mizuhiki-ori-i.jp/)：伝統工芸の水引を使用したアクセサリー/HAND WORK アトリエ F(https://www.instagram.com/fukikokeserasera)：淡水パールアクセサリー/Petit(https://www.instagram.com/petit_y_hm)：水滴の中のお花シリーズ/BonBon-Na(https://lit.link/bonbonna)：オリジナルデザインの手刺繍アクセサリー/kalung(https://www.instagram.com/kalung.hmac.9)/yui(ハート)chan(https://www.instagram.com/yui_c2_chan)/kodemari(https://www.instagram.com/kodemarinohibi)/Yurari(https://www.instagram.com/handmade.yurari)：天然石・ドライフラワー/RIIKASTA(https://www.instagram.com/riika67)：ボタンアクセサリー/URJERA(https://www.instagram.com/haruta111)：天然石アクセサリー/un favori(https://www.instagram.com/un_favori)：シンプルコスチュームジュエリー/Ever Green(https://www.instagram.com/bead.factory.ever.green.japan)：チェコビーズジュエリー/Atelier Karen(https://www.instagram.com/fumikoichijyo/)：ビーズアクセサリー/maggy(https://www.instagram.com/maggy.okinawa)：ヘアアクセサリー/moon scape(https://www.instagram.com/moon_scape)：真鍮アクセサリー/BellEca Rain(https://www.instagram.com/belleca_rain.handmade)：シーグラスアクセサリー/pupi's shop(https://www.instagram.com/pupi_s_shop)/healing*Y・ゆきえ(https://www.instagram.com/belinda_craft0121)：レジンアクセサリー

■布・革小物

豆こと花こ。(https://www.instagram.com/mameco_to_hanaco2023)：青森の伝統工芸こぎん刺しを使用した雑貨/Cherry(https://www.instagram.com/_____cherry913)：インド刺繍を使用したポーチ・ショルダーストラップ/pasir putih(https://www.instagram.com/pasirma/)/和の店toco.toco.(https://www.instagram.com/toco.toco.1223)：着物リメイク・和雑貨/P(https://www.instagram.com/p.fleurir)：革を使用した花のモチーフ

■衣料品

lucky Clover(https://www.instagram.com/lucky4leafclovers2/)：ゆったりシンプルココロ躍るリネン服

■その他雑貨など

+mahalo(https://www.instagram.com/plusmahalo)：タイル雑貨/ma❁made(https://www.instagram.com/ma_.made)：フラワーリース/Dita(https://www.instagram.com/dita_fleurs_sechees)：ドライフラワー/アロマと花の森(https://www.instagram.com/aroma_to_hana_nomori/)：アロマ/mesomeso(https://www.instagram.com/mesomeso219)：ヒンメリ/toutohana(https://www.instagram.com/toutohana/)：籐編み・かご/carebeauty蒼天(https://www.instagram.com/shiho_yururi)：ハンドケア/natural healing Neroli(https://www.instagram.com/neroli48)：ヒーリング/いつか(https://www.instagram.com/3itsuka2dream3)：ヒーリング/Light Centerネフェル(https://nefer8create.tokyo/)：タロット・ヒーリング/Salon de Desire(https://idesire.jp/)：スピリチュアルヒーリング

会期中はワークショップも盛りだくさん！

会期中、作家さまがTHREEにいらっしゃってのワークショップも複数開催いたします。

ぜひ夏の思い出に、お楽しみくださいませ。

※作家さまのご都合で予告なく予定が変更となる可能性がございます。

ラタン（籐）を編んで、今すぐ使えるバングルづくりができます！アーティフィシャルフラワーやリボンなどを使って、フラワーチャームをつくりましょう！

廻ると幸せが降ってくるとされている「ヒンメリ」を手作りしておうちに飾ろう！今の自分にぴったり合う石を教えてもらおう！カウンセリング後は、ミニ守護石お守りももらえます。

ペパーミントや柑橘系のアロマを使って、オリジナルのアロマロールオン香水をつくれます！普段頑張ってくれている自分の手を、プロに優しくケアしてもらいましょう。

DNAアクティベーションで、自分も気付いていなかった自分の潜在能力を開花させちゃいましょう。タロット・占星術・聖母マリアのチャネリングなどを体験していただけます。

どうして私の人生はこうなの？の秘密を教えてもらえます…！

ねぶたが終わっても、THREEの夏はまだまだ続きます！！

ぜひAzukicafeのHANDMADE SUMMER2025で、青森の風を感じながら、あなただけの「お気に入り」を見つけてみませんか？

家族や友人、大切な人との夏の思い出に、ぜひご来館くださいませ。

■POPUPイベント概要「HANDMADE SUMMER 2025」

-期間 2025年8月8日（金）～8月17日（日）10日間

-時間 10:00～20:00（最終日のみ、18:00閉場）

-会場 THREE本館1F 特設POPUPスペース

-その他

・全ての商品が数量限定となっております。品切れの際はご了承ください。

・商品のお取置きは承っておりません。

#THREEの夏2025 -ここにしかない夏がある-

今年の夏もTHREEはイベント盛りだくさん。HANDMADE SUMMER 2025のほかにも、濃厚バナナジュース「サンキューバナナ」や「パンどろぼうPOPUP SHOP by VILLAGE VANGUARD」、かわいいじゃらじゃらアイテムが集まる「#THREEぶらさげ隊」など、行かないと後悔する楽しいことがたくさんあるので要チェックです。

★お楽しみの詳細は、THREE公式アプリ(https://yappli.plus/threemik_2025summer)かTHREE公式HP(https://www.three-aomori.jp/)でぜひご確認ください！

複合商業施設THREE（スリー）概要

2023年4月25日、「そこに街がある」をテーマに衣・医・食・住が融合したランドマークとして誕生した複合商業施設。本館1F～4Fは商業棟、5F～13Fは分譲マンションとなっており、青森駅前エリアにおいて暮らしの一翼を担っている。

■営業時間 10:00～20:00

※一部異なる店舗がございます。