海と暮らす新しい住まい、『OCEANS TOWN』が待望の公開

ライフスタイルメディア [OCEANS] とライフスタイルカンパニー [DOTOWN株式会社]（本社：東京都渋谷区、代表取締役：道祖修⼆）は、『OCEANS TOWN』を千葉県南房総市和田浦にコラボレーションした住宅を販売開始致しました。

サーファーズハウス in 和田浦

千葉県・南房総にある「サーファーズハウス in 和田浦」は、人気サーフポイント「J’s」前、海までわずか徒歩1分の絶好の立地。2023年に完成した第1期の「DOTOWN HOUSE」は二階建て。そこから徒歩2分の位置に2025年に完成した第2期の【OCEANS TOWN】は、4タイプからなる全11棟の平屋住宅。サーファーにはもちろん、海好きにはたまらない最高のロケーション。

どちらにも共通するのは、アメリカ西海岸スタイル×日本の利便性。さらに『有効活用された空間』と『海がすぐそこ』がキーワード。

玄関から浴室までの動線が土間仕上げになっているので、海から帰ってきた後の外シャワーから、濡れたままでそのままお風呂に入れるスムースな動線が特徴的です。DOTOWNの設計らしい、「使いやすさ」と「無駄の無い空間活用」を意識した沢山のこだわりが詰まっています。特に、OCEANS TOWNの住宅では、キッチン・ダイニング・リビングが一体となった開放的な空間を実現。玄関のアプローチから室内までは段差がなく、フラットに設計されています。

全4タイプのうち2タイプは、寝室にクローゼットとバスルームを備えた“マスタールーム”仕様。ゲストルームとしても活用できる、柔軟な間取りです。

外にはサーフボードを立てかけられるスペースと外シャワーも完備。サーファーにとって、より魅力的な住まいとなっています。

モデルルーム見学予約受付中

A、B、D棟のそれぞれ１部屋ずつ、タイプ別にモデルルームを公開中。詳しくはURLよりご確認いただけます。

販売価格

2,980万～

公式特設サイトの問い合わせフォームよりご連絡いただけます。

各お部屋タイプの詳細はこちらから

公式特設サイト：https://oceans.dotownhouse.com/

全４タイプからなる11棟の平家戸建て仕切りのない、ゆったり広がるLDK空間玄関から家中すべて、段差ゼロで仕切りのない快適設計重厚で温もりを感じる、手作りのヘッドボード。プライバシーと明るさを両立した窓デザイン。

【DOTOWN HOUSEとは？】

DOTOWN HOUSEは、ただの住宅ではなく、住む人のライフスタイルや価値観を大切にし、その土地の魅力を最大限に活かしたデザインを提案するブランドです。

海と街が調和する魅力的なロケーション、素材の質感を活かした造形美、そしてアメリカと日本の住宅デザインが融合した洗練されたスタイル。快適さと機能性を兼ね備えた空間設計で、上質で心地よい暮らしを実現する手助けをいたします。

【ブランドロゴ】【ブランドコンセプト】

DOTOWN HOUSE - それはただの住まいではなく、ライフスタイルそのもの。

私たちは、海外の洗練されたデザインをそのまま取り入れるのではなく、日本の風土や暮らしに寄り添いながら、上質な空間を創造します。

カリフォルニアの開放感や心地よさを感じながらも、日本ならではの機能性や動線を大切にし、快適で暮らしやすい住まいを実現。

その土地の個性を生かし、暮らし方にフィットする建築や仕様を提案することで、ただの家ではなく、住む人のカルチャーやライフスタイルが自然と溶け込む場所をつくります。

あなたらしさと、その土地の魅力が響き合う住まいへ。

DOTOWN HOUSEで、新しい暮らしを見つけませんか？

▪️ブランド情報

【OCEANS（オーシャンズ）】について

“大人の男たちに「ちょうどいい」を提案するライフスタイル＆ファッション誌「OCEANS」”

「OCEANS（オーシャンズ）」は、2006年に創刊された男性向けライフスタイル誌。肩肘張らないスマートさと、日常に根ざしたリアルな感性を大切にする、大人の男性に向けた「ちょうどいい」スタイルを提案し続けています。発行元はライトハウスメディア。ファッション、クルマ、アウトドア、旅、子育て、ビジネス、フィットネス--多岐にわたるトピックを独自の視点で掘り下げ、40代を中心としたアクティブな男性たちの“今”に寄り添うライフスタイルを発信。「好きなものを、無理なく、心から楽しむ」。そんなOCEANSらしい価値観を通じて、自分らしく自然体でありながらも、センスを大切にする男性たちの毎日を後押しする存在です。

【DOTOWN株式会社】について

“「ロケーション+カルチャー×クリエイション ＝ DOTOWNが提供するライフスタイル」”

2004年の設立当初はマンションの開発と販売を中心とした不動産ビジネスを展開し、約8年間で150棟以上の開発実績を積み上げ、確固たる企業基盤を構築。

その後、独自のクリエイティビティを活かし、他社にはない斬新なデザインの建物やサービスを提供する「クリエイティブブティック」として進化を遂げています。

DOTOWN株式会社は、独自のデザイン力と創造性を武器に、価値のない場所に新たな価値を創造し、まちづくりを通じて人々の生活を豊かにすることを目指しています。