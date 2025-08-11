【2025年7月度】債務整理に強いおすすめ相談先のランキング調査

アドバイザーナビ株式会社


調査会社：アドバイザーナビ株式会社調査方法：インターネットによるアンケート調査調査期間：2025年7月2日　～　2025年7月9日調査母集団：55人アンケート回答者の詳細データ：末尾に記載


【2025年7月度・アンケートサマリー】
7月度の調査では、「はたの法律事務所」「ベリーベスト法律事務所」などが人気の債務整理の相談先として票を集めた。
また、「地域（地元）の法律事務所」との回答も多かった。
なお、これらの相談先を選んだ理由としては、トータルコストや口コミ・評判などを特に重視する傾向が見られた。


債務整理の利用実態に関するアンケート調査


債務整理の利用実態に関する7月度の調査結果は以下の通りとなった。


借金が膨らんだ理由は何ですか？（複数選択可）


1位：生活費の補填
2位：ギャンブル
3位：ショッピング
3位：投資



「生活費の補填」が49.1％で圧倒的に多かった。


なお、次に多かったのは「ギャンブル」（25.5%）で、「ショッピング」と「投資」が12.7％でこれに続いた。


その時どこからお金を借りていましたか？（複数選択可）


1位：消費者金融
2位：銀行カードローン
3位：クレジットカードのキャッシング



「消費者金融」が52.7％で最も多く、「銀行カードローン」が47.3%でこれに続いた。


また、「クレジットカードのキャッシング」との回答も38.2％あった。


いくら借りていましたか？


1位：101～300万円
2位：31～50万円
3位：51～100万円



「101～300万円」が29.1％で最も多かったが、「31～50万円」も23.6%でこれに続いた。


また、「51～100万円」が12.7％で3番目に多かった。


債務整理をしようと決めた一番の理由を教えてください。


1位：毎月の返済がきつかったから
2位：債務整理をしたほうがメリットが大きいとわかったから
3位：家族や友人に借金がバレるのが嫌だったから


「毎月の返済がきつかったから」が60.0％で過半数となった。



その他には、「債務整理をしたほうがメリットが大きいとわかったから」（18.2％）、「家族や友人に借金がバレるのが嫌だったから」（10.9％）などの回答が集まった。


債務整理の方法にはどれを選びましたか？


1位：任意整理


2位：過払金請求


3位：個人再生



「任意整理」が72.7％で圧倒的に多く、次に多かった「過払金請求」は10.9%に留まった。


また、「個人再生」は9.1%、「自己破産」が7.3%だった。



任意整理について詳しく知りたい方はこちら


債務整理に強いおすすめの相談先に関するランキング調査


ここからは、実際のユーザーが選んだ債務整理の相談先ランキングを紹介する。


債務整理の相談はどこにしましたか？（複数回答可）


1位：はたの法律事務所
2位：ベリーベスト法律事務所
3位：その他地域（地元）の法律事務所



「はたの法律事務所」が最も多く23.6%。次が「ベリーベスト法律事務所」で18.2％だった。


また、「その他地域（地元）の法律事務所」が16.4％でこれに続いた。



債務整理に強いおすすめの相談先はこちら


債務整理の手続き先に選んだ理由は何ですか？


1位：トータルコストが安い


2位：口コミ・評判が高い


3位：経験・実績が豊富



「トータルコストが安い」が23.6％で最も多かった。


また、「口コミ・評判が高い」が21.8％、「経験・実績が豊富」が20.0％でこれに続いた。


その相談先での債務整理で借金はいくら減額できましたか？


1位：10万円未満
2位：31～50万円
3位：11～30万円



「10万円未満」が30.9％で最も多かった。


また、「31～50万円」（23.6%）がこれに続き、3番目に多かったのは「11～30万円」で16.4%だった。


借金減額診断の詳細はこちら


その相談先で債務整理をしてよかったですか？


はい：87.3%
どちらとも言えない：12.7%



「債務整理をしてよかった」が87.3％で圧倒的に多く、「どちらとも言えない」は12.7％だった。


また、「いいえ」と回答した人はいなかった。


アンケート回答者の詳細データ


回答者の年齢


回答者の職業


【調査結果詳細】


https://adviser-navi.co.jp/debt-consolidation/column/1487/



