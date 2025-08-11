【ネイティブキャンプ留学】新たな留学エリア「アメリカ・ハワイ」のスクールを追加

株式会社ネイティブキャンプ

ネイティブスピーカーと回数無制限のオンライン英会話サービス「ネイティブキャンプ英会話」を展開する株式会社ネイティブキャンプ（東京都渋谷区 代表取締役: 谷川国洋）は、2025年8月11日（月）より海外留学エージェントサービス「ネイティブキャンプ留学」に新たな留学エリアとして「アメリカ・ハワイ」のスクールを追加しました。

公式サイト :https://nativecamp.net/study_abroad/?cc=ncryugaku_pr_2025_08_11

この度、「ネイティブキャンプ留学」は、従来のニューヨーク、ボストン、サンフランシスコに加え、新たにアメリカ・ハワイの語学学校を追加しました。

ハワイは、年間を通して温暖な気候と美しい自然に恵まれたリゾート地でありながら、アメリカ本土と同様の高い教育水準を誇る人気の留学先です。日本との距離も比較的近く、初めての海外留学にも安心して挑戦できる環境が整っています。

ホノルルをはじめとする主要エリアでは、多くの語学学校が質の高い英語教育を提供しており、多国籍な学生との交流を通じて、実践的な語学力を自然と身につけることができます。放課後や週末には、ビーチやハイキング、ショッピングなど、ハワイならではのアクティビティも充実しており、勉強とリフレッシュのバランスが取れた留学生活を送ることが可能です。

今回のエリア拡大により、ネイティブキャンプ留学では、より幅広い選択肢の中から、お客様の目的やライフスタイルに合った留学プランをご提案できるようになりました。今後も皆さま一人ひとりに最適な留学体験をご提供できるよう、引き続きサービスの充実を図ってまいります。

ハワイの特徴

1. 自然と都市が融合した魅力的な学習環境

ハワイは、美しいビーチや緑あふれる自然と、便利な都市機能が共存するエリアです。ホノルルを中心に、交通インフラやショッピング施設、カフェ、図書館なども整っており、学習に集中しながらもリラックスできる空間が広がっています。自然に囲まれた環境で、心地よく学びたい方にぴったりの留学先です。

2. 多様な文化が交差する国際的な空気

ハワイには、アジアやアメリカ本土をはじめ世界各地からの旅行者・留学生が集まります。多様な文化が交差するこの土地では、英語を学びながら異なる価値観や習慣にも触れることができ、国際感覚を自然と養うことができます。実践的な英語力を身につけたい方に最適な環境です。

3. 学びとリゾート体験の絶妙なバランス

語学学校での学びに加えて、放課後や週末にはサーフィンやハイキング、ビーチ散歩、ローカルマーケット巡りなど、ハワイならではのアクティビティも充実しています。学びながら、南国ならではののびのびとした時間を過ごすことで、心にも余裕を持った留学生活が可能です。

4. 初心者にも安心の生活環境

ハワイは日本からのアクセスも良く、治安や医療体制も整っているため、初めての海外生活でも安心です。また、日本語を話せるスタッフがいる学校や現地サポートも充実しており、生活面でもストレスなく過ごすことができます。気候も一年を通じて温暖で、体調管理の面でも安心です。

ネイティブキャンプ留学について

「ネイティブキャンプ留学」は、オンライン英会話の強みを活かし、海外留学前から渡航後、さらに帰国後まで、一貫したサポートを提供する海外留学エージェントです。ユーザーが安心して留学に臨み、現地での学業や生活を成功させるために、語学力強化を含めたトータルサポートを行います。

株式会社ネイティブキャンプについて

ネイティブキャンプはアジアにおいて最も成長しているオンライン英会話会社のひとつです。個人向けサービス、法人向けサービス、教育機関向けサービスとしてオンラインレッスンを手頃な価格で提供しています。世界各地に拠点をおき、アジア地域、ヨーロッパ地域、北米地域でオンライン英会話サービス事業を運営、その規模は急速に拡大し続けています。

2024年よりオンライン日本語会話サービス事業、留学エージェント事業、オンラインアメリカ手話サービス事業も展開しています。

〒150-0041 東京都渋谷区神南1-9-2 大畠ビル

代表取締役： 谷川 国洋

事業内容：オンライン英会話サービス事業 / オンライン日本語会話サービス事業 / 留学エージェント事業 / オンラインアメリカ手話サービス事業

https://nativecamp.co.jp/

