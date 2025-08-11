古代叡智の最高峰【日本人がまだ知らない◆本物のマヤ暦】弓玉の占いがうらなえる本格鑑定で提供開始！

テレシスネットワーク株式会社

テレシスネットワーク株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：鷹石惠充 https://www.telsys.co.jp/）と株式会社レンサ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：武井哲也 https://rensa.co.jp/）は、2025年8月11日より、運営する占いコンテンツポータル『うらなえる本格鑑定』にて「弓玉先生」の占いコンテンツの提供を開始いたしました。

■弓玉先生の新サービス占いコンテンツ

■鑑定内容のご紹介

国内最高峰のマヤ暦研究家「弓玉」。古代4000年の歴史を持ち、圧倒的な精密さを誇る『運命解読技法』を完全再現。桁違いの占術研究と驚異的な的中力を基に、人生/仕事/恋、全運命を精巧解読。一億人の日本人がまだ知らない“本物のマヤ暦”をここでご体験ください。

■監修者「弓玉」のご紹介

いち早くマヤ占いの有効性に気がつき、マヤ文明の研究が進んだアメリカの文献を読み解きながら、独自の理論を組み立てた、日本におけるマヤ占い研究の第一人者。

マヤ占術を自在に駆使する、日本でも貴重な占い師であり、有名人、実業家、経営者、作家やデザイナーなど、各界からの人気や信頼も高い。

現在は日本における古代伝統的マヤ暦占術家のパイオニアとして、ワークショップやセミナー講師、オンラインレッスンやインターネット＆スマホコンテンツ開発協力監修など含め、数々の雑誌占い記事や連載コラム等を手掛けている。

■コンテンツ概要

・コンテンツ名称：古代叡智の最高峰【日本人がまだ知らない◆本物のマヤ暦】弓玉の占い

・提供開始日：2025年8月11日

■占いコンテンツポータルサイト『うらなえる』のご紹介

2020年7月より“占い×恋愛”をテーマにした女性向けのメディア『うらなえる』の提供を開始。自分らしく幸せな恋愛や生き方を求める女性に向けたコラムや記事、そして、テレビや雑誌など各種メディアで活躍し、実績のある人気占い師の監修のもと作成した占いを毎日更新中。

■女性のディープな恋愛コラムと無料占いメディア『ENJYO』のご紹介

『ENJYO（エンジョー）』は、炎えるように恋をして、艶やかに生きる女性のための恋愛コラム＆無料占い配信メディアです。女性向けのディープな恋愛やナイトライフまで…様々なテーマを取り揃えた読みごたえたっぷりの恋愛コラムと、TVや書籍、雑誌など各メディアで活躍する人気占い師による無料占いを毎日更新！

■電話占い「メル」恋愛・スピリチュアルコラム＆無料占いサイトのご紹介

本サイトは恋愛・復縁・苦しい恋など、相談者が抱える複雑で多様な悩みに答えを導く電話占いサイトです。本サイトでは、人気の電話占い師による無料の霊視・スピリチュアル占いをはじめ、女性向けの恋愛コラムを多数配信しています。

■会社概要

会社名 ：テレシスネットワーク株式会社

所在地 ：東京都港区赤坂5丁目2番20号 赤坂パークビル23階

代表者 ：代表取締役 鷹石惠充

設立 ：1991年8月6日

URL ：https://www.telsys.co.jp/



テレシスネットワークは占いのプロダクトやサービスを提供する会社です。インターネットを通じて、本格的な占術を使った占いコンテンツの配信や、リアルの占い師を配備した電話やチャットでの占い鑑定サービスも行っております。『感動、驚き、涙、癒し、笑い、啓発』をもたらす占い＆スピリチュアルコンテンツを通じて、みなさまの「ハートに幸せの種をまく」ことを使命としています。

日々、変わっていくITの世界。テレシスネットワークはこれからも様々なチャネルでコンテンツを提供し、進化を続けていきます。

レンサという言葉の由来は「連鎖反応」そして「心と心のつながりの連鎖」。

我々のミッションはモノづくりを通じた社会貢献、プロダクトやサービスを通じて人と人との心をつなげ笑顔を生み出す事。

レンサはエンターテイメントコンテンツを中心としたデジタルコンテンツの企画制作を行い多角的なチャネルでのコンテンツを提供。iOSやAndroid向けアプリの他、各大手SNS媒体などに向けたWebメディアを中心に女性向けデジタルコンテンツを中心に市場を確立。

・2020年から恋愛と占いメディア「みのり」企画運営を開始。無料占いと、恋愛コラムを主軸とした情報を提供。大人気占い師による無料占いや、恋に悩む女性を応援する役立つコラムを毎日更新中！

・2022年から、女性のための恋愛コラム＆無料占いメディア『せきらら-Sekirara-』を提供開始。今まで切り込めなかった男性の本音や、ナイトライフをより楽しむために役立つ情報を毎日更新！

・2021年からIT業界で活躍を目指す人材に対して、転職・フリーランス活動・学習の総合支援を行う総合サイト『Tech Mania』の運営を開始。エンジニアの知見を深めるためのエンジニアブログも更新中！

