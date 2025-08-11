【POINTTWOFIIVE・SECOND】韓国ソウルにSEONGSU HAUS をオープン

株式会社GENUINENESS JAPAN

「香りを通して自分と向き合う物語」をコンセプトに展開する、韓国発のトータルセントブランド POINTTWOFIVE・SECOND（ポイントツーファイブセカンド）。

それぞれの香りに込められた物語は、過ぎゆく日常の中でふと立ち止まり、自分自身と向き合うひとときをもたらします。

6月には韓国・聖水(ソンス)にSEONGSU HAUS (ソンスハウス)がオープン。SEONGSU HAUSは、日常の喧騒から離れ、まるで夢の世界に足を踏み入れたかのように感じられる複合文化空間です。

SEONGSU HAUSは、香水だけでなく、展示、そしてTEA・THOLOGY（ティーソロジー）を通して、自分自身と向き合うことができる空間となっています。

TEA・THOLOGYでは2つの新しい物語が公開され、既存の物語も新しいお茶とお茶菓子のセットとして生まれ変わり、5つの物語をお楽しみいただけます。

TEA・THOLOGY Seongsu 4つのティーペアリングと物語で構成されたティーコース”夢の旅”

【ご利用案内】・TEA・THOLOGY Bukchon：ソウル特別市 鍾路区 ユンボソンキル71 2階

公式ホームページまたは現地でご予約のうえご利用いただけます。

・TEA・THOLOGY Seongsu：ソウル特別市 城東区 往十里路14キル20 4階

ブレンドティーセットはご予約なしでご利用いただけます。ティーコースは公式ホームページまたは現地でご予約ください。

また、POINTTWOFIVE・SECONDでは、夏に心地よくお使いいただける香水もご用意しています。

0.25MOMENTARY

ブランドを象徴するシグネチャーフレグランスのテーマは「思索」。眠りにつこうとする静かな夜、更けゆく時間の中で、過去の出来事やこれからの未来、心に引っかかっていた想いがふと頭をよぎる。そんな“考える時間”を表現した香り。

レモンとベルガモットの軽やかなシトラスの香りから始まり、落ち着いたマグノリア、包み込むようなバニラの甘さが、心を静かにととのえます。絶妙な爽やかさと甘さのバランスで、暑い季節にも心地よくまとえる香りです。

FROATING SPIRIT

「解放」をテーマにした香り。

心の奥底にふと現れる“自由になりたい”という衝動に身をゆだね、見知らぬ世界へと飛び込んでいく、魂の旅の始まりを描いています。塩気を含んだスイレンとほろ苦いゆずの香りから始まり、シーソルトが死海の情景を呼び起こします。そのあとに続くオークモスとインセンスは、穏やかに広がり心の安定を取り戻してくれます。塩気と柑橘の組み合わせが、特に夏におすすめの香りです。

左が0.25MOMENTARY（税込8,360円）, 右がFROATING SPIRIT（税込9,020円）

このほかにも、夏におすすめの香りや、季節を問わずお楽しみいただける香りを豊富に取り揃えております。

香水の体験は日本でも可能。日本・原宿 POINTTWOFIVE.SECOND HARAJUKU にて香りとストーリーをお楽しみいただけます。

全11種類のフレグランスを通じて、自分自身と向き合うひとときをお過ごしください。

きっと、あなたの物語に寄り添う香りが見つかるはずです。

POINTTWOFIVE・SECOND HARAJUKU

東京都渋谷区神宮前5-16-13｜営業時間 12:00 - 19:00

POINTTWOFIVE・SECOND SEONGSU HAUS

ソウル特別市 城東区 往十里路14キル20｜営業時間 12:00 - 19:00

POINTTWOFIVE・SECOND BUKCHON

ソウル市 鍾路区 ユンボソンギル 71｜営業時間 12:00 - 19:00

Instagram: https://www.instagram.com/025s.official/

Online Site: https://025s.jp/(https://025s.jp/)