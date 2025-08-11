JSAUX、Nintendo Switch 2対応「ModCase Ultimate Kit」を発売

DeOne Innovation Technology (Hong Kong) Limited

ゲームアクセサリの革新者JSAUX(https://jsaux.com/ja/)は、このたびNintendo Switch 2向けの完全モジュラー式オールインワンギアシステム「ModCase Ultimate Kit(https://jsaux.com/ja/products/modcase-for-switch-2?_pos=3&_sid=d149fe9fa&_ss=r&variant=46805021294812)」を発売いたします。保護性能、高いパフォーマンス、そして比類なき柔軟性を求めるプレイヤーのために設計された本キットは、前モデル「ModCase Basic Kit」の成功を土台に、モジュラーアーマーケース、MagSafe対応のスマホマウントモッド（デュアルスクリーン対応に最適）、そして新たに4K60 HDRパススルー対応、厚手の保護ケースにも完全対応した「Dock Adapter Stand(https://jsaux.com/ja/products/dock-adapter-stand-for-switch-2?_pos=1&_sid=59bd79644&_ss=r)」を含みます。家庭でも外出先でも、プレイヤーのセットアップを自由にカスタマイズし、次のレベルへ引き上げるエコシステムを提供します。なお、「Dock Adapter Stand」は単体販売や「ModCase Dock Adapter Stand Kit(https://jsaux.com/ja/products/modcase-for-switch-2?_pos=3&_sid=d149fe9fa&_ss=r&variant=46804851196124)」の一部としても購入可能で、多様な組み合わせで理想のSwitch 2体験を実現できます。

「ModCase Ultimate Kit(https://jsaux.com/ja/products/modcase-for-switch-2?_pos=3&_sid=d149fe9fa&_ss=r&variant=46805021294812)」は現在、公式JSAUXストアにて59.99ドルで販売中。モジュラーアーマーケース、マグネットキックスタンド、Dock Adapter Standを一つにまとめた完全セットです。Dock Adapter Standは単品(https://jsaux.com/ja/products/dock-adapter-stand-for-switch-2?_pos=1&_sid=59bd79644&_ss=r)で29.99ドル、Basic Mod Kit(https://jsaux.com/ja/products/modcase-for-switch-2?_pos=3&_sid=d149fe9fa&_ss=r&variant=46436567515356)は29.99ドル、ケースとドックを含むDock Adapter Stand Kit(https://jsaux.com/ja/products/modcase-for-switch-2?_pos=3&_sid=d149fe9fa&_ss=r&variant=46804851196124)は49.99ドルで提供しています。

主な特徴

Dock Adapter Standは、公式ドックにおける熱の蓄積やケース互換性の課題を徹底的に解決するために開発されました。ゲーマーの視点に立ち、デバイスのネイティブ出力性能を損なうことなく、冷却性と安定性を両立しています。

- フル4K60 HDRパススルー対応- 最大4mm厚のケースに対応- 冷却効果：画面温度約14℃低減、背面温度約6℃低減- Dock Adapter Stand（Dock Pass-Through Adapter＋シリコンスタンド）- 片手での挿入・取り外しが可能- JSAUX、Dbrand Killswitch 2、その他主要ケースで動作確認済み

モジュラーアーマーケースとDock Adapter Standを組み合わせることで、外出時のモジュラー性と家庭での簡単ドッキングを両立した完全一体型のSwitch 2体験が実現します。Dock Adapter Standにより、ケースを取り外すことなくドック接続が可能となり、時間を節約できるほか、本体の表面摩耗も防止します。

さらに、ModCaseのモジュラー式レールシステムはMagSafeスマホマウントを使ったデュアルスクリーン設定など、さまざまなアクセサリーをサポート。これらすべてのモジュールは、新しいDock Adapter Stand装着時でもシームレスに動作し、拡張性と保護を追求した初のSwitch 2ドックエコシステムを実現しました。



主なメリット

- ケースを外さずにドック接続（Dock Pass-Through Adapter経由）- デュアルスクリーンモッドに最適 - Switch 2でゲームをしながら、攻略情報やマップを別画面で確認可能- 一台のゲームシステムで無限の構成が可能 - ソファでのプレイから旅行先までこれ一つで完結

アセットについて

JSAUX製品のビジュアルアセット一式は、以下のリンク(https://drive.google.com/drive/folders/1uI8IfrJmVIYU0_jTVvYKmY0kEs_qq6ew)からご確認いただけます。

お問い合わせ

詳細情報をご希望の場合は、以下のメールアドレスまでお気軽にご連絡ください。

marketing@jsaux.com

ブランド担当者へのお問い合わせや、新製品情報は各種SNSでもご確認いただけます：

- Twitter(https://x.com/jsauxofficial)- Facebook(https://www.facebook.com/JSAUXofficial)- Instagram(https://www.instagram.com/jsaux_official/)

JSAUX GAMING について

JSAUX GAMING は、世界中のハンドヘルドゲーマーのために誕生したJSAUXのゲーミング専門ブランドです。2016年の創業以来、Nintendo Switch、Steam Deck、ROG Allyなど人気デバイスのアクセサリー分野でトップブランドとしての地位を築いています。モジュラー保護ケースから高性能ドックソリューションまで、使いやすさと洗練されたデザインを両立した製品群で、ハンドヘルドゲームギアの革新を牽引しています。



JSAUXは、DeOne Innovation Technology (Hong Kong) Limitedが展開するゲーミングブランドです。2022年にはSteam Deckアクセサリーの定番ブランドとして確固たる評価を獲得し、Switch 2対応のModCase Ultimate Kitをはじめとするモジュラーソリューションを展開します。カスタマイズ性・保護性能・パフォーマンスを新たに定義しています。JSAUXの品質とグローバルネットワークに支えられ、現在100か国以上で3000万人を超えるユーザーに利用され、実用性を追求したギアであらゆるゲーム体験をより良いものにすることを使命としています。