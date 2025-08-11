【aim/aimme東京原宿店】金土日限定　8月フェア開催！

詳細を見る :
https://www.aimbridal.jp/

aim/aimme東京原宿店にて8月金土日限定のフェアを開催いたします。



開催場所


〒１５０－０００１


東京都渋谷区神宮前４丁目３２－１２ニューウェーブ原宿７F



開催日程


２０２５年


８月１日(金)、８月２日(土)、８月３日(日)


８月８日(金)


８月１５日(金)、８月１６日(土)、８月１７日(日)


８月２２日(金)、８月２３日(土)、８月２４日(日)


８月２９日(金)、８月３０日(土)、８月３１日(日)



営業時間


平日　１１：００ ～ １９：３０ （ 最終受付 １７：００ ）


土日祝日１０：００ ～ １８：３０ （ 最終受付 １６：００ ）



【ブライダルフェア】

当日契約で全プラン金額10%OFF！


さらにハーフデイプラン、1Dayプランは\10,000OFF&選べる特典をご用意。




詳細を見る :
https://www.aimbridal.jp/campaign/




【ソロウェディング】

データ&アルバムプランは当日契約で10%OFF&同衣装1着撮影サービス！


aimのソロウェディングで今のあなたをお写真に残しませんか。




詳細を見る :
https://www.aimbridal.jp/topics/48736.html


【成人・卒業】

振袖&卒業袴のレンタル/撮影プランを当日のご契約で10%OFF！


レンタルプランはさらに\10,000OFF！


アルバムのご購入で選べる特典もご用意しております。




詳細を見る :
https://www.aimseijinsiki.jp/topics/35437.html


creative photo studio aim/aimme東京原宿店

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前４丁目３２－１２　ニューウェーブ原宿 7F


TEL　03-3497-0303