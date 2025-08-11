自転車パーツブランド「GORIX」が新商品の、自転車前輪ホルダー(GT-FR HOLDER)のXプレゼントキャンペーンを開催!!【～8/14(木)AM11:59まで】
GORIX株式会社
自転車パーツブランド「GORIX」の公式Xで、
応募条件は「GORIX」公式Xでのフォローと対象ポストのいいね＆リポストです。「GORIX」公式Xでは、人気サイクル商品のプレゼントキャンペーンを毎週実施しています!!
「GORIX」公式X → https://x.com/gottsuprice(https://x.com/gottsuprice)
フック開口範囲
約210g
・ナットをしっかり締めて使用してください
2025年8月11日(祝)～8月14日(木)AM11:59まで
新商品の「自転車前輪ホルダー(GT-FR HOLDER)」のXプレゼントキャンペーンを開催!
応募条件は「GORIX」公式Xでのフォローと対象ポストのいいね＆リポストです。
商品の詳細
商品名：GORIX トルク 大容量サドルバッグ(Gorix Active 15L)
販売先：
●GORIX公式ストア(楽天) → https://item.rakuten.co.jp/gottsuprice/gt-frholder/
●GORIX公式ストア(Amazon) → https://www.amazon.co.jp/dp/B0DW71YQ4M
販売価格：2,799円(税込 送料799円) ＊販売価格は変動することがございます。
商品内容
自転車前輪ホルダー
サイズ
長さ 322mm × 高さ 100mm
9.8cm - 31cm
重量
材質
6061アルミニウム合金 + ラバー
対応車種
ロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイク（MTB）他
カラー
ブルー
使用上の注意
・開口範囲（9.8～31cm）外の車体には使用できません
・カーボン車体は過度な締め付けに注意
・走行中は必ず取り外してください