自転車パーツブランド「GORIX」が新商品の、自転車前輪ホルダー(GT-FR HOLDER)のXプレゼントキャンペーンを開催!!【～8/14(木)AM11:59まで】

GORIX株式会社

自転車パーツブランド「GORIX」の公式Xで、
2025年8月11日(祝)～8月14日(木)AM11:59まで


新商品の「自転車前輪ホルダー(GT-FR HOLDER)」のXプレゼントキャンペーンを開催!





























応募条件は「GORIX」公式Xでのフォローと対象ポストのいいね＆リポストです。

「GORIX」公式Xでは、人気サイクル商品のプレゼントキャンペーンを毎週実施しています!!

「GORIX」公式X　→　https://x.com/gottsuprice(https://x.com/gottsuprice)



商品の詳細




商品名：GORIX トルク 大容量サドルバッグ(Gorix Active 15L)



販売先：
●GORIX公式ストア(楽天)　→　https://item.rakuten.co.jp/gottsuprice/gt-frholder/


●GORIX公式ストア(Amazon) → https://www.amazon.co.jp/dp/B0DW71YQ4M



販売価格：2,799円(税込 送料799円) ＊販売価格は変動することがございます。



商品内容


自転車前輪ホルダー


サイズ


長さ 322mm × 高さ 100mm


フック開口範囲
9.8cm - 31cm


重量


約210g
材質


6061アルミニウム合金 + ラバー


対応車種


ロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイク（MTB）他


カラー


ブルー


使用上の注意


・ナットをしっかり締めて使用してください
・開口範囲（9.8～31cm）外の車体には使用できません
・カーボン車体は過度な締め付けに注意
・走行中は必ず取り外してください