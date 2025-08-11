『タヌキとキツネ～お山のたんていさん🍎～』 8月より全国6都市縦断となるPOP-UP SHOPを開催！

株式会社Geeniest

株式会社Geeniest（ジーニスト）（本社：東京都台東区上野5-3-11、代表取締役社長：金子敬孝）は、大人気WEBコミック「タヌキとキツネ」(以下：タヌキとキツネ)、の完全オリジナル描きおろし原稿によるPOP-UP SHOP『タヌキとキツネ～お山のたんていさん🍎～』を2025年8月22日(金)からの全国7会場を巡業するPOP-UP SHOPを開催いたします。

イベントキービジュアル

■「タヌキとキツネ～お山のたんていさん🍎～」について

ある日のお山での出来事。

タヌキとキツネがいつものように遊んでいると、森の中で金色の葉っぱを見つけました。

「なんの葉っぱはだろう？」と不思議に思った2匹は、森の動物たちと一緒に、その正体を調べることにしました--。



タヌキとキツネが“たんていさん”になって、ふしぎなナゾを追いかけます。

あなたも、2匹の探偵と一緒にナゾを追いかけてみませんか？

■イベント限定 購入者特典

「タヌキとキツネ～お山のたんていさん🍎～」POP-UP SHOPにて、期間中に対象金額以上のイベント商品をご購入いただいたお客様へ、限定ノベルティをプレゼントいたします！

■購入特典

配布期間：各会場初日～7日間

「オリジナル クリアカード」（全5種ランダム）

対象商品を税込3,000円ご購入毎に、ランダムで1枚プレゼント！

会場ごとにシークレット柄1種展開！

ノベルティイメージ

※絵柄はお選びいただけません。

※一回のお会計での配布は最大3枚まで。

※公式通販での配布はございません。

※数量限定のため、なくなり次第終了となります。

※画像はイメージです。実際の商品とは一部異なる場合がございます。

■おたから発見！？カラコロくじ開催

販売期間：購入ノベルティ終了後開始

※販売開始時期はGeenieston-line公式X（(1) Geeniest ONLINE(@Geeniest_online）にて事前告知いたします。

販売価格：1回880円（税込み）

ここでしか手に入らない限定グッズや、ちょっぴりうれしいアイテムなど、ハズレなしのスペシャルなラインナップをご用意しています！何が出るかは回してからのお楽しみ♪

あなたもお山のたんていさん気分で調査道具（抽選機）を回して、おたからをGETしよう！

カラコロくじ景品イメージ

※景品がなくなり次第終了となります。

■イベントオリジナルショッパー

期間中、商品をご購入のお客様には、イベント限定の「オリジナルパッケージ袋（全1種）」を1枚50円（税込）でご購入いただけます。

※画像はイメージです。

※ショッパーは複数枚ご購入できます。

※数量限定のため、なくなり次第配布終了となります。

■開催概要

＜開催期間及び店舗＞

１.8月22日(金)～31日(日) 東京・アルカキット錦糸町１Fイベントスペース

２.9月17日(水)～29日(月) 兵庫・大丸神戸店9階エスカレーター横特設会場

３.10月3日(金)～14日(火) 山口・おのだサンパーク１Fイベントスペース

４.10月18日(土)～11月10日(月) 岩手・盛岡パルクアベニュー・カワトク6F

５.12月5日（金）～12月14日（日）大阪・大丸梅田店６Fイベントスペース

６.2月20日(金)～3月1日(日) 沖縄・サンエー浦添西海岸 PARCO CITY 2F グリーンゾーン 特設会場

７.3月6日(金)～3月31日(火) 東京・上野ヤマシロヤ地下1Fイベントスペース



※本スケジュールは現時点での予定です。

やむを得ない事情により、開催日時や会場が変更となる場合がございます。

お出かけ前には、公式SNSやWEBページにて最新情報をご確認ください。

※最新情報はジーニスト公式Xにて随時ご案内いたします。

※営業時間は各施設のビルの都合などで変わる場合があります。

※スペースの都合などで取扱商品が異なる場合があります

■「タヌキとキツネ」について

ちょっぴりぬけてるタヌキと、

ちょっぴりいじわるなキツネ。

お山で暮らす2匹はとっても仲良し。

ほっこり癒される

シリーズ累計130万部突破の大人気フルカラーコミック！

「タヌキとキツネ」公式サイト：https://www.fwinc.co.jp/tanukitsu/

「タヌキとキツネ」公式Xアカウント：https://twitter.com/tanu_kitsu

■主催：株式会社Geeniestについて

株式会社Geeniest（ジーニスト）は、【願いを叶える人＝ジーニスト】夢(想い)を叶える・形にすることを企業理念に、様々なコンテンツの商品の企画制作・デザイン・販売・催事などを実施している会社です。

公式サイト：https://geeniest.com/

公式X：https://x.com/Geeniest_online

【権利表記】

(C)︎ATAMOTO / Frontier Works Inc.