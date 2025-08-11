【大好評につき第2回開催中！】aimme札幌店 振袖&卒業袴展示会
開催日時/場所
2025年8月2日(日)～8月17日(日)
open １０：００ - close １８：３０（最終受付 １７：００）
〒060-0808 北海道札幌市北区北８条西３丁目32－8・3 スクエア北ビル 1F (aim 札幌店)
参加方法
上記リンク先より、事前予約制となります。(24時間受付中)
上記リンク先より、事前予約制となります。(24時間受付中)
全国配送
aimme札幌店のお振袖を全国どこでも着ることが可能に！
オンラインカウンセリングにてプランの詳しいお話や、お衣装のコーディネートまで完結することが出来ますので、ご遠方のお客様でも安心して当日を迎えていただけます。
オリジナル衣装ご試着会＆フルコーディネート相談会
唯一無二のスタイリングに出逢えるチャンス！
aimmeオリジナル袴やオリジナル振袖のご試着も可能。
このイベント限定で当店のヘアメイクスタッフがお客様に合わせてトータルプロデュースいたします。
イベント限定特典
最大24万円分もオフ！
今回のイベントでは、豪華特典や割引特典を数多くご用意しております。
01)イベント契約でプラン料金が50%オフ（コミコミプラン対象） 親子来店特典
02)人気ブランド香水を先着20名様にプレゼント
03)SSSクラス衣装、プレミアクラス衣装をご契約でさらに2万円オフに！
04)前撮り時の髪飾りがプレゼント（通常\10,000→\0に）
05)2026年、2027年成人式当日のお支度が無料に！
06)スタジオでの前撮り&データお渡しが無料に！
07)ペア割で衣装料金がさらに10%オフに！（姉妹、ご友人とご利用くださいませ。
08)選べる特典も！aimmeオリジナルヘアアクセ購入券or卒業袴半幅帯指定料金
09)aimmeオリジナルアルバムをご購入で選べる特典が！ドレス撮影1着無料orプレミアレタッチオプション
10)aimmeオリジナル振袖をご購入で前撮りプランプレゼント！
aimme札幌店は、自分の「好き」と出逢える場所です。
個性溢れるaimme流スタイリングをご提案いたします。
【aimme（エイミー）東京原宿店・札幌店】
記念写真を取り扱うフォトスタジオ。一般の方をプロモデル気分へといざなう、新感覚のシチュエーション提案とディティールにこだわったビジュアルセンス、ヘアメイク力、カウンセリング力を武器に常に最先端をいく。
【有限会社 三景スタジオ】
1941年創業。北海道に11店舗、原宿に1店舗フォトスタジオを営業。
■フォトスタジオ運営事業（子供、婚礼、成人、卒業、証明等の記念写真）
■衣装レンタル事業 ■学校撮影事業（幼稚園、小学校、中学校、高校、専門学校）
■雑誌広告撮影事業 ■広告デザイン事業（デジタル画像処理、自社広告デザイン、デザイン写真集製作、広告クリエイティブ） ■インターネット写真閲覧・購入サイト事業