頓知気さきなフォトスタイルブック2025年9月25日(木)発売！ ネット書店特典ポストカード4種決定のお知らせ！

株式会社光文社

頓知気さきなさんの待望のフォトスタイルブック『また明日！』のネット書店４社の特典ポストカードの写真が決まりましたので、お知らせします。

ポストカード特典が付くのは、セブンネットショッピング（通常版のみ）、楽天ブックス（通常版のみ）、HMV＆BOOKS、タワーレコードの4書店になります。

特典のポストカードのカットは下記になります。

【ネット4書店 特典ポストカード一覧】

※すべて頓知気さきなさん直筆のメッセージとサイン入り（プリント）になります。

セブンネットショッピング

※特典が付くのは、通常版のみ

熱海ロケ初日の夜、ホテルの部屋で撮影。あぐら姿が可愛い1枚 撮影・松岡一哲

楽天ブックス

※特典が付くのは、通常版のみ

熱海港からフェリーで30分ほどの初島で。開放的な芝生の上でウインク 撮影・松岡一哲

HMV＆BOOKS

朝陽が差し込むホテルのベッドでくつろぐ自然体の表情 撮影・松岡一哲

タワーレコード

熱海ロケのファーストカット。少し緊張した表情が美少女感を引き立てる 撮影・松岡一哲

【頓知気さきなさんコメント】

「実は昔から、写真に撮られることが少し苦手で、緊張して顔がこわばったり、絶妙に気まずそうな表情になっちゃったりするんです。グラビアの撮影である程度慣れてはきたんですが、やっぱりまだドキドキ感があって……。でも今回、フォトグラファーの松岡一哲さんのお人柄もあってか、お会いしたこともほぼないような関係値だったにもかかわらず、今までの撮影史上いちばん"ありのまま"の私を撮っていただけたと思います。写真データを見たとき、自分でも『私って普段こんなに表情が豊かだったっけ？』って驚いたくらい。ナチュラルな写真がすごくいっぱいあって、いろんな新しい発見がありました。特典のポストカードに選んだ４枚も、ありのままの私を感じとってもらえるカットばかりです！」

【フォトスタイルブックカバー３種（通常版＆限定版2種）】

通常版カバー

セブンネットショッピング限定版カバー

楽天ブックス限定版カバー

【フォトスタイルブック概要】

姉の戦慄かなのとのセルフプロデュースユニット・femme fataleでの音楽活動やファッション誌『bis』のレギュラーモデルとして活躍する頓知気さきなの魅力を凝縮した、待望のフォトスタイルブックが9月25日に発売されることが決定しました。83ページに及ぶ撮り下ろしグラビア編は、１泊2日の熱海ひとり旅を、頓知気が撮ってほしかったというフォトグラファー・松岡一哲氏が撮影。築100年の別荘やレトロな温泉街など、昭和にタイムスリップしたような情景のなかで撮影が行われました。

また、熱海港からフェリーで30分ほどの初島では、紺碧の海や大自然を堪能する素顔の彼女も収録。温泉での水着姿では“天性の美少女感”を、ホテルの一室でのランジェリーカットでは“25歳の大人の表情”を披露。対照的な彼女の魅力が詰まったグラビアとなっています。

全26ページにわたる読み物編では、素顔に迫るロングインタビューに加え、“色”にこだわる彼女が、さまざまな色の組み合わせをテーマに綴ったポエム企画や、100問100答なども収録。彼女の思考や感性をより深く知ることができる内容となっています。

25歳の頓知気さきなの魅力が詰まった初めてのフォトスタイルブックをどうぞお楽しみに！

【頓知気さきなさんコメント】

「フォトブックを出せると聞いたときは、bisの世界観が大好きなので、bisにプロデュースしてもらって1冊まるまる私の本ができるというのがすごくうれしかったです。グラビア編の撮影は、１泊2日で熱海に行ったんですけど、1泊とは思えないほどすごく濃密な2日間でした。楽しくて、ずっとしゃべってニコニコしていたらあっという間に終わっていた感じです。大好きなフォトグラファーの松岡一哲さんに撮っていただけたことも本当にうれしかったし、写真もめちゃくちゃ素敵で。今まででいちばんありのままの表情を引き出してもらえたと思います。ナチュラルな写真がいっぱいあって、自分でも新しい発見でした。

読み物では100問100答など、日ごろからインスタのストーリーで、いろんな質問返しをしているんですけど、消えるものでなく、それを本というかたちで残せるのがすごくうれしいし、ファンのみなさんにも喜んでもらえたらもっともっと幸せです」

PROFILE

とんちきさきな 25歳 2000年3月6日生まれ 大阪府出身 T160 B型 2018年に姉の戦慄かなのとのセルフプロデュースユニット・femme fataleとしてデビューし、活動中。2019年にミスiD2019を受賞。2019年5月より「青春高校３年C組」に合格し、クラスメイトとして出演。シングルのセンターを務める。2022年8月から『bis』レギュラーモデルに。2023年より本格的にソロ活動もスタート。

●写真集概要

書名／頓知気さきなフォトスタイルブック『また明日！』

bis編集部編

光文社刊

発売日／2025年9月25日（木）

定価／2,970円（税込み）

判型／B5判ソフト

内容／120ページ

〈封入特典〉メッセージ＆サイン入りポストカード1枚（全4種）

ISBN／978-4-334-107635

通常版のほかに、セブンネットショッピング限定カバー版、楽天ブックス限定カバー版も発売

◎写真集公式Xはこちらになります

頓知気さきな フォトスタイルブック【公式】＠tonchiki_book