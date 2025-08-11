「STAND OIL（スタンドオイル）」、夏のシューズ発売&SUMMER SALE開催！

kozha Co.,Ltd.

韓国の20代女性から絶大な支持を受けるファッションデザイナーブランド「STAND OIL（スタンドオイル）」より、夏の新作シューズが登場します。スタンドオイルシューズは、今年の6月にオンライン・オフラインで初のシューズコレクションを発表し、すでに大きな話題となっています。今回はその第2弾として、夏に履きやすい新たなシューズ2型がライナップに加わります。

25SS NEW SHOES COLLECTION

ストラップ メリージェーン スニーカー（２色展開）

カジュアルながらユニークなカラーコンビネーションが魅力の本アイテムは、6月に登場した「マロンコンビ」が大好評で、「配色が可愛い」「履きやすい」といった多くの好評レビューを受けています。今回新たに「ブラックコンビ」と「カーキコンビ」の2色が登場し、夏仕様として、既存モデルよりも軽やかな素材でアップデートされており、快適な履き心地を実現しています。

クロスデーメリージェーン（３色展開）

今回初登場となる「クロスデーメリージェーン」は、柔らかく足を包み込むようなデザインが特徴です。クロスストラップとアイレットの装飾がアクセントとなり、1足でガーリーかつスタイリッシュなコーディネートが完成します。カラーはレッドワイン、ブラック、シルバーの3色展開で、夏にぴったりな軽量素材を採用しています。

新作シューズは、8月24日（土）までの期間限定で5%OFFにてご購入いただけます。

夏のビックセール「SUMMER SALE」

詳細を見る :https://standoil.jp/collections/25ss2-%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BA-drop?utm_source=PRtimes&utm_medium=Release&utm_campaign=PRtimes_release_20250811

新作シューズの発売期間中、公式オンラインストアでは夏のビッグセール「STAND OIL SUMMER SALE」も同時開催されます。人気アイテムが最大30%OFFとなるお得なチャンスです。中でも特に注目なのは、日本でも大人気の「マッシュバッグ」や「マッシュバッグミニ」であり、バッグは全商品セール対象となっております。期間は8月11日（日）～8月24日（土）、公式オンラインストア限定イベントとなります。

詳細を見る :https://standoil.jp/pages/promotion?utm_source=PRtimes&utm_medium=Release&utm_campaign=PRtimes_release_20250811STAND OIL 日本公式オンラインストア

