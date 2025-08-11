話題のアイスホッケー漫画を無料で楽しもう！　「ドッグスレッド」をスポーツナビアプリで無料公開！

スポーツナビ株式会社

スポーツナビは、アイスホッケー漫画「ドッグスレッド」を、集英社の協力を得て2025年8月11日（月・祝）から8月31日（日）までの期間限定で無料配信します。毎日4話ずつ公開され、スポーツナビアプリなら合計40話を無料で楽しめます。

■配信期間

2025年8月11日（月・祝）～8月31日（日）

※8月11日～20日の10日間で、毎日4話ずつ公開

■特設ページ

・ドッグスレッド

舞台は気高き北の大地・北海道。時代は2010年、平成。

フィギュアスケート、全日本ジュニア選手権大会決勝で歴代最高点を叩き出した白川朗は、なぜか突然、大暴れ。優勝できたはずの大会で失格、フィギュア界を永久追放されてしまう。『狂犬王子』という異名をつけられたロウが辿り着いたのは、氷都・苫小牧、アイスホッケーの街だった。

強い速い美しい氷上格闘球技・アイスホッケーとの出逢い。改善、成長、進化！ 全ての挫折を祝福へ変える、超回復の物語。

https://sports.yahoo.co.jp/contents/18543