写真家向けAI写真編集ツール「Imagen」、日本で提供開始 ～編集時間を最大96%短縮～

ImagenAI Ltd.自動的な写真セレクト機能フォトグラファーの編集スタイルを学習するAIが、一貫した仕上がりと作業時間の大幅な短縮を実現

Imagen(https://imagenai.com/prtimes) の最大の特長は、フォトグラファーの編集スタイルを AI が学習し、数千枚の写真を一括で自動編集できる点にあります。露出や色味、コントラストなどを一枚ずつ調整する必要がなくなり、短時間で一貫性のある理想的な仕上がりを得ることができます。

さらに、AI によるセレクト機能も搭載しており、目を閉じている写真や類似カットを自動で除外し、キスシーンなどの重要な瞬間を適切に抽出します。これにより、撮影後の煩雑なセレクト作業にかかる時間を大幅に削減できます。

Imagen の共同創業者兼 CEO であるヨタム・ギル (Yotam Gill) は次のように述べています。

「Imagen は撮影後の編集工程の負担を軽減するために開発されました。フォトグラファーがクリエイティブな判断を維持しながら、自分の時間を取り戻すことができるよう支援しています。」

Imagen の共同創業者兼 CMOのロン・オーレン (Ron Oren) も次のようにコメントしています。

「初めて東京を訪れたとき、伝統と革新が美しく調和する街の空気に深く感銘を受けました。その体験は、フォトグラファーが仕事に専念できるよう支える、というImagenのビジョンをより明確にするきっかけになりました。私たちの AI は、写真家のスタイルを置き換えるのではなく、その個性に適応し、寄り添う存在です。写真家一人ひとりのスタイルを尊重するという私たちの想いは、日本において特に意味のあるものだと感じています。」

Imagenの編集後オリジナル写真

Imagen はすでに世界中で10万人以上のフォトグラファーに利用され、これまでに10億枚以上の写真を処理しています。米国では、結婚式写真のおよそ10%が Imagen によって編集されています。

Imagen は、macOS および Windows 対応のデスクトップアプリに加え、Adobe Lightroom、Lightroom Classic、Photoshop、Bridge とシームレスに連携するクラウド型プラットフォームとしても利用できます。日本のフォトグラファーの皆様は、契約不要で1,000枚分のAI 編集を無料でお試しいただけます。

詳細を見る :https://imagenai.com/prtimes

Imagenについて

Imagen は2020年に創業された、AI 写真編集分野のグローバルリーダーです。フォトグラファー一人ひとりの編集スタイルを学習し、自動で適用することで、作業時間の大幅な短縮とクリエイティブの両立を可能にします。Summit Partners および NFX から総額3,400万ドルの資金調達を受け、現在は製品開発、研究開発、クリエイターサクセスを担う約120名のチームで事業を展開しています。