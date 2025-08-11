人気オンラインセミナー「ユースタイルケア重度訪問介護セミナー」特別番外編の開催決定！『医療と介護のタスクシフト事例～在宅医療の未来と医療的ケア人材育成の新モデル～』9月11日（木）18:00～

ユースタイルラボラトリー株式会社

「すべての必要な人に、必要なケアを届ける。」をミッションに、全国で重度訪問介護サービス等を提供するユースタイルラボラトリー株式会社(本社：東京都中野区、代表取締役：大畑健)は、「医療と介護のタスクシフト事例～在宅医療の未来と医療的ケア人材育成の新モデル～」をテーマに、無料オンラインセミナーを2025年9月11日（木）18:00より開催します。【要事前申込】

障害者の高齢化、後期高齢者の増加により、喀痰吸引や経管栄養といった「医療的ケア」に対応できる人材が圧倒的に足りません。医師や看護師に対応が偏り必要なケアが行き届いていない現状の課題に対し、本セミナーでは改善案として、医療と介護が連携し、医療職から介護職へタスクシフト（業務移管）していくことについて、事例を交えて紹介します。

ユースタイルラボラトリーでは、2025年5月より毎月1回オンラインで、「ユースタイルケア重度訪問介護セミナー(https://eustylelab.co.jp/care_seminar_home2025%EF%BD%96)」を無料開催しています。障害のある方や高齢者からケアプランの相談を日々受けていらっしゃるケアマネージャーの方、相談支援員や支援職の方に、重度訪問介護の事例やケース紹介、ノウハウや制度に関する最新の情報を、毎月異なるテーマ・切り口で紹介しています。

9月は、「ユースタイルケア重度訪問介護セミナー」特別番外編として、アグリグループ CEO 伊藤 俊一郎様をお招きし、ユースタイルラボラトリー 代表 大畑 健と、対談形式でライブ配信します。

＜オンライン無料セミナー概要＞

テーマ：「医療と介護のタスクシフト事例～在宅医療の未来と医療的ケア人材育成の新モデル～」

開催日時：2025年9月11日（木）18:00～19:00

参加費：無料

登壇者：アグリグループ CEO 伊藤 俊一郎様、ユースタイルラボラトリー 代表 大畑 健

対象者：医療関係者、ケアマネージャー、相談支援員、ほか介護・支援職の方など

申込：https://eustylelab.co.jp/care_seminar_home2025 ＊開催前日締切

＜毎月全国から200名以上申込！

ユースタイルケア重度訪問介護セミナーについて＞

ユースタイルラボラトリーは2014年から難病・重い障害のある方に対し「重度訪問介護」を提供しています。全国最大規模で運営する重度訪問介護サービス事業者として、これまでにのべ6000名以上の方に医療的ケアを含む24時間365日の在宅ケアを届けてきました。

重度訪問介護は2006年にスタートした障害福祉制度ですが、業界内でもまだ認知が低く利用へのハードルも高いと感じられている方が多いという課題があります。

そこで、医療福祉関係者向けの無料オンラインセミナー「ユースタイルケア重度訪問介護セミナー」を企画し、2025年5月より定期勉強会を開催しています。毎月異なるテーマで、実際のケース紹介と質疑応答を活発におこなっており、参加者から大変ご好評をいただいています。

ユースタイルケア重度訪問介護セミナー 2025年開催テーマ一覧

2025年5月21日（水）※開催済

重度訪問介護と介護保険って併用できる？

2025年6月18日（水）※開催済

相談増加中！医療的ケア児およびご家族に対する支援

2025年7月16日（水）

知的障害における「重度訪問介護」の利用について

2025年8月20日（水）

障害者グループホーム、住宅型有料老人ホームなど施設入居者への訪問支援

2025年9月11日（木）【特別番外編】

医療と介護のタスクシフト事例

2025年9月17日（水）

入退院時における支援と在宅復帰に向けたプロセス

2025年10月15日（水）

脳外傷による後遺障害のある方への在宅ケア

2025年11月19日（水）

ALS（筋萎縮性側索硬化症）・指定難病の在宅ケア

2025年12月17日（水）

精神障害者の地域生活の安定を目指した支援

＜アグリグループ 概要＞

関東を中心に全国36箇所で24時間・365日対応の在宅医療クリニック「アグリホームクリニック」を展開。また、医療・介護に手厚い住宅型有料老人ホーム「アグリケアガーデン」や、スマホひとつで気軽に医師へ相談のできる医療相談アプリ「LEBER（リーバー）」など、地域医療に貢献する総合ヘルスケアグループ。

名称：アグリグループ（ＣＥＯ：伊藤 俊一郎）

本社 茨城県つくばみらい市高岡112-11

コーポレートサイト：https://agrie.jp/

＜ユースタイルラボラトリー株式会社 会社概要＞

「すべての必要な人に、 必要なケアを届ける。」をミッションに、在宅ケア・障害福祉サービスを全国に提供しています。365日24時間医療的ケアを提供する障害者向け重度訪問介護を国内最大規模で運営するほか障害者グループホームや訪問看護など多様なサービスを拡大。近年は、フランチャイズ事業や経営サポートサービスを通じて、医療・福祉業界全体のDX化や収益性向上にも取り組んでいます。

名称：ユースタイルラボラトリー株式会社（代表：大畑 健）

本社 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー18階

コーポレートサイト： https://eustylelab.co.jp/

サービスサイト：https://care.eustylelab.co.jp