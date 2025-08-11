TVアニメ『幽☆遊☆白書』新規描きおろしイラストを使用したオンラインくじ発売開始！

株式会社サトクリフ

株式会社サトクリフ（本社：東京都千代田区 代表取締役社長：加藤 勝）は、運営するオンラインくじサービス「くじクリフ」よりTVアニメ『幽☆遊☆白書』オンラインくじを、2025年8月25日(月)10時より販売します。

A賞のジオラマアクリルスタンドは今回の特別イラストを使用した特別なグッズ。

他にもミニキャラの可愛いミニキャラアクリルスタンドや缶バッジを取り揃えております。

＜TVアニメ『幽☆遊☆白書』オンラインくじ 概要＞

販売期間：2025年8月25日(月)10:00～2025年9月24日(水)23:59

販売価格：1回 770円(税込)※別途発送手数料が掛かります。

購入ページ：https://kujicliffe.com/lotteries/yuhakukuji

商品ラインナップ

A賞：ジオラマアクリルスタンド（全1種）

B賞：ロゼット（缶バッジ付）（全4種）

C賞：ミニキャラアクリルスタンド（全8種）

D賞：ミニ色紙（全12種）

E賞：缶バッジ（全8種）

10連同時購入特典 ポストカード（全4種）

「くじクリフ」とは

みんなの「欲しい」や「見たい」といった感情を刺激するハズレなしの

オンラインくじサービスです。

■『幽☆遊☆白書』とは

霊界探偵として蘇った浦飯幽助は、人間界と霊界の平和を守るため、

桑原、蔵馬、飛影という頼もしい仲間と共に次々と現れる凶悪な妖怪たちを倒していく。

そんな彼らの前に、因縁めいた強敵が立ちふさがり―人間界・霊界・魔界、次々と舞台を変えながら、

徐々に激しさを増していく戦い、深まっていく物語の先にあるものは・・・。

「週刊少年ジャンプ」で連載された冨樫義博の同名原作コミックスのアニメ化は、

当時瞬く間に大ヒットとなり、日本国内のみならず全世界でも人気を博しました。

原作／冨樫義博「幽☆遊☆白書」（集英社「ジャンプコミックス」刊） (C)Yoshihiro Togashi 1990年-1994年 (C)ぴえろ／集英社