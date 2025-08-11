全国46拠点以上で月間7万人を超えるセルフカフェが“静かな無人カフェ”で学生支援を本格化!!大阪保健医療大学（学校法人福田学園)と連携し、地域と教育の新たなつながりへ

【全国46拠点以上で月間7万人を超える利用者を誇る無人カフェ】

ウッドデザインパーク株式会社

全国46拠点以上で月間7万人を超える利用者を誇る無人カフェ「セルフカフェ」を展開するセルフカフェ株式会社（本社：愛知県）は、学校法人福田学園（大阪保健医療大学、専門学校などを運営）と連携し、学生支援と地域連携の双方を視野に入れた「街キャンパス・コラボレーション」企画を正式に始動しました。

セルフカフェとの取り組みは、“街の中にもう一つのキャンパスをつくる”という構想のもと、学外でも安心して学び・過ごせる場所を学生に提供することを目的としています。

セルフカフェの特長である「無人・静か・気軽・低コスト」な環境が、日々の学習やひとり時間のニーズと合致し、学生の新たな居場所として注目を集めています。

【学割クーポンはわずか1時間で配布終了】

今回の連携では、大阪保健医療大学（学校法人福田学園)の学生専用ポータルサイトを通じて、セルフカフェで使える学生限定の学割クーポン（QRコード）を先着配布。

配布開始から、わずか1時間で全数終了となり、想定を大幅に上回る反響が寄せられました。

【電源＆セキュリティWi-Fi完備】

座席に電源を設置し、セキュリティ付きの高速Wi-Fiを導入。

データ通信量の多いZoom会議や動画視聴も快適に行えるため、利用者の約7割が「作業目的」で訪れています。

「電源探し」や「Wi-Fiの不安定さ」に悩まされることがなく、ビジネスでもプライベートでも“ちょうどいい”使い心地が高く評価されています。

【実際に来店した学生からは】

* 「静かで集中できる環境だった」

* 「Wi-Fiも電源もあって、長時間勉強できた」

* 「とても気に入りました」

といった声が寄せられ、アンケート調査では、回答者の100％が『今後も継続して利用したい』と回答しています。

また、福田学園の事務局からも以下のコメントが届いています。

> 「学生たちがセルフカフェ様のようなスペースを強く求めていることが窺え、学内でも大きな話題となっております。」

【月間７万人以上が利用する“サードプレイス”としての存在感】

セルフカフェは、全国に46拠点以上を展開し、月間７万人以上が利用する無人運営型のシェアカフェです。

予約不要・キャッシュレス・無人運営という新しいスタイルで、学生、リモートワーカー、主婦層、フリーランスなど多様な世代に支持されています。

【“街キャンパス構想”の今後：学割サブスク導入も検討中】

* 電源完備／セキュリティ付き高速Wi-Fi

* ドリンクはサブスクまたは単品購入で利用可能

* 一部店舗には個室・会議室・レンタルスペースも併設

このように、「自宅でも学校でもない、ちょうどいい居場所＝サードプレイス」として、特に集中できる静かな環境を求める学生層からの支持が急速に広がっています。

今回の大阪保健医療大学（学校法人福田学園)との連携を皮切りに、セルフカフェでは学生がより継続的に使える仕組みづくりに注力し、

* 学生専用のサブスクリプションプランの導入

* 他大学・専門学校との連携強化

* 自治体・地域団体との共同プロジェクト化

などを通じ、セルフカフェはこれからも「街の中のキャンパス」として、学生の学び・生活・自己成長を支える空間のあり方を提案し続けます。

セルフカフェの魅力

セルフカフェは、無人ならではの気軽さと快適さを兼ね備えた新しいカフェスタイル。

全席にWi-Fi＆電源完備で、勉強や仕事、読書にもぴったりです。

間を気にせず自分のペースで過ごせるので、集中したいときやリラックスしたいときにも最適。

飲み物は最新のセルフマシンで手軽に購入可能。スタッフとのやり取りも不要なので、より自由で快適なカフェ体験をお楽しみいただけます。

さらに、落ち着いたカフェらしい雰囲気を大切にし、椅子やテーブルにもこだわりました。

長時間座っても疲れにくい快適な空間で、居心地の良さを追求しています。

友人との談笑や、一人でのんびりしたい時にもぴったり。予約や会員登録は不要で、思い立ったときにふらっと立ち寄れるのも魅力の一つです。新しいカフェの楽しみ方を、ぜひセルフカフェで体験してみてください！



【会社概要】

ブランド名：セルフカフェ

運営会社：ウッドデザインパーク株式会社

所在地：愛知県名古屋市緑区鴻仏目1丁目102番地ベルインビルB棟3階

代表者：代表取締役 鈴木大基

設立：2018年5月

事業内容：無人カフェ事業の運営／FC展開

ブランド公式サイト：https://selfcafe.jp

