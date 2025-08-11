電気代が「高い」と感じる人は77％！電気料金に対する満足度調査

株式会社LOHASTYLE

電気料金の高騰が続く中、実際に電気料金に満足している人はどれくらいいるのでしょうか。生活に直結する電気代は、家計に与える影響も大きく、多くの家庭が節約の対象として注目しています。



そこで、暮らしを豊かにするお役立ち情報メディア「LIVIKA」（https://livika.jp/）では、電気料金に対する満足度についてアンケート調査を行いました。



アンケート詳細はこちら：https://livika.jp/58284/

【調査概要】

調査対象：全国の男女

調査方法：インターネット調査

調査実施者：LIVIKA編集部（自社調査）

調査期間：2025/5/18～2025/6/1

回答者数：100人



※アンケート結果を引用する場合は、「引用：LIVIKA(https://livika.jp/)」と記載し、該当ページのURLをリンクしてください。

【調査内容】

【調査サマリー】

- 現在、どの電力会社を利用していますか？- 現在の電気料金は高いと感じますか？- 1ヶ月の電気料金はおおよそどのくらいですか？- 電気料金が高いと感じた場合、どのように対応していますか？- 現在の電気料金に対して、全体的な満足度はどの程度ですか？利用中の電力会社は大手電力会社が約7割

現在利用している電力会社について調査したところ、「大手電力会社」を利用していると回答した人が約68％と最も多く、依然として高いシェアを維持していることが明らかになりました。

一方で、「携帯キャリア系の電力サービス」を利用している人は14％、「その他の新電力」が11％と、大手以外も一定の支持を得ていることが分かります。

現在の電気代に対して7割以上が「高い」と感じている

現在の電気料金について尋ねたところ、「少し高い」51％、「非常に高い」26％と、合計77％の人が電気代に対して高いと感じていることが分かりました。この結果から、多くの人が電気料金の見直しや節約方法に関心を持っている可能性が高いと言えるでしょう。

1ヶ月の電気代は約5,000円～8,000円と回答した人が一番多い

1ヶ月の電気料金について聞いたところ、「5,000円～8,000円」が最も多く35％、次いで「10,000円以上」が30％という結果になりました。また、「8,000円～10,000円」と回答した人も19％おり、全体の半数以上が月8,000円以上の電気代を支払っていることが分かりました。

電気代が高いと感じた時の対処法は「使用量を減らす」

電気料金が高いと感じた際の対応については、58％が「使用量を減らす」と回答しました。日々の生活の中で、使用量を減らすことが最も簡単にできる節電方法ということが伺えます。

現在の電気代に満足している人は全体の17％

現在の電気料金に対する満足度については、「不満に感じている」と回答した人が全体の43％（35％+8％）に上り、多くの利用者が料金面での不満を抱えていることがわかりました。

【調査まとめ】

- 大手電力会社の利用率が最も高い- 約77％の人が電気代が高いと認識している- 1ヶ月の電気代を5,000円以上払っている人が過半数を占めた- 電気代が高い時は「使用量を減らす」人が大半- 現在の電気料金に満足している人はわずか17％

電気代を節約したい方へのおすすめ記事- 2025年5月｜500人が選んだ新電力ランキング！乗り換え先におすすめの電力会社・アンケート調査https://livika.jp/56484/- 電気代の節約方法7選！今すぐ試して家計にゆとりを作ろうhttps://livika.jp/27096/

