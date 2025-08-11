ペットのオンライン診療アプリ「ペットドクター」がペットクリニック住吉大社南と連携し、ペットの診療に関する情報共有を開始

株式会社ノーススター

株式会社ノーススター（本社：東京都中央区、代表取締役社長：田北 浩大、以下「ノーススター」）が提供するペットのオンライン診療アプリ「ペットドクター」は、ペットクリニック住吉大社南（本院：大阪府大阪市、代表：藤井 善信）と連携し、ペットクリニック住吉大社南を受診しているペットの診察内容に関する情報共有を開始しました。

かかりつけ動物病院が開いていない夜間や休日にペットが体調を崩した際は救急動物病院を受診するしかありませんが、獣医療の救急動物病院は数が少なく、誰もがすぐにアクセスできるとは限りません。長距離移動が必要なこともありますし、移動手段がなくて受診ができない家庭も多くあります。

この課題を解決するために、ペットのオンライン診療アプリ「ペットドクター」は、夜間にビデオ通話を使ったオンライン診療を提供しています。全国どこからでもご利用いただけるため、動物病院が近隣にない、通院のハードルが高いなどの理由で普段から動物病院を受診するのが難しいペットに対しても、オンラインで気軽に相談できる環境を整え、早期受診に繋げています。

しかしオンライン診療では検査や直接の処置ができないため、ペットの安全や飼い主の安心のためには、対面のかかりつけ動物病院との連携が不可欠です。そのためペットドクターは、かかりつけ動物病院との情報連携を進めることで、スムーズに治療が継続できる体制の構築を目指しています。

そこでこの度、大阪府にある動物病院「ペットクリニック住吉大社南」と情報連携を開始いたしました。ペットクリニック住吉大社南を受診している犬・猫がペットドクターを利用した際、必要に応じてペットドクターからペットクリニック住吉大社南にスムーズに診療情報を連携する取り組みを開始します。

ペットクリニック住吉大社南 藤井院長より

病院受診に困っている方のためにペットドクターとの連携を開始しました。 かかりつけのない飼い主様のペットが処置や検査が必要と判断された際は、当院で対応致しますので安心してご利用ください。 連携を通じてより一層地域の獣医療に貢献できるように努めてまいります。

ペットドクターは今後もかかりつけ動物病院との連携を深め、人とペットが安心して暮らせる環境を構築してまいります。連携に興味をお持ちいただける動物病院様は、以下よりお問い合わせいただけますと幸いです。

お問い合わせはこちらから :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScA82WCDcZvM5tEtaUIsTP4--Jh7nApL3OUSJHuCBOUiL6ySQ/viewform

ペットドクターについて

■ サービス名：ペットドクター

■ サイトURL：https://petdoctor12.com/

■ 診療形式：オンライン診療（ビデオ通話）

■ 診療時間：毎日18:00～22:00

■ 対象動物：犬・猫

■ 対応内容：

身体の症状（嘔吐、下痢、咳、呼吸困難など）

皮膚・毛・ケガ（かゆみ、脱毛、しこり、けが、歩き方の異常など）

食事・体重に関する相談（食欲不振、過食、肥満など）

その他（予防薬の相談、飼育方法、受診判断、夜間救急案内など）

■ 診療の流れ：

診療前に問診を行い、飼育情報を収集・記録した上で、リアルタイムの映像と音声を用いて獣医師が診療を行います。必要があれば対面診療を推奨し、近隣の動物病院へつなぐ体制も整えています。

※診察はアプリ経由での予約・ビデオ通話形式で提供されます。

株式会社ノーススターについて

■社名：株式会社ノーススター

■所在地：東京都中央区日本橋久松町４－７グリームス日本橋８F

■代表者：田北 浩大

■設立：2021年1月28日

■事業内容：インターネットを利用した医療・ヘルスケア関連サービスの提供

■URL：https://nstr.co.jp/

ペットクリニック住吉大社南について

■ 病院名：ペットクリニック住吉大社南

■ 所在地：大阪府大阪市住吉区墨江2丁目5-56

■ 代表者：藤井善信

■URL：https://sumitaiminami.com/