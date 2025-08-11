「夜に溶ける甘味体験」AM STRAM GRAM × 盤天、夜を楽しむためのコラボスイーツ誕生！
大人のためのバターサンド
タルト専門店「AM STRAM GRAM」とレコードバー「盤天」が、夜を楽しむために“大人のためのバターサンド”を共同開発。
旬の果実と素材で季節を描く「AM STRAM GRAM（アム ストラム グラム）」と、東京・恵比寿のレコードバー「盤天（BANTEN）」が手を取り合い、“夜のバータイムに寄り添う、大人のためのバターサンド”を3種開発しました。
きっかけは、盤天のカウンターでの何気ない会話。
「夜、ふと甘いものが欲しくなる瞬間ってあるよね」 そんな一言から始まった今回のコラボレーション。 AM STRAM GRAMの繊細な素材使いとレイヤリング技術、そして盤天が大切にする“音と日本文化の余白”という美意識が共鳴し、甘さ控えめで日本の素材を丁寧に取り入れた“夜のためのバターサンド”が誕生しました。
商品の特長
一般的なバターサンドで使用されるバタークリームではなく、タルト用に仕込んだカスタードクリームとバタークリームをブレンドした、濃厚かつ軽やかな「クレーム ムースリーヌ」を使用。 生地はAM STRAM GRAM自慢のシュクレ生地で、「鯛」のスタンプを押して焼き上げた特別仕様です。
ラインナップ
ラムレーズン
ラムレーズン
クレーム ムースリーヌの魅力を最も引き立てる定番の組み合わせ。大人のための王道フレーバー。
抹茶＆黒豆
抹茶＆黒豆
西尾産抹茶のほろ苦さと、国産黒豆の甘露煮が絶妙に溶け合う、和の余韻を感じる一品。
ストロベリー
ストロベリー
フリーズドライ苺パウダーとドライストロベリーを贅沢に混ぜ込んだ、果実味溢れる華やかなサンド。
販売情報
2025年8月17日より、「盤天」「A10」「A9」限定で販売予定。
1個：770円（税込）／3個セット：2,200円（税込）
音楽とお酒の余韻に、そっと寄り添うひと口を。
“大人だけが知る、夜の甘味体験”をぜひお楽しみください。
ブランド紹介｜AM STRAM GRAM（アム ストラム グラム）
AM STRAM GRAM
「選ぶ楽しさを、スイーツで届ける。」
“どれにしようかな？”というフランスの数え歌に由来する「AM STRAM GRAM」は、タルトと焼き菓子を通して「選ぶ時間そのものを愉しめる」体験を提供。
恵比寿・虎ノ門ヒルズ・東京駅構内に店舗を展開し、全国の旬のフルーツを贅沢に使ったタルトで人気を集めています。
素材本来の味を活かし、様々なタルト生地とのバランスで四季を表現。
美しい見た目と記憶に残る味わいで、食後のデザートや手土産としても高い支持を得ています。
https://am-stram-gram.jp/
ブランド紹介｜盤天（BANTEN）
Banten
「音と酒、極上の調和を伝統と共に」
2025年5月にオープンしたレコードバー「盤天（BANTEN）」は、日本の美意識と音楽文化が交差する“大人のための隠れ家”です。
JBL4344のスピーカーと真空管アンプによるアナログサウンドに包まれながら、和素材を用いたミクソロジーカクテルをゆったりと味わえる空間。
日本古来の木の質感と静けさを活かした内装が、都会の喧騒を忘れさせる深い余韻を演出します。
音と酒が織りなすひとときを、静かに、そして濃やかに。
“夜の奥行き”を感じられる、唯一無二のナイトエクスペリエンスを提供しています。
https://banten.jp/