「夜に溶ける甘味体験」AM STRAM GRAM × 盤天、夜を楽しむためのコラボスイーツ誕生！

株式会社RIQ大人のためのバターサンド

タルト専門店「AM STRAM GRAM」とレコードバー「盤天」が、夜を楽しむために“大人のためのバターサンド”を共同開発。

旬の果実と素材で季節を描く「AM STRAM GRAM（アム ストラム グラム）」と、東京・恵比寿のレコードバー「盤天（BANTEN）」が手を取り合い、“夜のバータイムに寄り添う、大人のためのバターサンド”を3種開発しました。

きっかけは、盤天のカウンターでの何気ない会話。

「夜、ふと甘いものが欲しくなる瞬間ってあるよね」 そんな一言から始まった今回のコラボレーション。 AM STRAM GRAMの繊細な素材使いとレイヤリング技術、そして盤天が大切にする“音と日本文化の余白”という美意識が共鳴し、甘さ控えめで日本の素材を丁寧に取り入れた“夜のためのバターサンド”が誕生しました。

商品の特長

一般的なバターサンドで使用されるバタークリームではなく、タルト用に仕込んだカスタードクリームとバタークリームをブレンドした、濃厚かつ軽やかな「クレーム ムースリーヌ」を使用。 生地はAM STRAM GRAM自慢のシュクレ生地で、「鯛」のスタンプを押して焼き上げた特別仕様です。

ラインナップ

ラムレーズン

ラムレーズン

クレーム ムースリーヌの魅力を最も引き立てる定番の組み合わせ。大人のための王道フレーバー。

抹茶＆黒豆

抹茶＆黒豆

西尾産抹茶のほろ苦さと、国産黒豆の甘露煮が絶妙に溶け合う、和の余韻を感じる一品。

ストロベリー

ストロベリー

フリーズドライ苺パウダーとドライストロベリーを贅沢に混ぜ込んだ、果実味溢れる華やかなサンド。

販売情報

2025年8月17日より、「盤天」「A10」「A9」限定で販売予定。

1個：770円（税込）／3個セット：2,200円（税込）

音楽とお酒の余韻に、そっと寄り添うひと口を。

“大人だけが知る、夜の甘味体験”をぜひお楽しみください。

ブランド紹介｜AM STRAM GRAM（アム ストラム グラム）

AM STRAM GRAM

「選ぶ楽しさを、スイーツで届ける。」

“どれにしようかな？”というフランスの数え歌に由来する「AM STRAM GRAM」は、タルトと焼き菓子を通して「選ぶ時間そのものを愉しめる」体験を提供。

恵比寿・虎ノ門ヒルズ・東京駅構内に店舗を展開し、全国の旬のフルーツを贅沢に使ったタルトで人気を集めています。

素材本来の味を活かし、様々なタルト生地とのバランスで四季を表現。

美しい見た目と記憶に残る味わいで、食後のデザートや手土産としても高い支持を得ています。

https://am-stram-gram.jp/

ブランド紹介｜盤天（BANTEN）

Banten

「音と酒、極上の調和を伝統と共に」

2025年5月にオープンしたレコードバー「盤天（BANTEN）」は、日本の美意識と音楽文化が交差する“大人のための隠れ家”です。

JBL4344のスピーカーと真空管アンプによるアナログサウンドに包まれながら、和素材を用いたミクソロジーカクテルをゆったりと味わえる空間。

日本古来の木の質感と静けさを活かした内装が、都会の喧騒を忘れさせる深い余韻を演出します。

音と酒が織りなすひとときを、静かに、そして濃やかに。

“夜の奥行き”を感じられる、唯一無二のナイトエクスペリエンスを提供しています。

https://banten.jp/