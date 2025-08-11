即日完売となった別所哲也スペシャルイベントの配信決定＆チケット販売スタート！　節目を迎える記念日にプレミアムトークイベントを開催。

株式会社J-WAVE「J-WAVE TOKYO MORNING RADIO presents The BESSHOW TIME GOLDEN 60! ～BIG THANKS TO THE LISTENERS～」

ラジオ局J-WAVE（81.3FM）で毎週月曜～木曜6:00～9:00に放送中の朝のワイド番組『J-WAVE TOKYO MORNING RADIO』。このたび、番組ナビゲーターを務める俳優・別所哲也が還暦を迎える誕生日にあたり、プレミアムライブ＆トークショー「J-WAVE TOKYO MORNING RADIO presents The BESSHOW TIME GOLDEN 60! ～BIG THANKS TO THE LISTENERS～」を開催いたします。

本イベントは、長年にわたり番組を支えてくださったリスナーの皆様への感謝の意を込め、別所哲也の節目となる記念日に合わせて実施する特別企画です。開催場所は、音楽と食の融合空間として知られるBLUE NOTE PLACE（渋谷区恵比寿）。当日は、番組にゆかりのあるゲストも登場！ 音楽パフォーマンスとともに、番組にまつわるエピソードなどを振り返るトークセッションも予定しています。

このたび、チケットが即日完売となった本イベントのオンライン配信が決定いたしました。会場に足を運べなかった方々のご要望にお応えして、オンラインでもご覧いただけるよう、本日より配信チケットの販売を開始いたします。

60歳の誕生日、節目の年を迎える別所哲也とともに、心に残る一夜を配信でもお楽しみください。

■配信チケット販売

本イベントの配信チケットを、8月11日（月・祝）8:00より販売いたします。チケット詳細はイベント公式サイトをご確認ください。

▼イベント公式サイト

https://www.j-wave.co.jp/topics/2507_besshow.htm

【公演概要】

タイトル：J-WAVE TOKYO MORNING RADIO presents The BESSHOW TIME GOLDEN 60! ～BIG THANKS TO THE LISTENERS～

日時：2025年8月31日（日）OPEN 12:00 / START 13:00（15時頃終演予定）

場所：BLUE NOTE PLACE（渋谷区恵比寿）

出演：別所哲也

ゲスト：TENDRE、五条院凌、北村蕗

進行MC：中田絢千

配信チケット：\3,000（税込）

※別途、購入手数料\352（税込）＋配信手数料\135（税込）が必要となります

見逃し配信期間：公開終了後、見逃し配信公開から2025年9月7日(日)23:59まで

チケット販売期間：2025年8月11日(月・祝)8:00～9月7日(日)22:00まで

主催： J-WAVE

企画制作：J-WAVE

公式ホームページ：https://www.j-wave.co.jp/topics/2507_besshow.htm

■配信視聴に関してのFAQ（アカウント登録から配信視聴方法まで）

https://zaiko.io/faq/customer/online

■上記事項以外のお問い合わせフォーム

お問い合わせ（チケット購入者様向け）

https://zaiko.io/contactus?cid=54

※受付時間：平日10:00～18:00 （土日祝日、年末年始、GWを除く）

■その他イベントに関するお問い合わせ

J-WAVE（https://www.j-wave.co.jp/topics/2004_contact_form.htm）

【配信に関する注意事項】

※本公演視聴チケットをご購入の方は生配信および見逃し配信いずれもご視聴いただけます。

※開演時間直前は回線が混み合い、アクセスしづらくなる可能性がございます。

生配信当日は開演時間よりも前に余裕をもってアクセスしてください。

※チケットご購入後の公演延期・中止以外の理由に伴うキャンセル・変更・払い戻しはできません。

※インターネット回線やシステム上のトラブルにより、配信映像や音声の乱れ、公演の一時中断・途中終了の可能性がございます。

その際は、トラブルの内容に応じて都度お知らせをさせていただきます。

※お客様のインターネット環境、視聴環境に伴う不具合に関しては、主催者は責任を負いかねます。

※本公演は有料での配信となります。一切の権利は主催者が有します。

カメラ・スマートフォンなどによる画面録画・撮影・録音は全て禁止いたします。

また、動画サイトなどへの無断転載・共有を行った場合、法的責任に問われる場合がございます。

※配信映像を商用利用することは禁止とさせていただきます。

※著作権上の理由等により、イベントの一部は配信・アーカイブに含まれない場合がございます。予めご了承ください。

【番組概要】

放送局：J-WAVE（81.3FM）

番組名：J-WAVE TOKYO MORNING RADIO

放送日時：毎週月曜～木曜 6:00-9:00

ナビゲーター：別所哲也

番組X： https://x.com/jtmr813

番組HP： https://www.j-wave.co.jp/original/tmr/