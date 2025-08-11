【千葉県八千代市】3x3プロバスケットボールチーム　YACHIYO FLAGs、優乃和とスポンサー契約を締結 ～地域密着型プロチームとして、企業とともに未来を創る～

株式会社KoKoKaRa

千葉県八千代市を拠点に活動する3人制プロバスケットボールチーム「YACHIYO FLAGs（ヤチヨ フラッグス）」は、合同会社 優乃和 （本社：千葉県佐倉市／代表取締役：小野優介）と、2025シーズンスポンサー契約を締結いたしました。



YACHIYO FLAGsは、「YACHIYO FLAGsから未来の日本代表選手の誕生を。そして、八千代から世界へ！」をテーマに、3人制バスケットボール（3x3）の魅力を地域に広めながら、子どもたちとのふれあいイベントや、学校・自治体・地元企業との連携によるまちづくり活動を行っております。

このたびご支援いただく合同会社 優乃和様は、介護事業を通じて地域社会の発展に貢献されており、我々のビジョンにも深く共感いただき、今回のご縁となりました。

今後は、試合会場での共同プロモーションや、地域イベントへの協賛・協働、次世代育成に向けた活動など、多角的な連携を予定しています。

地域の皆さま、そして企業の皆さまとともに。

YACHIYO FLAGsは、スポーツを通じた持続可能なまちづくりにこれからも取り組んでまいります。

【企業概要】

会社名：合同会社 優乃和

本社所在地：千葉県佐倉市

代表取締役：小野 優介

事業概要：佐倉市を拠点に、利用者一人ひとりの生活に寄り添うケアを提供しながら、富里市では通所介護サービス（デイサービス）も運営。ご自宅で安心して過ごせるよう、介護計画の作成から身体介護、生活支援まで、幅広くサポートされています。利用者の「こうありたい」を大切にし、地域の医療機関や福祉施設とも連携しながら、日々の生活にあたたかさを届けている優乃和さん。まさに、地域に根ざし、人にやさしい“介護のプロフェッショナル”です。



【チーム概要】

YACHIYO FLAGs（ヤチヨ フラッグス）

拠点：千葉県八千代市

設立：2023年

競技種目：3人制バスケットボール（3x3）

公式HP：https://3x3yachiyoflags.studio.site/

公式Instagram：https://www.instagram.com/3x3yachiyoflags/



運営会社：株式会社KoKoKaRa

運営会社HP:https://kokokara2024.com/

運営会社Instagram：https://www.instagram.com/kokokara.inc/

お問い合わせ：info@kokokara2024.com