b.stage、韓国のお笑い芸人イ・サンジュンのスタンドアップコメディショー「イ・サンジュンショー」ファンコミュニティをオープン

株式会社bemyfriends Japan

グローバルファンダムプラットフォームb.stage(https://bstage.in/)（ビーステージ）が、20年芸歴のお笑い芸人イ・サンジュンのスタンドアップコメディショー「イ・サンジュンショー」公式ファンコミュニティ（https://leesangjun.bstage.in(https://leesangjun.bstage.in/)）をオープンし、K-POP・ミュージカル・トロット・声優に続いてコメディ分野へとファンダムプラットフォーム領域を拡張した。今回のコミュニティは、オフライン公演IPをオンラインプラットフォームと連携し、公演ファン層を高度化し、スタンドアップコメディジャンルのファン体験を一層拡張することを目標としている。

MBCの総合コンテンツ制作会社であるMBC C&Iが制作する「イ・サンジュンショー」は、2006年にSBS「笑いを探す人々 - これは違うでしょ」でデビューし、20年近く放送・公演・映画など様々な舞台を行き来しながら活躍してきたお笑い芸人イ・サンジュンの初のスタンドアップコメディ挑戦作である。

ソウル芸術大学演劇科を卒業した彼は、「笑いを探す人々」「コメディビッグリーグ」などの公開コメディ舞台と各種バラエティ番組で、しっかりとした話術と流暢なアドリブ、観客との即興コミュニケーション能力で名を知らしめた。突発状況でも流れを継続する瞬発力と、話を退屈にさせずに展開するストーリーテリング能力は彼のトレードマークで、観客参加型ギャグに強みを持つ彼は、現場で即座に反応を引き出しながら没入感のある舞台を完成させる。

今回の「イ・サンジュンショー」は、このような長所をそのまま込めて放送では見ることができなかった率直で新しいギャグの魅力を披露し、韓国大学路セウアートセンターで観客と息を合わせる舞台を続けている。公演は8月31日まで行われ、最近連続完売を記録しながら厚いファン層とジャンル拡張の可能性を実証している。ここにイ・サンジュンショー公式ファンコミュニティオープンを通じて、単純なジャンル拡張を超え、自分だけのユーモアとストーリーテリングをコンテンツとして精製し、ファンと真正性をもって疎通できる新しい舞台を持つことになった。

イ・サンジュンは「長い間ギャグ舞台に立ってきたが、スタンドアップコメディは私にとっても新しい挑戦」とし、「舞台とコンテンツの両方に真正性を込めて、K-POPアーティストたちのようにファンと着実に疎通しながら共に成長する関係を作りたい」と感想を伝えた。

イ・サンジュンショーb.stageオープン事例は、MBC C&Iとの協力を通じてオフライン公演IPをデジタルプラットフォームと連携したモデルで、既存の放送・コンテンツ制作会社が自社IPのファンダム価値を最大化できる新しい方向性を提示する。公演とコミュニティ、コンテンツが有機的に連結されるこのようなアプローチは、スタンドアップコメディだけでなく、YouTubeコンテンツ基盤の様々なクリエイターIPにも適用可能で、b.stageはコンテンツ制作会社との協力を通じてエンターテインメント産業全般のデジタル転換とファンダムビジネス拡張を先導する求心点の役割を果たしている。

b.stage関係者は「今回の『イ・サンジュンショー』ファンコミュニティは、b.stageがK-POPアーティストと俳優、コンテンツを超えてトロット歌手、ミュージカル俳優など様々な分野のファンダムプラットフォームを成功的に構築してきた経験をスタンドアップコメディ分野まで拡張した事例」とし、「今後もファンダムが存在するすべてのジャンルとアーティストを網羅し、オン・オフラインを繋ぐファン体験の新しい標準を作っていく」と明らかにした。

一方、b.stageはグローバルファンダムのためのオーダーメイドプラットフォーム構築とコマース・コンテンツ・疎通機能を統合提供し、現在約850余りのグローバルアーティスト及びブランドIPと共にファンコミュニティを運営中である。K-POPと俳優、声優をはじめ、スポーツ、ミュージカル、トロットなどジャンルを問わずファンダムが存在するすべての分野にサービス領域を広げており、今回のイ・サンジュンショーコミュニティオープンを通じてコメディ領域まで拡張し、ファン体験中心プラットフォームとしてのビジネス価値をさらに強化している。