»°°æ¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢¥ê¥ó¥ÑÉâ¼ð¸þ¤±¹âµ¡Ç½ÃÆÀ¥¹¥È¥Ã¥¥ó¥°¡Ö¥ê¥ó¥Ñ¥¹¥ê¥à¡×È¯Çä³«»Ï
¤¬¤ó¥µ¥Ð¥¤¥Ðー¡¢¹üÈ×Â¡´ïÃ¦´µ¼Ô¤Ê¤É¿¼¹ï¤Ê°åÎÅ²ÝÂê¤òÊú¤¨¤ëÊý¤¿¤Á¤Î¾É¾õ´ËÏÂ¡¢Í½ËÉ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë°åÎÅµ¡´ï¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦À½Â¤¤ò¼ê³Ý¤±¤ë³ô¼°²ñ¼Ò»°°æ¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§»°°æ·Ë»Ò¡Ë¤ÏÄ¹Ç¯¤Î³«È¯´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ¡¢¥ê¥ó¥ÑÉâ¼ð¤Ç¤ªÇº¤ß¤ÎÊý¤Î¤¿¤á¤Î¹âµ¡Ç½ÃÆÀ¥¹¥È¥Ã¥¥ó¥°¡Ö¥ê¥ó¥Ñ¥¹¥ê¥à¡×¤òÈ¯Çä³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
https://urogyne.jp/lymph-slim/
¢¡Ä¹´ü¤Î³«È¯´ü´Ö¤ò·Ð¤ÆÃÂÀ¸¡Ö¥ê¥ó¥Ñ¥¹¥ê¥à¡×¤È¤Ï
¥ê¥ó¥Ñ¥¹¥ê¥à¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎÃÆÀ¥¹¥È¥Ã¥¥ó¥°¤Î²ÝÂê¤ò¹îÉþ¤·¡¢²÷Å¬¤ÊÃåÍÑ´¶¤È¹â¤¤µ¡Ç½À¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤¿³×¿·Åª¤Ê¥¹¥È¥Ã¥¥ó¥°¤Ç¤¹¡£³«È¯¼Ô¤Ç¤¢¤ëÊÀ¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò¤Î»°°æ·Ë»Ò¤Ï¡¢´ûÂ¸¤ÎÃÆÀ¥¹¥È¥Ã¥¥ó¥°¤ËËþÂ¤Ç¤¤º¡¢¡Ö²ÈÂ²¤ËÍú¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¥¹¥È¥Ã¥¥ó¥°¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤¤»×¤¤¤«¤é³«È¯¤ËÃå¼ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Î¤Å¤¯¤êÊä½õ¶â¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÊÔ¤ßµ¡¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Çー¥¿ºîÀ®¤ÎÆñ¤·¤µ¤«¤é³«È¯¤ÏÆñ¹Ò¡£²¿ÅÙ¤âºÃÀÞ¤·¤«¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µ¡³£¥áー¥«ー¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤Ë´°À®¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¥ê¥ó¥ÑÉâ¼ð¸þ¤±¹âµ¡Ç½ÃÆÀ¥¹¥È¥Ã¥¥ó¥°¡Ö¥ê¥ó¥Ñ¥¹¥ê¥à¡×³«È¯ÇØ·Ê
Çö¤¤¤Î¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿°µÇ÷ÎÏ¤ò»ý¤Á¡¢½ÄÊý¸þ¤Î¿½ÌÀ¤È²£Êý¸þ¤Î°µÇ÷ÎÏ¤ÇµÓ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¥ê¥ó¥Ñ¥¹¥ê¥à¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎÃÆÀ¥¹¥È¥Ã¥¥ó¥°¤Î²ÝÂê¤ò¹îÉþ¤·¤¿²è´üÅª¤ÊÀ½ÉÊ¤Ç¤¹¡£¤«¤«¤È¼þ¤ê¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È°µÇ÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¸ú²ÌÅª¤Ê¥ê¥ó¥Ñ¥±¥¢¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¥ê¥ó¥Ñ¥¹¥ê¥à¤ÎÂç¤¤ÊÆÃÄ¹¤Ï¡¢¹â¤¤Ãå°µ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÍÆ°×¤ÊÃåÃ¦¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£½¾Íè¤ÎÃÆÀ¥¹¥È¥Ã¥¥ó¥°¤ÏÃåÃ¦¤¬º¤Æñ¤Ê¤â¤Î¤¬Â¿¤¯¡¢¤½¤ì¤¬¸¶°ø¤ÇÃåÍÑ¤òÄü¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦Êý¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥ê¥ó¥Ñ¥¹¥ê¥à¤Ï¥¹¥àー¥º¤ÊÃåÃ¦¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢»ØÀè¤ËÎÏ¤Î¤Ê¤¤Êý¤Ç¤â´ÊÃ±¤ËÍú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£»Ø¤ò¤«¤±¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤µ¤é¤ËÍú¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÄÌµ¤À¤Ë¤âÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢²Æ¤Ç¤âÎÃ¤·¤¯²÷Å¬¤ËÃåÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£±¿Æ°»þ¤Î¥µ¥Ýー¥È¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£¾æ¤Ï¥Õ¥êー¥µ¥¤¥º¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂÎ·¿¤ÎÊý¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡º£¸å¤ÎÅ¸³«
¥Õ¥§¥ß¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î»ÐËå¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¹üÈ×Äì¶Ú¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëÀ½ÉÊ¤âÍèÇ¯È¯ÇäÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡³«È¯¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
»°°æ·Ë»Ò¡Ê¤ß¤Ä¤¤¡¦¤±¤¤¤³¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò»°°æ¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó ÂåÉ½¼èÄùÌò
³¤³°À¸³è¤ò·Ð¸³¸å¡¢22ºÐ¤Ç·ëº§¡£Ç¥¿±½Ð»º¤ËÈ¼¤¤¡¢Â¿¤¯¤Î½÷À¤¬´µ¤¦ÉÂµ¤¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¤½¤Î¼£ÎÅË¡¤â¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é°åÎÅµ¡´ï¤Î³«È¯¤ËÃå¼ê¡£
2006Ç¯¤Ë°åÎÅµ¡´ïÀ½Â¤ÈÎÇä²ñ¼Ò¤Î³ô¼°²ñ¼Ò½÷À°åÎÅ¸¦µæ½ê¡Ê¸½¡¦»°°æ¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¤òÀßÎ©¡£2021Ç¯¤«¤é¾¦¹©ÁÈ¹çÆüËÜ°åÎÅµ¡´ï¶¨²ñÍý»ö¤òÎòÇ¤¡£ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë½÷À¼À´µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÇ§ÃÎ¤äÍý²òÅÙ¤ÎÄã¤µ¤Ë´íµ¡´¶¤ò¤ª¤Ü¤¨¡¢°åÎÅµ¡´ï¤Î³«È¯¤ËÃå¼ê¡£»ÒµÜÃ¦¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¹üÈ×Â¡´ïÃ¦¤Î¼£ÎÅ¤ËÍÑ¤¤¤ë¡Ö¥Õ¥§¥ß¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó(R)¡×¤ò³«È¯¡£°åÎÅ¸½¾ì¤Ë¸þ¤±¤¿¹üÈ×Â¡´ïÃ¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î·¼È¯³èÆ°¤â¹Ô¤¦¡£
¢¡´Æ½¤°å»Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
»°°æ¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¤Ï¾¦ÉÊ³«È¯¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢°å»Õ¤Ë¤è¤ë´Æ½¤¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±ÊÈø¸÷°ì°å»Õ
¶äºÂ¥ê¥×¥í³°²Ê¡¡±¡Ä¹
ÅìË®Âç³Ø°å³ØÉô¡¡Ì¾ÍÀ¶µ¼ø
¾¼ÏÂÂç³Ø¤Ë¤Æ·ÁÀ®³°²Ê³Ø¤ò8Ç¯´ÖÀì¹¶¡£¤½¤Î¸å¡¢ÅìË®Âç³Ø¤ÇÈçÇ¢´ï²Ê³Ø¤òÀì¹¶¤·¡¢·ÁÀ®³°²Ê¡¦ÈçÇ¢´ï²ÊÎ¾Êý¤Î¿ÇÎÅ²ÊÉôÄ¹¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¡Ê2¤Ä¤Î´ðËÜÎÎ°èÀìÌç°å¤ò¼èÆÀ¡Ë¡£ÆÀ°ÕÊ¬Ìî¤Ï¥Þ¥¤¥¯¥í¥µー¥¸¥ã¥êー¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÀ¸¿£°å³ØÎÎ°è¤Î·ÁÀ®³°²ÊÅª¼ê½Ñ¡£ÈçÇ¢´ï²Ê°å¤ÎÏÈ¤ò±Û¤¨¤¿ºÙ¤ä¤«¤Ê¼ê½Ñ¼êµ»¤ÈÃúÇ«¤Ê¿Ç»¡¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÇº¤ß¤òÊú¤¨¤ë´µ¼Ô¤µ¤ó¤«¤é¹â¤¤¿®Íê¤ÈÉ¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ·ÁÀ®³°²Ê³Ø²ñÀìÌç°å¡¢ÆüËÜÈçÇ¢´ï²Ê³Ø²ñÀìÌç°å¡¦»ØÆ³°å¡¢ÆüËÜÀµ¡Ç½³Ø²ñÀìÌç°å¡¢ÆüËÜÀ¸¿£°å³Ø²ñ¡ÊµìÆüËÜÉÔÇ¥³Ø²ñ¡ËÀ¸¿£°åÎÅÀìÌç°å¡£
¢¡¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¤È¹ØÆþÊýË¡
¿·¾¦ÉÊ¡Ö¥ê¥ó¥Ñ¥¹¥ê¥à¡×¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ª¤è¤Ó¼è°·Å¹ÊÞ¤Ë¤Æ¹ØÆþ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï²¼µ¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ¤´¹ØÆþ¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢ºÎÀ£¤È°µÎÏÂ¬Äê¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤ÏÊÀ¼ÒÄó·È¤Îµ¡´Ø¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§»°°æ¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó
½êºßÃÏ¡§¢©104-0061¡¡ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ1-12-4N¡õE BLD 5F
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§»°°æ·Ë»Ò
ÀßÎ©¡§2006Ç¯12·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§°åÎÅµ¡´ï¤Î¸¦µæ³«È¯¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä
URL¡§https://urogyne.jp/