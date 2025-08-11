¡Ú¾®Ã®ÍÎ²Û»ÒÊÞ¥ë¥¿¥ª¡Û¿ÀÆàÀî ¥é¥¹¥«³ý¥±ºê¤Ë8·î15Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥®¥Õ¥È¥¹¥¤ー¥Ä¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¤ªÆÏ¤±¡£
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥±¥¤¥·¥¤¥·¥¤(ËÜ¼Ò¡§ËÌ³¤Æ»Àé歲»Ô)¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡Ö¾®Ã®ÍÎ²Û»ÒÊÞ¥ë¥¿¥ª¡×¤Ï¡¢2025Ç¯8·î15Æü¡Ê¶â¡Ë～8·î£²9Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¿ÀÆàÀî¸© ¥é¥¹¥«³ý¥±ºê£³³¬¥¤¥Ù¥ó¥È¶è²è¤Ë´ü´Ö¸ÂÄê½ÐÅ¹¤·¤Þ¤¹¡£¥ë¥¿¥ª´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¤Î¡Ö¥É¥¥ー¥Ö¥ë¥Õ¥í¥Þー¥¸¥å¡×¤ä²Æµ¨¸ÂÄê¡Ö¥á¥í¥ó¥É¥¥ー¥Ö¥ë ～ËÌ³¤Æ»¥á¥í¥ó～¡×¤Ê¤É¡¢¥ë¥¿¥ª¼«Ëý¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
½ÐÅ¹³µÍ×
¢£ ½ÐÅ¹´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î15Æü¡Ê¶â¡Ë～£¸·î£²9Æü¡Ê¶â¡Ë¡¡10:00-20:00
¢£ ³«ºÅ¾ì½ê¡§¥é¥¹¥«³ý¥±ºê£³³¬¥¤¥Ù¥ó¥È¶è²è / ¿ÀÆàÀî¸©³ý¥öºê»Ô¸µÄ®1-1
¢£ ¼è°·¾¦ÉÊ
¡¦¥ë¥¿¥ª¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Áー¥º¥±ー¥¡Ö¥É¥¥ー¥Ö¥ë¥Õ¥í¥Þー¥¸¥å¡×¡¢¡Ö¥·¥ç¥³¥é¥É¥¥ー¥Ö¥ë¡×
¡¦3¼ï¤Î¥Áー¥º¤Î¸ÄÀ¤ò³è¤«¤·¤¿¥Áー¥º¥Æ¥êー¥Ì¡Ö¥Ñ¥Õ¥§ ¥É¥¥ ¥Õ¥í¥Þー¥¸¥å¡×
¡¦¿Íµ¤¥Áー¥º¥é¥ó¥°¥É¥·¥ã¡Ö¾®Ã®¿§ÆâÄÌ¤ê¥Õ¥í¥Þー¥¸¥å¡×
¡¦¥ë¥¿¥ªÄêÈÖ¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡Ö¥ì¥¢¥Á¥ç¥³¥ìー¥È ¥Ê¥¤¥¢¥¬¥é¡×
¡¦µ¨Àá¸ÂÄê¡Ö¥á¥í¥ó¥É¥¥ー¥Ö¥ë～ËÌ³¤Æ»ÀÖÆù¥á¥í¥ó～¡×¡Ö¥é¥ó¥°¥É¥·¥ã¥¢¥½ー¥È ¥µ¥Þー¡×
¥É¥¥ー¥Ö¥ë¥Õ¥í¥Þー¥¸¥å
¥Ñ¥Õ¥§ ¥É¥¥ ¥Õ¥í¥Þー¥¸¥å
¾®Ã®¿§ÆâÄÌ¤ê¥Õ¥í¥Þー¥¸¥å
¥ì¥¢¥Á¥ç¥³¥ìー¥È ¥Ê¥¤¥¢¥¬¥é
¥ë¥¿¥ª´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¡¡¡Ö¥É¥¥ー¥Ö¥ë¥Õ¥í¥Þー¥¸¥å¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥ë¥¿¥ª´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¡¡¡Ö¥É¥¥ー¥Ö¥ë¥Õ¥í¥Þー¥¸¥å¡×
¡¡¥Ù¥¤¥¯¥É¥Áー¥º¤È¥ì¥¢¥Áー¥º¤Î2ÁØ»ÅÎ©¤Æ¤Î¥Áー¥º¥±ー¥¡£¾åÁØ¤Ë¤Ï¡¢¥ß¥ë¥¯´¶¤¬°ú¤Î©¤Ä¥ì¥¢¥Áー¥º¡¢²¼ÁØ¤Ë¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¥³¥¯¤ò´¶¤¸¤ë¥Ù¥¤¥¯¥É¥Áー¥º¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤ì¡¢¸ý¤ÎÃæ¤Ç°ìÂÎ¤È¤Ê¤ê¡¢¤¯¤Á¤Ë¤·¤¿½Ö´Ö¤Õ¤ï¤Ã¤È¹¤¬¤ëÇ»¸ü¤Ê¥ß¥ë¥¯´¶¤È¡¢¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¤¯¤Á¤É¤±¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬ÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡Û¥É¥¥ー¥Ö¥ë¥Õ¥í¥Þー¥¸¥å
¡Ú²Á³Ê¡Û2,160±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÚÄ¾·Â¡ÛÌó12cm
´ü´Ö¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤Î¤´°ÆÆâ
ËÌ³¤Æ»ÀÖÆù¥á¥í¥ó¤ò»È¤Ã¤¿¡Ö¥á¥í¥ó¥É¥¥ー¥Ö¥ë ～ËÌ³¤Æ»¥á¥í¥ó～¡×
¥á¥í¥ó¥É¥¥ー¥Ö¥ë ～ËÌ³¤Æ»¥á¥í¥ó～
¡¡ËÌ³¤Æ»»ºÀ¸¥¯¥êー¥à¤È¥¤¥¿¥ê¥¢»º¥Þ¥¹¥«¥ë¥Ýー¥Í¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥ì¥¢¥Áー¥º¤ò¾åÁØ¤Ë¡£²¼ÁØ¤Ë¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»»ºÀÖÆù¥á¥í¥ó¤Î¥Ô¥åー¥ì¤òÎý¤ê¹þ¤ó¤À¥Ù¥¤¥¯¥É¥Áー¥º¥±ー¥¤ò½Å¤Í¡¢¤µ¤é¤ËÀÖÆù¥á¥í¥ó¤Î¥¹¥Ý¥ó¥¸¥¯¥é¥à¤Ç¤ä¤µ¤·¤¯Êñ¤ß¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ÀÖÆù¥á¥í¥ó¤Î¤Õ¤¯¤è¤«¤Ê´Å¤ß¤È¡¢¥Áー¥º¤Î±ü¹Ô¤¤¢¤ë¥³¥¯¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢²Æ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤²Ú¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡Û¥á¥í¥ó¥É¥¥ー¥Ö¥ë ～ËÌ³¤Æ»¥á¥í¥ó～
¡Ú²Á ³Ê¡Û2,376 ±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÚÄ¾·Â¡ÛÌó12cm
¾®Ã®¿§ÆâÄÌ¤ê¥Õ¥í¥Þー¥¸¥å¤Î¥Áー¥º¤È¥ß¥ë¥¯¤òµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¥é¥ó¥°¥É¥·¥ã¥¢¥½ー¥È ¥µ¥Þー¡×
¥é¥ó¥°¥É¥·¥ã¥¢¥½ー¥È ¥µ¥Þー
¡¡¿Íµ¤¤Î¥é¥ó¥°¥É¥·¥ã¥¢¥½ー¥È¤¬²Æ¤ÎÁõ¤¤¤ÇÅÐ¾ì¡£¥Þ¥¹¥«¥ë¥Ýー¥Í¤ä¥¯¥êー¥à¥Áー¥º¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¥Õ¥í¥Þー¥¸¥å¡×¤È¥³¥¯¤Î¤¢¤ë¥ß¥ë¥¯É÷Ì£¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ò¤¯¤Á¤É¤±¤ÎÎÉ¤¤¥µ¥Ã¥¯¥ê¤È¤·¤¿¥Áー¥ºÀ¸ÃÏ¤Ç¥µ¥ó¥É¤·¤¿¡Ö¥Õ¥í¥Þー¥¸¥å¥ß¥ë¥¯¡×¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡Û¥é¥ó¥°¥É¥·¥ã¥¢¥½ー¥È ¥µ¥Þー
¡Ú²Á ³Ê¡Û 18ËçÆþ¡¡2,376±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë/ 26ËçÆþ¡¡3,348±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ø¾®Ã®ÍÎ²Û»ÒÊÞ¥ë¥¿¥ª¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¾®Ã®ÍÎ²Û»ÒÊÞ¥ë¥¿¥ª¤Ï¡¢1998Ç¯¤Ë¾®Ã®´Ñ¸÷¤ÎÃæ¿´¤Ç¤¢¤ë¥á¥ë¥Ø¥ó¸òº¹ÅÀ¤Ë¥ªー¥×¥ó¡£Å¹Ì¾¤Ï¡¢¡Ö¿Æ°¦¤Ê¤ë¾®Ã®¤ÎÅã¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¡ÖLa Tour Amitie Otaru¡×¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤ò¾®Ã®¤ÎÃÏÌ¾¤Ë°¦Ãå¤ò¹þ¤á¤Æ¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¡Ö¥ë¥¿¥ª¡ÊLeTAO¡Ë¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¾®Ã®¤ÎÍÎ²Û»ÒÊÞ¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤Æ°ÊÍè¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÎÁÇºà¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢¤Þ¤¿¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¸·Áª¤µ¤ì¤¿ÁÇºà¤ÈÍ»¹ç¤µ¤»¤ë¡ÖNorthern Sweets Manner¡×¡ÊËÌ¤Î¹ñ¤ËÀ¸¤¤ë¿Í¡¹¤Î¡¢ ¤ª²Û»Ò¤ò³Ú¤·¤àÎ®µ·¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡Ë¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢ËÌ¤ÎÂçÃÏ¤Ëº¬º¹¤·¤¿¥¹¥¤ー¥Ä¤òÁÏ¤êÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥ÈURL¡§https://www.letao-brand.jp/
Instagram¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://www.instagram.com/letao_official/
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥±¥¤¥·¥¤¥·¥¤
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¾åÂ¼ À®Ìç
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ËÌ³¤Æ»Àé歲»ÔÀôÂô1007ÈÖÃÏ90
ÁÏ¶È¡§1996Ç¯4·î
»ñËÜ¶â¡§8,000Ëü±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§²Û»ÒÀ½Â¤»ö¶È¡¢²·Çä»ö¶È¡¢¾®Çä»ö¶È¡ÊÅ¹ÊÞµÚ¤Ó¥«¥Õ¥§¤Î±¿±Ä¡Ë¡¢ÄÌ¿®ÈÎÇä»ö¶È
³ô¼°²ñ¼Ò¥±¥¤¥·¥¤¥·¥¤¤Ï¡¢¡Ö´î¤Ó¤òÁÏ¤ê´î¤Ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡×¤ò·Ð±ÄÍýÇ°¤È¤·¤Æ·Ç¤²¡¢Á´½¾¶È°÷¤¬¡¢¡Öº£Æü°ì¿ÍÇ®¶¸Åª¥Õ¥¡¥ó¤òÁÏ¤ë¡×¤³¤È¤ò»ÈÌ¿¤È¤·¤ÆÆü¡¹¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£