８月11日(月)20:00～治部恵里子さんによる人気の「ライトリフレクティング プリズマティックパウダー」新色発売記念ライブを開催！

資生堂ジャパン株式会社

NY発のメイクアップアーティストブランド「NARS」は 、8月8日(金)アジア限定・数量限定発売のNARSの人気アイテム「ライトリフレクティング プリスマティックパウダー」新色とをご紹介するインスタライブを8月11日(月)20:00より配信いたします。

ご紹介いただくのは、美容インフルエンサーの治部恵里子さん。アイテムの魅力や使い方に関してご紹介いただきます。

●治部恵里子さん インスタライブ

日時:8月11日(月)20:00～

配信インスタグラムアカウント @_z_eric_o_

配信アカウント：https://www.instagram.com/_z_eric_o_/

＜治部恵里子 プロフィール＞

コスメブランドevellaディレクター。コスメなどのプロデュースやバイヤーをする傍ら、ご本人が実際に試して よかった商品やテクニックなど、美容に関する情報をインスタグラムで発信し人気を集める美容系インフルエ ンサー。豊富な知識や経験を活かした適切な発信がInstagram にて、6.7万人のフォロワーから支持されている。

https://www.instagram.com/_z_eric_o_/

【ご紹介アイテムについて】NARS ライトリフレクティング プリズマティックパウダー 04454 SOLSTICE

全1種│内容量 10g│税込価格 6,380円（本体 5,800円＋税）

SOLSTICE［品番] 04454 ウォームパステル、シャンパンシマー

光を反射して、透き通る肌へ。「ライトリフレクティング プリズマティックパウダー」のエクスクルーシヴなウォームパステルの輝きがくすみをとばしながらメーキャップの仕上がりをセット。やわらかな血色感を帯びた、温かみのある肌に整えます。

微細なパールを帯びた複数のパステルカラーが織りなす、太陽からインスピレーションをうけた神秘的な光のグラデーションが、エレガントな輝きと血色感をプラス。くすみの気にならない繊細に輝く上質な肌に導きます。

パステルカラーを織り込んだマーブル模様のパウダーは、ひとつとして同じものはなく、それぞれのコンパクトはあなただけの輝きを放ちます。サンライトを浴びたような、存在感を放つ肌に。

■NARS ライトリフレクティング プリズマティックパウダー ルース 04203 DUSK

全1種│内容量 11g│税込価格 6,380円（本体 5,800円＋税）

DUSK［品番] 04203 パステルピンク

太陽の光に魅せられて。まばゆい太陽の輝きをイメージした繊細なパステルピンクのシェードが、くすみをとばしながらメーキャップの仕上がりをセット。繊細な透明のヴェールを纏ったような、空気のように軽やかで、軽く心地よい仕上がりとともに化粧もちをキープ。やわらかな血色感を帯びた、温かみのある肌に整えます。

メッシュ状のシフターは適量をコントロールしやすく、内蓋付きのパッケージ設計によりパウダー漏れを防ぎます。

光が射すように、柔らかな光がふんわり広がる。幸せを感じる、澄んだツヤ感と満ちる透明感。