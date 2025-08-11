大人気イベントが横浜・京都で開催！！番組グルメを堪能できる「バナナマンのせっかくグルメ！！博覧会」
日曜よる７時からTBS系列全国ネットで放送中の『バナナマンのせっかくグルメ！！』の世界がギュッと詰まったグルメイベント「バナナマンのせっかくグルメ！！博覧会」。今年は横浜と京都での開催が決定しました。
２０２３年の初開催以来、各地で開催される度に連日大盛況の本イベント。横浜と京都での開催は２度目となります。横浜は８月２７日（水）から９月８日（月）まで、京都は９月２３日（火・祝）から２９日（月）まで、それぞれ横浜高島屋と京都高島屋S.C.にて開催されます。
『バナナマンのせっかくグルメ！！』『バナナマンの早起きせっかくグルメ！！』で紹介した全国各地の絶品地元グルメが今回も一挙大集結！
また番組でおなじみとなっている「日村ロボ」や、日村さんが番組ロケ中に着用している衣装のレプリカを展示するほか、番組公式グッズの新作も登場！
番組の雰囲気を味わいながら、気になっていた“あの味”に出会うチャンス！
ぜひ会場にお越しいただき、『バナナマンのせっかくグルメ！！』の世界をご堪能ください。
＜取り扱いグルメの一例＞
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。
＜これまでのイベント会場の様子＞
■イベント概要
［タイトル］「バナナマンのせっかくグルメ！！博覧会」
●横浜会場
［開催日時］８月２７日（水）～９月８日（月）連日午前１０時～午後８時
１週目 ８月２７日（水）～９月２日（火）※９月２日（火）は午後６時閉場
２週目 ９月３日（水）～９月８日（月）※最終日の９月８日（月）は午後５時閉場
※１週目、２週目で一部店舗が入れ替わります
［場所］横浜高島屋 ８階催会場
横浜市西区南幸１丁目６番３１号
●京都会場
［開催日時］９月２３日（火・祝）～９月２９日（月）連日午前１０時～午後８時
※最終日の９月２９日（月）は午後５時閉場
［場所］京都高島屋S.C.（百貨店） ７階催会場
京都市下京区四条通河原町西入真町５２
※会期中の番組出演者の来場や、番組の収録はございません。
［企画］ネオスペース・TBSグロウディア
［協力］TBSテレビ
［せっかくグルメ！！博覧会公式Instagram］
sekkaku_haku（https://www.instagram.com/sekkaku_haku）
［せっかくグルメ！！博覧会公式 X］
@sekkaku_haku（https://x.com/sekkaku_haku）
［番組公式Instagram］
sekkaku_gurume（https://www.instagram.com/sekkaku_gurume）
［番組公式 X］
@sekkaku_tbs（https://x.com/sekkaku_tbs）