【株式会社ニチガン】両面異なる動きが遊べる「ことことスロープII」が新発売！

１９２９年創業の木製玩具メーカー株式会社ニチガン(https://www.nocorp.co.jp/)（本社：東京都豊島区駒込４-２-３３、代表取締役：塚田容子）は、「木のぬくもりで日常を豊かに」をコンセプトに、木製玩具・木製雑貨を世の中に届けてきました。

長年培ったノウハウを活かし、この度【ことことスロープII】を2025年8月25日（月）より販売いたします。

商品概要

表面裏面

【ことことスロープII】とは、異なる2つの面に車や星などのパーツを滑らせたり、落としたりするスロープトイです。

それぞれ異なるリズミカルな音と滑り落ちる動きがお子さまの好奇心を刺激します。

最初は遊びを手伝ってもらっていても、次第にスロープへの乗せ方を覚えていき、お子さまの成長を実感できる商品です。両面で遊べるため、きょうだいや友達と一緒に遊べるデザインになっています。

りんごパーツを落とすと…？★コンパクトな両面スロープ

表面は車を滑らせることのできる仕様になっており、裏面は星とりんごがことこと音を鳴らしながら左右に揺れながら落ちていく仕様になっています。

仕様

滑り落ちる車左右に揺れながら落ちるりんごパーツと星パーツ

商品名：ことことスロープII

価格：5,500円（税込）

セット内容：本体×1・単車×1・連結車×1・星パーツ×1・りんごパーツ×1

対象年齢：1.5歳～

寸法：本体 約幅185×奥行130×高さ320mm

材質：天然木

検査区分：CE

重量：約1000g

生産国：ベトナム

品番：BB57

入数：6個

-８月25日(月)より販売予定-販売店

各百貨店、ショッピングモール内 雑貨・インテリアショップ、オンラインショップ等

▽ニチガン公式オンラインショップ：https://shop.nocorp.co.jp/

【制作者秘話：子どもたちの笑顔と成長のために】

制作者は、子どもたちが単純な動作を繰り返す中で集中力や達成感を得る様子に着目しました。

「動きと音で五感を刺激し、楽しみながら学べる玩具を」とひらめいたのが開発のきっかけです。子どもが自ら「やってみたい！」と思う玩具を目指しました。

表では車がスピーディーに滑り、裏では星やりんごがカタカタ揺れるユニークな動きは、子どもたちの「次は何が起こる？」という好奇心を刺激する設計です。

初代モデルはカラフルなパーツで構成されていましたが、リニューアルを実施。鮮やかな色から柔らかなパステルカラーに変更し、目に優しく長時間遊んでも疲れにくい配色にしました。

「ことことスロープII」は、シンプルながらも視覚的・触覚的な刺激を保ち、集中力や手の動きと視覚の連動を養う効果を高めます。

【スロープトイのメリット】

スロープ玩具には、子どもにとってたくさんの学びのメリットがあります。ボールや車を目で追いかけることで、目で追う力が育ちます。スロープに物を置く動作は、手の器用さや目と手の連携を高めます。また、リズミカルな音や動きは五感を刺激し、何度も遊ぶことで集中力や達成感が育ちます。

きょうだいや友達と一緒に遊べるデザインは、協力することやコミュニケーションを学ぶ機会にもなり、社会性を伸ばすことができます。

「ことことスロープII」は、子どもたちの笑顔と成長を応援するために進化を続けます。

■会社概要

株式会社ニチガン

1929年の創業以来、子どもたちの想像力と創造力をはぐくむ、安全で安心な木製玩具を作り続けてきました。そのノウハウを活かして、「木のぬくもりで日常を豊かに」をモットーに、世代を問わない木のあたたかみあふれる雑貨も数多く手がけています。



商 号：株式会社ニチガン

代表者：代表取締役 塚田 容子

住 所：〒170-0003 東京都豊島区駒込4-2-33

事業内容：木製玩具・雑貨の製造・卸売・販売

コーポレートサイト：https://www.nocorp.co.jp/



