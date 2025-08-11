Z世代の“個性”と“トレンド”を創り出すプロダクション Uniiique がアスリート・スポーツ好きのクリエイターに特化した新プロダクションレーベル「CONNECT」をスタート！

株式会社Uniiique（本社：東京都渋谷区、代表取締役：大久保 翔太）は、2025年8月11日より、新たにアスリート・スポーツ好きのクリエイターに特化した新事業部「CONNECT(コネクト)」を新設しスタートいたします。



Uniiiqueでは今までに所属クリエイターとともに企画を練り、金子みゆや折田涼夏といった、SNSでのバズをきっかけに幅広く活躍の場を広げているクリエイターを輩出してきました。そしてこの度、「もっと自由に。もっと楽しく。」という想いのもとZ世代の“個性”と“トレンド”を創り出すノウハウを生かし、アスリート・スポーツ好きのクリエイターに特化した「CONNECT(コネクト)」を立ち上げることといたしました。



「CONNECT(コネクト)」 では、SNSを通じて多様なスポーツの魅力を発信することで、若年層のスポーツへの興味関心を喚起し、日本全体のスポーツ人口の拡大に貢献することを目指します。また、旧来的な実業団型のビジネスモデルに依存せず、SNS発信を軸とした新たなマネタイズモデルを構築することで、アスリートやクリエイターが“好きなスポーツを続けられる環境”を実現していきます。



「スポーツ × クリエイターエコノミー」の掛け合わせにより、競技・業界の枠を超えた新たな価値創出を目指します。



⇒CONNECT 公式サイト：https://uniiique.jp/connect/



■CONNECT事業部責任者／磯 拓馬コメント


皆さんは、子どもの頃にスポーツをしていましたか？


私自身、幼少期からバレーボールに打ち込み、丸坊主で毎日練習に励む中、本気で日本代表を目指していました。


しかし、大学入学と同時に「身長」という現実的な壁に直面し、


競技としてのバレーボールからは身を引く決断をしました。


もともとは「好き」で始めたスポーツでしたが、競技性が強まるにつれ、将来や仕事との関係を意識するようになり、「続けるか、やめるか」の二択になってしまったのです。


今の時代、SNSという強力な発信手段があります。


だからこそ、勝ち負けだけではないスポーツの楽しさ、カルチャーとしての魅力、自己表現の手段としての価値を、我々が届けていきたい。


そして、アスリートやクリエイターが“プロ”や“実業団”に属さなくても、自分のペースでスポーツを発信し、経済的にも継続できる新しい選択肢を創りたい。


そんな想いから、CONNECTというレーベルを立ち上げました。


スポーツが“続けられるもの”になるために。


そして、ひとりでも多くの人が“スポーツを好きなまま生きていける社会”を実現出来るように、私たちは挑戦していきます。






■クリエイターマネジメントについて

CONNECTではUniiique同様、培ってきたマネジメント体制とクリエイターの育成方法を採用し、クリエイターとともにSNSを中心に話題を作り、SNSから世界へ活躍の場を広げていくサポートをいたします。また、定期的に社内の講習や社外向けイベントにクリエイターを参加させることで、クリエイター自身のリテラシー向上のサポート体制も整えています。



マネジメント体制

クリエイター1人1人に対して4つの専門ユニットが連携し、


育成とプロデュースにコミット。






育成体制

定期的にクリエイターとミーティングを実施PDCAを回す


戦略立案～育成までサポート。






社内講義の開催

クリエイターがお仕事を受ける上でのマナーやリテラシー、広告上のルール（薬事/ステマ等）の基本的な講義を定期的に実施。



クライアント様が安心してお仕事をご依頼いただける状態を作ります。






クリエイターが講師として登壇するイベントの開催

社内講義を受けたクリエイター自身が外部企業やZ世代に向けてSNS講義を実施。



クリエイター自身が発信することでノウハウの整理と経験を積み


またクリエイター自身の声を発信できる環境を構築。







■CONNECT所属クリエイター



菊野樹奈 ／ Juna Kikuno


出身地　　：富山県


生年月日 ：2000年9月13日



バレーボール歴18年。ポジションはミドルブロッカー。バレーボール強豪校の古川学園高校出身。


インターハイ・国体・春の高校バレー３年連続出場経験を経て、Vリーガーとして活躍後、現在は地元、富山県にてバレーボール活動を続けながら、SNS総フォロワー数26万人のスポーツインフルエンサーとしてバレーボールの魅力を発信する活動も行っている。


・TikTok(https://www.tiktok.com/@meronpanna1?is_from_webapp=1&sender_device=pc)


フォロワー ：196,500


平均視聴数 ：58,000


・Instagram(https://www.instagram.com/______kj17?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)


フォロワー： 64,150





衣笠乃愛 ／ Noa Kinugasa


出身地　　：滋賀県


生年月日 ：2001年8月13日



バレーボール歴18年。強豪の共栄学園出身。インターハイ準優勝・春高バレー３位、ビーチバレーにて茨城国体優勝の経歴を持つ。現在はビーチバレー選手として活躍し、OSAKABEACH OPEN 優勝。


2028年ロサンゼルスオリンピックに向けてトレーニング中。
ビーチバレーボールを身近に感じてもらう発信を行っている。


・TikTok(https://www.tiktok.com/@noa._.813?is_from_webapp=1&sender_device=pc)


フォロワー ：65,230


平均視聴数 ：64,000


・Instagram(https://www.instagram.com/noa._.813?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)


フォロワー： 95,020





榎本樹羅 ／ Jura Enomoto


出身地　　：兵庫県


生年月日 ：2001年5月3日



陸上歴12年。種目は走り幅跳び/100M。大学時代チームの主将を務め、インカレ2位の経歴を持ち現在は実業団「アストライア明石AC」に所属。陸上で培った筋肉とビジュアルのギャップを武器に、“ムキ子“として陸上やトレーニングの楽しさを発信する活動を行っている。


・TikTok(https://www.tiktok.com/@enojura_mukiko?is_from_webapp=1&sender_device=pc)


フォロワー ：33,220


平均視聴数 ：119,000


・Instagram(https://www.instagram.com/j_gram03?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)


フォロワー： 47,500





本城茉弥佳 ／ Mayaka Honjo


出身地　　：神奈川県


生年月日 ：2004年5月1日



サッカー歴15年。中学で全国大会2位を二回経験し高校でも全国大会出場。


現在はなでしこリーグ1部の大学女子サッカーチーム「日体大SMG横浜」所属。


元々SNS活動は一切していなかったが女子サッカー普及の為アカウントを新設。開設間も無く20万回再生を獲得し、リズムリフティングという新しいジャンルを発信している。


・TikTok(https://www.tiktok.com/@mayaka__0501?is_from_webapp=1&sender_device=pc)


フォロワー ：4,600


平均視聴数 ：57,000


・Instagram(https://www.instagram.com/mayaka_0501?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)


フォロワー：13,600





藤宮えな ／ Ena Fujimiya


出身地　　：北海道


生年月日 ：2003年4月17日



小学2年生から野球を始めて、野球歴12年。学生時代は女子硬式野球部で活躍。


卒業後の現在も、社会人野球チームでのスポーツ活動や趣味のバッティングセンターに通いながら、


SNSで好きな野球の発信を行っている。


・TikTok(https://www.tiktok.com/@enaaa_0417?is_from_webapp=1&sender_device=pc)


フォロワー ：39,000


平均視聴数 ：73,000


・Instagram(https://www.instagram.com/fujiena_87?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)


フォロワー：5,700





笠井彩愛 ／ Kiari Kasai


出身地　　：静岡県


生年月日 ：2003年８月6日



競技歴16年。競技は走り幅跳び。JRオリンピック2位/全中２位の経験を経て、現在は「静岡PHOENIX」にて現役選手 兼 コーチとして活動。趣味のダンスも高い評価を受け、陸上の楽しさを広めるリクジョ（陸上女子）として陸上競技とそれに通づる体の使い方の　ダンスを発信している。


・TikTok(https://www.tiktok.com/@kiari_rikuzyo?is_from_webapp=1&sender_device=pc)


フォロワー ：16,700


平均視聴数 ：38,000


・Instagram(https://www.instagram.com/kiari_rikuzyo?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)


フォロワー：26,000





海月らん ／ Ran Kaizuki


出身地　　：長崎県


生年月日 ：2006年5月20日



中学時代はゴルフの強豪校に入部。多くのゴルフ大会に出場し強化選手も経験。高校進学のタイミングで姉の背中を追いかけアイドルデビュー。


現在はアイドルグループ「HELLOYOUTH」の副リーダーとして活動をしながら、ゴルフの公式試合に出場したりSNSでゴルフの魅力を発信する活動を行いスポーツインフルエンサーを目指している。


・TikTok(https://www.tiktok.com/@kaizukiran520?is_from_webapp=1&sender_device=pc)


フォロワー ：16,000


平均視聴数 ：156,000


・Instagram(https://www.instagram.com/kaizuki_ran0520?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)


フォロワー：9,140


■株式会社Uniiique 会社概要


会社名　：株式会社Uniiique


住所　　：〒150-0011 東京都渋谷区東1-26-30 KTビル3階


事業内容：


・モデル・タレント・アーティスト・インフルエンサーの養成とマネージメント


・企画、制作、実演、興業


・アーティストに関する商品の製作と権利の管理


・クリエイティブ web全般、動画・映像制作


・広告・宣伝・ＰＲ


URL 　：https://uniiique.jp/






【CONNECT所属クリエイターへのお仕事のご依頼はこちら】


　⇒ connect@uniiique.jp