サスティナブルで機能的！世界にひとつの“limit.”NFCゴルフマーカー！
ゴルフコンペコミュニティlimit.
昨年リリースを発表したゴルフコンペコミュニティ「limit.」
ダウンロードアプリの準備期間中にブラウザ版を先行公開し、
半年で約800名のユーザーが登録している。
そんなゴルフコンペコミュニティ「limit.」が、
次に挑戦するのは、天然木を使用した「名前入り」NFCゴルフマーカーのクラウドファンディング。
「サスティナブルで機能的」そんなゴルフマーカーを企画しました。
NFCゴルフマーカー
スマホに近づけるとSNSまとめページが表示される。
limit.のプロフィール
各SNSのリンクやゴルフのスコアなどを登録できる。
https://camp-fire.jp/projects/872359/view?utm_campaign=cp_po_share_c_msg_mypage_projects_show
スマホに近づけるだけで、自身のSNSまとめページが表示されるゴルフマーカー。
ラウンド中や、ゴルフバー。様々なシーンで気軽にゴルフ仲間を増やせそうだ。
◆プロジェクト立ち上げの背景
「limit.」は、ゴルフ仲間を見つけたり、様々なゴルフ関連イベントに参加したりして楽しむ事ができるサービスです。（例：ゴルフコンペ、ゴルフウェアのPOPUPなど）
「limit.」のコンセプトは -The sky is the limit!- （可能性は無限大）
limit.を通してあなたのゴルフライフをより充実させていただきたいという想いを込めて、
今回は、よりlimit.を身近に感じていただけるよう、天然木を使用した「名前入り」NFCゴルフマーカーを企画開発した。
2025年8月11日にオリラジ藤森慎吾さんプロデュースのイベント「NIGHT GOLF2025」にブースを出展。クラファン開始に先駆けて先行体験会も実施している今注目のアイテムだ。
◆このプロジェクトで実現したいこと
・ゴルフというスポーツに“遊び心”と“個性”を。
・木のぬくもりとNFC技術を掛け合わせた、世界に一つだけのマーカーを届けたい。
・名前入りにすることで、持ち主の「物語」も一緒に刻むようなアイテムにしたい。
ただの道具ではなく、“想い”や“スタイル”を込めた、ずっと使いたくなるプロダクトを形にします。
◆リターンについて
超早割：\1,400（30% OFF）
早割：\1,600（20% OFF）
特別支援：\1,800（10% OFF）
一般支援：\2,000（定価）
◆スケジュール
2025年8月上旬：クラウドファンディング開始
2025年9月下旬：プロジェクト終了
2025年10月中旬：製造・刻印作業スタート
2025年11月上旬：順次発送予定
◆運営からのメッセージ
ゴルフ場という“自然”の中でこそ映える、木の温もりとテクノロジーが融合したゴルフマーカー。
そこにあなたの名前を刻んで、世界にひとつのアイテムとしてお届けします。
limit.の新しいチャレンジ、ぜひ一緒に応援してください！
合同会社lim force
CEO 國安祐治