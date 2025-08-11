「戦っていて楽しかった」。中谷潤人が西田との統一戦を振り返る！『エキサイトマッチSP「中谷潤人vs西田凌佑」「那須川天心vsサンティリャン」』を8/11（月・祝）午後9:00～WOWOWで放送・配信！

株式会社WOWOW

WBC、IBF世界バンタム級統一王者の中谷潤人（27＝M.T）がWOWOW『エキサイトマッチSP』の収録に臨んだ。6月8日に東京・有明コロシアムで行われた西田凌佑（28＝六島）との王座統一戦をセルフ解説。6回終了TKO勝ちを収め、保持していたWBC王座に加えIBFのベルトを獲得した。年間最高試合の声も出る激闘を振り返り、中谷は「練習してきたことが出せて勝てたのがよかった。この試合で幅が広がった気がする」と満足そうだった。今後については、バンタム級王座を返上してスーパー・バンタム級に転向する可能性が高いという。

■「体にダメージを与える作戦だった」

西田との統一戦は中谷有利が囁かれていたが、一方で「苦戦する可能性もある」とも言われていた。30戦全勝（23KO）のWBC王者に対し、IBF王者の西田も10戦全勝（2KO）と負け知らずで世界王座に君臨している実力者だからだ。身長173cm／リーチ174cmの中谷に対し西田も170cm／173cmと体格もほぼ互角だった。中谷は「西田選手は距離を支配する選手で、前の手（右手）の使い方がうまい」とライバル王者を分析していた。

1万2000人の観衆が見守るなかで始まったサウスポー同士の試合は、いきなりヒートアップした。中谷が自ら接近して強引ともいえる打撃戦を仕掛けたのだ。「試合前から1ラウンドから行くということを意識していた。相手もそれなりに想定していたと思うが、それを上回れたと思う。いい入り方ができた」と当の中谷はしてやったりといった様子だ。これはロサンゼルス合宿のときから決めていたという。スタミナが心配されたが、「十分な練習をしてきたので不安はなかった」と話す。

出遅れた西田も3回、そして4回にボディブローを中心に反撃。中谷は後退させられる場面もあったが、「慌てることはなかった」と話す。

このころ、中谷はIBF王者の異変に気付いていた。ひとつは右目周辺の腫れが大きくなっていたことだ。5回にはドクターのチェックが入るほどだった。もうひとつは西田の右肩に異変が起こっていたことだ。「3回か4回だったと思う。右肩の骨が盛り上がっていたので気づいた」と振り返る。

勝負に情けは無用だ。中谷は5回、6回と再び強引に打っていき、手負いの対抗王者を追い立てた。「体にダメージを与えるという作戦だったので、当然（右肩を）狙っていった。もうワンプッシュすれば倒れるだろうと思った」と話し、「戦っていて楽しかった」と加えた。

7回の開始を前に西田陣営が棄権を申し出てスリリングな戦いは終わった。6回終了TKO勝ち。今年に入って「Big Bang（ビッグバン＝大爆発）」というニックネームを授かった中谷は、西田陣営が試合前に名付けた「Black hole（ブラックホール＝光を吸収する天体）」を破壊。中谷はフライ級王者時代からの念願でもあった他団体王者との統一戦で勝利を収めた。これで世界戦だけで10戦全勝（9KO）とした。「やってきたことが出せて勝てたのはよかった。でも大振りが多かった。もっとスマートに打てたはず」と反省も忘れない。

■スーパー・バンタム級転向の可能性大

気になるのは中谷の今後だ。来年5月に実現が期待されている井上尚弥戦を見据えて、遠からずバンタム級王座を返上してスーパー・バンタム級に転向する可能性が高い。9月14日に行われる井上対ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）の4団体統一世界スーパー・バンタム級タイトルマッチも名古屋まで観戦に行く予定だ。

中谷は「いまはスーパー・バンタム級を見据えてトレーニングしている」と明かす。

中谷の次戦は未定だが、一部では、12月27日にサウジアラビアで計画されている井上尚弥の次々防衛戦（WBC1位のアラン・ピカソが有力）と同じイベントに出場するのでは、とも噂されている。「井上選手が試合をするタイミングだと、より（井上を）意識すると思う」と中谷は話す。転級初戦の相手に関しては、5月に井上に善戦したWBA1位のラモン・カルデナス（アメリカ）の名前が浮上しているという報道もある。「右構えの選手なら誰でもいい」と中谷は自信をみせる。

次戦、そして来年5月の大一番を見据え、中谷は猛暑のなかジムワークに勤しんでいる。「いまはスーパー・バンタム級で戦うイメージを持ってトレーニングやスパーリングをしている。階級を上げるとなると筋力、瞬発力、パワーが必要になってくるので」。

“Big Bang“中谷潤人の今後に要注目だ。

