大阪万博が100倍楽しくなる！アルザスワインのトリビア（第２弾）

アルザスワイン委員会

今回は、フランスパビリオンで提供される新たなアルザスワインのリストをご紹介します。世界的トップソムリエたちが選定した素晴らしいワインが、2025年8月4日から8月17日まで提供されます。

今回登場するラインナップは以下の通りです。

- ドップ・オ・ムーラン、AOCクレマン・ダルザス、ピノ・ブラン、キュヴェ・ジュリアン、NV、白- ドメーヌ・ヴァインバック、AOCアルザス、リースリング、テオ、2022年、白- ドメーヌ・キレンブール、AOCアルザス・グラン・クリュ、リースリング、リースリング・グラン・クリュ・シュロスベルグ2019、2020年、白- レオン・ベイエール・ヴァン・ファン・ダルザス、AOCアルザス、ゲヴュルツトラミネール、2021年、白- ドメーヌ・エティエンヌ・シモニス、AOCアルザス、ピノ・ノワール、2023年、赤- ラ・カーヴ・デ・ヴィニュロン・ド・プファッフェンハイム、AOCアルザス、アッサンブラージュ、プファフ・ブラックタイ・アルザス2023、2023年、白

そこで、大阪万博をより楽しめるアルザスワインのトリビアと、ソムリエお勧めのペアリングのコツをお届けします。品種トリビア第二回はピノ・グリです。

ふくよかで複雑な風味のピノ・グリ

ピノ・グリはリッチでコクがあり、スモーキーなニュアンスのあるブドウ品種です。ドライフルーツやアプリコット、ハチミツ、蜜蝋、パン・デピスなどの甘い香りも豊かです。下草のようなアロマや、フレッシュな香りもあります。

この品種は、イタリアをはじめ、国や産地によっては“ピノ・グリージョ”と呼ばれ、軽快な辛口ワインとして知られていますが、アルザスのピノ・グリは、豊かなボディのあるスタイルが特長です。

現在、アルザス全土で栽培されるブドウ品種の15%を占めています。

歴史

ピノ・グリはフランスのブルゴーニュが原産の品種。ピノ・ノワールの突然変異として生まれた品種で、白ブドウですが果皮はうすいピンク色をしています。

言い伝えによると、このブドウは1565年頃ハプスブルク家に仕えたラザール・ド・シュヴァンディ男爵が、トルコとの戦いの後にハンガリーのトカイ村からブドウの苗木を持ち帰って植えたと言われています。当時、トカイワインはヨーロッパでとても評価の高いワインだったので、それを自分の領土でも造ろうと考えたのでしょう。

この品種は当初「Grauer Tokayer」（ドイツ語で灰色のトカイの意味）の名で呼ばれていました。そしてその後、トカイ・グリ、トカイ・ダルザス、トカイ・ピノ・グリと名称が次々と変化してゆきます。その間、研究によって、男爵が持ち帰った品種はトカイワインのものではなく、実はブルゴーニュ原産のピノ・グリだと判明。2007年にEU法でブドウ品種に他産地の名称の使用が禁止されると、ピノ・グリの名前で定着しました。

ワインペアリング

セルジュ・デュブス氏（1989年世界最優秀ソムリエコンクール優勝）

アルザスのピノ・グリは、フレッシュで骨格のしっかりしたタイプと、複雑でボディ豊かなタイプまで幅広いスタイルがあります。前者なら、和食のような、食材の繊細な風味を生かした料理に、後者なら、キノコをふんだんに使ったり、白身の肉など、しっかりした料理にも合うでしょう。

森覚氏（2008年全日本最優秀ソムリエコンクール優勝、2009年アジア・オセアニア最優秀ソムリエコンクール優勝）

果実味が柔らかく、グラがあり、ミッドパレットから余韻にかけて伸びる酸味もしっかりしているワイン。グラがあるので、秋冬の食材の、香りが豊かなものや。少し脂肪分が多いもの、ボリューム感のある料理におすすめです。

!! Follow us and #AlsaceRocks #DrinkAlsace !!

Websites

Alsace Rocks :https://www.alsacerocks.jpアルザスワインキャンペーンAlsace Wines :https://www.vinsalsace.com/jp/アルザスワイン委員会

SNS

Instagram :https://www.instagram.com/alsacewinesofficial/FaceBook :https://www.facebook.com/share/1BXSBJx4eL/?mibextid=wwXIfrYoutube :https://youtube.com/@winesofalsace?si=d6slOS80XYVMpUjfX (Twitter) :https://x.com/alsacewines?s=21X (Twitter) :https://www.linkedin.com/company/conseil-interprofessionnel-des-vins-d%27alsace/

↓お問合せ↓

Foulques Aulagnon

Export Marketing Manager

info@kafeine.jp