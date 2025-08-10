【STPR】「めておら」結成1周年！ファン“ステラ”に贈る周年グッズ＆新曲『Stella』MV公開！
株式会社STPR本(社：東京都渋谷区、代表：柏原真人、以下「STPR」)は、弊社所属の2.5次元歌い手アイドルグループ「めておら - Meteorites -」(以下「めておら」)が2025年8月10日(日)に結成1周年を迎えたことをお知らせいたします。
これを記念して、周年グッズ『METEORITES 1st Anniversary OFFICIAL GOODS』の販売を開始するとともに、1周年記念曲『Stella』のMusic Videoを、めておら公式YouTubeチャンネルにて公開いたしました。
本日2025年8月10日(日)、STPR所属の2.5次元歌い手アイドルグループ「めておら - Meteorites -」は、結成1周年を迎えました。
これまでグループを応援してくださったファン“ステラ”への感謝の気持ちを込めて、1周年を記念したオリジナルグッズの販売を1周年を迎えた当日2025年8月10日(日)にスタート。1周年のために描き下ろされたビジュアルを使用したアクリルスタンドや缶バッジに加え、待望のおすわりぬいぐるみも初登場いたしました！
さらに、1周年記念曲『Stella』のMVをめておら公式YouTubeチャンネルにて公開いたしました。本楽曲は、2025年8月1日(金)に実施されたワンマンライブのラストでサプライズ披露されたもので、ファンの呼称“ステラ”をそのままタイトルに冠した特別な一曲です。
MVでは、デビューから1年間の歩みや、ステラとともに築いてきた数々の思い出を振り返るような演出が散りばめられており、「これからも一緒に歩んでいきたい」という想いが込められています。
この楽曲を通して、めておらが“ステラ”に贈る感謝と未来へのメッセージを、ぜひ受け取ってください。
■『METEORITES 1st Anniversary OFFICIAL GOODS』 商品情報
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/59399/table/493_1_ae3eb0cab1c7ca3fe97df413f5ad96f8.jpg?v=202508111155 ]
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/59399/table/493_2_dcea18e40ba087ce3620cf3eecffe106.jpg?v=202508111155 ]
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/59399/table/493_3_87548e4b41a7eb7c121288d6306f8b53.jpg?v=202508111155 ]
≪販売情報≫
受付期間：2025年8月10日(日)～8月31日(日)23:59まで
※受注期間中にお申し込みいただいたお客様は必ずご購入いただけます。再販予定はございません。
お届け期間：2025年11月下旬から順次お届けスタート
STPR ONLINE STORE受付ページ：https://store.stpr.com/collections/meteorites-1st-anniversary
■「めておら」1周年記念曲『Stella』情報
【MV】『Stella』 / めておら - Meteorites -
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=9ZMYhZElxFw ]
YouTube：https://youtu.be/9ZMYhZElxFw
Vocal：めておら - Meteorites -
Lyric：ill.bell
Music：DYES IWASAKI (FAKE TYPE.), ill.bell
Arrangement：DYES IWASAKI (FAKE TYPE.)
Guitar:Johngarabushi
Mix：ソノイ
Illust：磯辺
Movie：POhL
■場面写
■めておら - Meteorites - Profile
2024年8月10日にSTPRからデビューした心音、ロゼ、Lapis、メルト・ダ・テンシ、みかさくん、明雷らいとによる2.5次元歌い手アイドルグループ。
公式YouTubeチャンネルは開設後、歌い手グループ史上最速、わずか49日で登録者数30万人を達成！(2025年6月現在)
毎週日曜22時に放送される公式生放送やゲーム実況・ショートアニメ・オリジナル曲・歌ってみたなど、楽しさ大爆発な動画配信を中心に活動中です。
1stシングル「FIRST 1MPACT」は配信からわずか26日間で100万回再生を記録。2025年8月には、2.5次元歌い手グループ史上最速ので日本武道館単独公演を達成。
※ご掲載の際のご注意点
「めておら - Meteorites -」表記に関して：３か所(めておら_-_Meteorites_-：アンダーバー部分)が、半角アケ／ - (ハイフン)は半角になります。
オフィシャルリンク
公式サイト：https://stprcorp.com/meteorites/
公式X：https://x.com/mtor_info
公式YouTube：https://www.youtube.com/@mtor_info
公式TikTok：https://www.tiktok.com/@mtor_info
公式LINE：https://page.line.me/mtor_info