ラベル＆特製BOXデザインのオリジナルカクテルが販売決定！

株式会社コレカティス

株式会社コレカティス(本社：東京都渋谷区、代表取締役：高橋大樹、以下：CORECATIS)は、当社が運営するCORECATIS VIRTUAL PROJECT所属「苺月ろあ」「柊めあり」のオリジナルカクテルの発売が決定いたしました！

【苺月ろあ】

・オリジナルカクテル＆ラベル制作権（限定100本制作）

・外箱用オリジナルシール制作権

・池袋駅広告掲載権（掲出面積：大）

・オリジナルマドラー制作権（限定50本制作）

【柊めあり】

・オリジナルカクテル＆ラベル制作権（限定50本制作）

・外箱用オリジナルシール制作権

・池袋駅広告掲載権（掲出面積：小）

コラボアイテム各種は、2025年8月25日から「宮下酒造」のECサイトで販売、池袋駅広告は2025年8月25日～8月31日の掲載となります。ライバーがラベルになったカクテルをぜひGETしてくださいね！

販売用ECサイトカテゴリーページ：https://www.msb.co.jp/ptag/17live/

苺月ろあ （梅ジントニックサワー）販売ページ：https://www.msb.co.jp/product/8333/

柊めあり（ウォッカレモンサワー）販売ページ：https://www.msb.co.jp/product/8349/

■『宮下酒造』について

『宮下酒造』は日本酒 地ビール 焼酎 梅酒 ジン ウイスキーなど様々な酒類を製造・販売する総合酒類メーカーです。

宮下酒造は100年の歴史があり、日本酒は「極聖」、地ビールは「独歩」が代表銘柄です。

日本酒、地ビール、焼酎、リキュール、ウィスキー、スピリッツ等々取り扱いございますので、ECサイトをご覧ください。

HP・EC：https://www.msb.co.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/msbcojp/

X：https://x.com/msbcojp

youtube：https://www.youtube.com/@msbcojp/videos

・対象ライバー

「苺月ろあ」

X：https://x.com/Izukiloa_17

17LIVE：https://17.live/s/u/cbe5e57c-4151-4456-8528-cd092781e27f

「柊めあり」



X：https://x.com/Meari_vliver

17LIVE：https://17.live/s/u/08fa8a95-27b2-403b-bee0-b140f804dd70

■CORECATISとは

“世の中をエンターテイメントへ”をミッションに掲げ、世の中のあらゆるモノゴトをコンテンツ化し、「発見をおもしろさへ」と昇華させるエンターテイメントを発信していく事を目的に Talent、LIVERの育成を行っております。

累計 Talent、LIVER数は1000名を超え、今もなお拡大を続けているライブ配信業界最大手の企業です。

■CORECATIS VIRTUAL PROJECTとは

誰もが理想の自分の姿を思い描いた事はあると思います。

その理想を私たちと一緒に形にしませんか？

業界最大手のLIVE配信事務所が主催する 100人オーディション

あなたのなりたい自分を実現させ 活躍のステージをご用意致します。

年齢、外見、キャリアでの選考は一切考慮せず、純粋な”才能”だけで勝負する オーディション型プロジェクト

新しい自分に生まれ変わり、「なりたい自分」「なりたかった自分」になって夢を叶えましょう



■「CORECATIS VIRTUAL PROJECT」バーチャルライバーオーディション特設サイト

オーディション特設サイト：https://corecatisvirtual-project.com/

お問い合わせ窓口：info@corecatis.com

＊現在は三期生オーディションを開催中で 特設サイトはSeason3仕様になっております。

■応募条件

・専属契約が可能な方

・ストリーミング配信が可能な方

・満18歳以上の女性

・SNSで積極的に活動が可能な方

■会社概要

・会社名 : 株式会社コレカティス

・オフィス : 東京都渋谷区桜丘町 26-1 セルリアンタワー15階

・代表者 : 高橋大樹