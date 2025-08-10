＝LOVE　8/22(金)配信限定でリリースされる、大谷映美里がセンターを務める新曲 『内緒バナシ』 Music Video公開！

株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ

2月26日(水)に発売した18th 両A面シングル『とくべチュ、して／恋人以上、好き未満』では、デビューシングルから「18作連続オリコン週間シングルランキングTOP10入り」の快挙を達成。また『とくべチュ、して』が、ストリーミング累計6,200万回再生を突破し、TikTokでの総再生回数では16.3億回再生越えを記録するなど大バイラルヒットを記録中の指原莉乃プロデュースによるアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）。

先日、＝LOVE、≠ME、≒JOYが夏にお届けするスペシャルソングを8月に順次配信リリースすることが発表されたが、その第一弾として8月22日（金）にて配信リリースされる＝LOVEの新曲 『内緒バナシ』 のMusic Videoが本日公開された。

新曲 『内緒バナシ』 は、メンバーの大谷映美里がセンターを務め、“憧れの人”との淡い恋心を歌ったPOPなラブソングに仕上がっている。Music Videoは縦型で制作され、夏祭りを舞台に、どんどん近くなる2人の関係を描いたストーリー仕立ての作品に仕上がっている。＝LOVEメンバーのキュートな浴衣姿と振付にも大注目して、ぜひご覧いただきたい。

10月8日(水)には、19thシングルの発売が発表されており、9月6日(土)からは広島県・広島サンプラザホールを皮切りに、＝LOVE史上最大動員数となる＝LOVE 8周年ツアー「＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR」（全8都市16公演が発表済）の開催も控えている。記念すべき公演を控え、勢いが加速する=LOVE。当新曲「内緒バナシ」の配信リリースもぜひ楽しみにお待ちいただきたい。

★『内緒バナシ』Music Video

https://youtu.be/1Cy9oaBAxns

作詞：指原莉乃

作曲・編曲：kijibato

Sound Director：矢山貴之（Sony Music）

Recorded by Sony Music Studios Tokyo

[MUSIC VIDEO]

Director：大野敏嗣（COLORS）

Choreographer：naoto・花岡なつみ

Producer：三池智之（north river）

★8/22(金)配信リリース 新曲「内緒バナシ」

Apple Music & Spotify事前登録はこちらから！

https://equallove.lnk.to/NaisyoBanashi

【リリース情報】

★19th シングル 2025年10月8日に発売！

https://equal-love.jp/news/detail/10084

★18th 両A面シングル『とくべチュ、して／恋人以上、好き未満』 好評発売中

https://equal-love.jp/feature/specialsite_18thsingle

■楽曲配信はこちら

https://equallove.lnk.to/tokubechu_koisuki

■『とくべチュ、して』Music Video

https://youtu.be/F3P8vcZkIh4

『とくべチュ、して』

作詞：指原莉乃

作曲：浦島健太、菊池博人

編曲：菊池博人

Sound Director：矢山貴之（Sony Music）

Recorded by Sony Music Studios Tokyo

[MUSIC VIDEO]

Director：新宮良平 (BABEL LABEL)

Choreographer：SACO MAKITA

★映像商品 『イコノイジョイ2024』

2025年9月24日発売

https://equal-love.jp/news/detail/10089

★番組情報

■番組タイトル：「イコノイジョイがやってやんよ！」

■放送日時：2025年8月25日(月) 25時10分～26時10分

日本テレビ ※関東ローカル

■出演：＝LOVE、≠ME、≒JOY

【MC】指原莉乃、山添寛(相席スタート)

■オンライン動画配信：

・TVer、日テレ無料(TADA)にて地上波番組放送後より１週間見逃し配信。

・地上波放送以降、公式YouTubeチャンネル「イコラブ ノイミー ニアジョイ チャンネル」にて完全版を配信いたします。

■番組HP：https://www.ntv.co.jp/ikonoijoy/

■公式YouTubeチャンネル「イコラブ ノイミー ニアジョイ チャンネル」：https://www.youtube.com/@ikonoijoy

【コンサート情報】

＝LOVE 8周年ツアー「＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR」

2025年9月6日(土)、7日(日) 広島県・広島サンプラザホール

2025年9月27日(土)、28日(日) 山梨県・富士急ハイランド コニファーフォレスト

2025年10月3日(金)、4日(土) 沖縄県・沖縄コンベンションセンター(展示棟)

2025年10月11日(土)、12日(日) 宮城県・ゼビオアリーナ仙台

2025年11月1日(土)、2日(日) 千葉県・LaLa arena TOKYO-BAY

2025年11月15日(土)、16日(日) 愛知県・IGアリーナ

2025年11月22日(土)、23日(日) 北海道・北海きたえーる

2025年12月23日(火)、24日(水) 大阪府・大阪城ホール

and more…

【プロフィール】

指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ。2017年9月6日、ソニーミュージックより1stシングル『＝LOVE』でメジャーデビュー。これまでに18作のシングルをリリースし、すべてオリコン週間シングルランキング トップ10入りを果たしている。（6thシングル『ズルいよ ズルいね』、8thシングル『青春″サブリミナル″』、12thシングル『Be Selfish』、14thシングル『ナツマトぺ』、15thシングル『ラストノートしか知らない』は初登場1位を獲得。2021年5月にリリースしたファーストアルバム『全部、内緒。』でもオリコン週間アルバムランキング初登場1位を獲得。）

2024年9月7日・9月8日には、神奈川県・Kアリーナ横浜にて、＝LOVE史上最大規模となる＝LOVE 7周年コンサート「＝LOVE 7th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT」を開催し、2日間で約3.6万人を動員した。

2025年2月に埼玉県・さいたまスーパーアリーナでスタートした、＝LOVE ARENA TOUR 2025「～Timeless Tales～」は追加公演を含め全5会場12公演を開催し、約11.5万人を動員し大盛況を収める。

2月26日に通算18枚目となるシングル『とくべチュ、して／恋人以上、好き未満』を発売し、オリコン 週間シングルランキング、Billboard JAPAN Top Singles Salesともに自己最高初週売上を更新。ストリーミング累計は6,200万回、TikTokの総再生回数も16.3億回再生を突破するなど、現在話題沸騰中。2025年9月からは、広島県・広島サンプラザホールでスタートする、＝LOVE 8周年ツアー「＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR」開催も控えている。

＝LOVEという名前には、「アイドルとはファンに愛されなければいけない。そしてアイドルという仕事も自分が愛さなければいけない。」という指原莉乃の想いが詰まっている。

■HP：https://equal-love.jp/

■YouTube：https://www.youtube.com/@equallove_

■X：https://x.com/Equal_LOVE_12

■Instagram：https://www.instagram.com/equal_love.official/

■TikTok：https://www.tiktok.com/@equal_love_12