【きたの風茶寮】秋の味覚【松茸の土瓶蒸し】を味わう　客室露天or展望露天風呂で心を解きほぐす

野口観光マネジメント株式会社

2026年、今年も販売致します！！

【9月～11月の期間限定】

● 松茸の土瓶蒸し（季節のお料理とご一緒に）

総料理長から秋のおもてなしとして「松茸の土瓶蒸し」をご用意いたしました。

（お一人様に一つずつ）

この機会にぜひご賞味くださいませ。



【9月～11月限定】秋の味覚【松茸の土瓶蒸し】を味わう 客室露天or展望露天風呂で心を解きほぐす

Ｒ201 みずばしょう

サウナ＆冷泉水＆貸切風呂＆貸切風呂個室でととのう

サウナ（8～12分）→水風呂（30秒～2分）→外気浴（5～10分）

の3ステップを3セットほど行うのが、サウナ好きの人たちの一般的なルーティンです。

これにプラスして



第２弾

＜お部屋のセラーで世界を旅する＞ワインセラーにセレクト2本付き（カリフォルニア＆北海道編）

露天風呂は勿論、サウナも完備したスペシャルスウィートでのご滞在なら、とっておきのワインをお好きなタイミングで味わっていただきたい。

そんな想いを込めて、きたの風茶寮では**「ワインセラー」をお部屋に設置して料理長セレクトのワインをお愉しみいただけるプラン**をご用意いたします。

本プランでは、野口観光オリジナルラベルの赤・白ワインを各1本（フルボトル）をセットさせていただきます。

・ダックホーン デコイ カベルネ・ソーヴィニヨン 2019

・NikiHillsワイナリー エステート シャルドネ 2020

幸せホルモンをを分泌し、日ごろの疲れをリフレッシュしてみては？



＜お部屋のセラーで世界を旅する＞ワインセラーにセレクト2本付き（カリフォルニア＆北海道編）

