夢限大みゅーたいぷ 対バンライブ「えんかうんた～」Vol.5 開催報告

株式会社ブシロード

2025年8月10日(日)、GARDEN 新木場 FACTORYにて、夢限大みゅーたいぷによる対バンライブ「えんかうんた～」Vol.5（主催：株式会社ブシロードミュージック）が開催されました。

「えんかうんた～」は、公演ごとに異なるゲストを迎え、アーティスト同士の化学反応を楽しめる対バン形式のライブイベントです。最終公演となるVol.5では、fhanaを迎え、熱いステージが繰り広げられました。

オープニングを務めたのは、TVアニメ主題歌を数多く手がけてきたfhana。代表曲「tiny lamp」「虹を編めたら」「天使たちの歌」と、アニメファンにはおなじみの3曲を連続で披露し、会場を一気に幻想的なムードへと引き込みました。「涙のパレード」では、淡く切ないメロディが胸に染み渡り、「愛のシュプリーム！」や「青空のラプソディ」では高揚感あふれるサウンドで観客の熱をさらに引き上げ、fhanaならではの洗練されたパフォーマンスを存分に披露しました。

バトンを受け取った夢限大みゅーたいぷは、「新人類は仮想世界の夢を見るか？」や「Hi-Vision」など、エッジの効いた楽曲を次々に披露。また、9月3日リリースの3rd Single「真夜中遊園地」より「グラディエント」を披露し、観客の視線と心を強く惹きつけました。終盤には「コミュ着火Fire!」や「夢現妄想世界」など、グループの核とも言える楽曲で一気にラストスパートを駆け抜けました。

そして、本公演では、fhanaの佐藤純一氏が書き下ろした新曲「Dream Voyage」を初披露。夢限大みゅーたいぷによるソロバージョン披露に加え、ライブ終盤にはfhanaとのスペシャルコラボレーションとして再び披露しました。さらにラストには「青空のラプソディ」のコラボパフォーマンスも実現し、ジャンルを超えた両者の“音楽の航海”が鮮やかに交差する、まさに「えんかうんた～」らしいクライマックスを飾りました。

「えんかうんた～」が紡いできた出会いと音楽の軌跡を受け継ぎ、夢限大みゅーたいぷは9月に過去最大規模の単独公演を迎えます。今後のバンドの歩みに是非ご注目ください。

＜セットリスト＞

M1 tiny lamp

M2 虹を編めたら

M3 天使たちの歌

M4 星屑のインターリュード

M5 涙のパレード

M6 愛のシュプリーム！

M7 ⻘空のラプソディ

M8 Outside of Melancholy ～憂鬱の向こう側～

M9 Dream Voyage

M10 新人類は仮想世界の夢を見るか？

M11 エンプティパペット

M12 Hi-Vision

M13 グラディエント

M14 TRASH LIFE

M15 テレパシー

M16 ビッグマウス

M17 限界現実サバイブ天使

M18 コミュ着火Fire!

M19 夢現妄想世界

M20 Dream Voyage

M21 青空のラプソディ

■セトリプレイプレイリスト公開中

音楽配信サービスにて夢限大みゅーたいぷ 対バンライブ「えんかうんた～」Vol.5のセットリストをプレイリストにて配信中です。

ライブの余韻をそのままに、配信でも楽曲をお楽しみください。

URL： https://bmu.lnk.to/yumemita_encounter5pr

■夢限大みゅーたいぷ 4th LIVE「アンロック・ザ・フューチャー」 チケット一般発売中

9月7日(日)にTACHIKAWA STAGE GARDENにて開催する、夢限大みゅーたいぷ4th LIVE「アンロック・ザ・フューチャー」のチケットが現在好評発売中です。

【公演概要】

◆公演名：夢限大みゅーたいぷ4th LIVE「アンロック・ザ・フューチャー」

◆日程 ：9月7日(日) 開場17:00／開演18:00（予定）

◆会場 ：TACHIKAWA STAGE GARDEN

・チケット一般発売中

受付URL：https://eplus.jp/ymmt_hivision/

※先着順・上限数に達し次第終了

詳しくはこちら：https://bang-dream.com/events/yumemita_4th

■夢限大みゅーたいぷ 3rd Single「真夜中遊園地」9月3日(水)リリース！

9月3日(水)に、夢限大みゅーたいぷ 3rd Single「真夜中遊園地」がリリースされます。TVアニメ「カードファイト!! ヴァンガード Divinez デラックス決勝編」週替わりEDテーマほか全3曲を収録予定です。

＜商品概要＞

夢限大みゅーたいぷ 3rd Single「真夜中遊園地」

発売日：2025年9月3日(水)

定価：1,760円(税込)

詳しくはこちら：https://bang-dream.com/discographies/4097

■夢限大みゅーたいぷ 3rd Single「真夜中遊園地」リリースイベント開催！

夢限大みゅーたいぷ 3rd Single「真夜中遊園地」のリリースを記念し、リリースイベントを8月中旬より順次開催いたします。

詳しくはこちら：https://bushiroad-music.com/topics/18833/

■「fhana」公式HP・SNS

公式ページ：https://fhana.jp/

公式X：https://x.com/fhana_info

公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@fhanaChannel

■「夢限大みゅーたいぷ」公式HP・SNS

公式ページ：https://bang-dream.com/yumemita

公式X：https://x.com/BDP_yumemita

公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@BDP_yumemita

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@mugendai_mewtype

▼Vo. 仲町あられ

公式X：https://x.com/arale_yumemita

公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@arale_yumemita

▼Gt. 宮永ののか

公式X：https://x.com/nonoka_yumemita

公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@nonoka_yumemita

▼Gt. 峰月律

公式X：https://x.com/ritsu_yumemita

公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@ritsu_yumemita

▼Key. 藤都子

公式X：https://x.com/miyako_yumemita

公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@miyako_yumemita

▼DJ&Mp. 千石ユノ

公式X：https://x.com/yuno_yumemita

公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@yuno_yumemita

■「BanG Dream!（バンドリ！）」とは

キャラクターとライブがリンクする次世代ガールズバンドプロジェクト。アニメ、ゲーム、リアルライブなどのメディアミックスを展開している。作中に登場するバンド「Poppin'Party」「Roselia」「Morfonica」「RAISE A SUILEN」「MyGO!!!!!」「Ave Mujica」「夢限大みゅーたいぷ」のキャストが実際にバンドを結成し積極的に生演奏のライブ活動を行っている。提供開始から 8周年を迎えたスマートフォン向けゲーム「バンドリ！ ガールズバンドパーティ！」は、2022 年 11 月に、国内ユーザー数が 1,600 万人を突破。さらには、2023年夏に放送したTVアニメ「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」および2025年3月に放送を終えたTVアニメ「BanG Dream! Ave Mujica」のアニメ続編シリーズの制作が決定。また2025年2月28日(金)にはバンドリ！プロジェクトの10周年を迎え、今後の展開への期待が高まっている。

バンドリ！公式サイト：https://bang-dream.com

バンドリ！公式X：https://x.com/bang_dream_info

YouTube「バンドリちゃんねる☆」：https://www.youtube.com/@bang_dream_official

公式Instagram：https://www.instagram.com/bang_dream_official_/?hl=ja

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@bangdream_music

▼ご紹介いただく際は、版権表記として次をご記入ください。

(C)BanG Dream! Project