VTuberポータル「Vポチッ！」、ゲーム会社「スペースおにぎりゲーム合同会社」と夏のホラーコラボが決定！

株式会社TOE

株式会社TOEは、VTuber中心のポータル型オンラインガチャサイト「Vポチッ！」と、ゲーム開発メーカー「スペースおにぎりゲーム合同会社」とのコラボ企画を正式発表いたします。

「シャドーコリドー」シリーズなど、和風ホラー×ランダム生成ダンジョンが魅力のゲームを手掛けるスペースおにぎりゲーム合同会社が開発する世界観と、「Vポチッ！」のガチャ体験が融合することで、“夏らしい”ホラー要素を取り入れた新感覚コミュニケーション企画が始動します。

詳細は随時発表。以下のような要素を盛り込む予定です。- 事前登録連動企画：登録者限定で、コラボイベント内でゲームに登場できる“チャンス”も？- 限定コラボグッズガチャ制作：Vtuber本人や推しとゲームを融合させたグッズがガチャとなって登場！？- ホラー演出を匂わせる演出仕様：ボイス連動など、怪しくも映える体験を予定。

なぜ今のタイミング？

本コラボは、事前登録の盛り上げ、そしてローンチ記念イベントとの連動を視野に入れた施策として準備中です。

今後のスケジュール（予定）

・本日コラボ公開

・８月１１日前後、事前登録開始～ゲーム企画

▼ この1ヶ月、すべてが動き出す

本イベントの開催を皮切りに、「Vポチッ！」本サイトの正式ローンチも控えており、今後1ヶ月はまさに怒涛の発表ラッシュとなります。

プロダクト、サービス、イベント──全方位でVtuber業界に新風を巻き起こす「Vポチッ！」の今後に、ぜひご注目ください。

＜お問い合わせ・取材依頼＞

株式会社TOE 広報

イベントや取材・掲載に関するお問い合わせ：support@toe-toe.com

下記公式XよりDM機能を用いたコンタクトでも可能です

公式X：https://x.com/Toe_kouhou

今後も進化し続けるVカルチャーとリアルイベントの融合を、ぜひ皆さまの応援で成功へと導いてください！

【会社概要】

会社名：株式会社TOE（トウ）

所在地：大阪府大阪市浪速区大国2-6-23-4F

設立：2007年3月12日

代表者： 内藤愛美

事業内容：● 光ディスク、磁気ディスク及びその関連商品の販売及び輸出入

● ＣＤ、ＤＶＤ、光メディアの複製、包装業務

● ＣＤ、ＤＶＤ、光メディアのプレス業務

● 印刷業

● DVD-R / CD-Rメディア販売

● 各種ケース販売

●デジタルエンタメ開発

●Vtuber支援プラットフォーム運営

公式サイト：https://www.toe-toe.com/company/